Знаменитый заброшенный недостроенный тоннель на глубине 27 метров

Сегодня я покажу знаменитый недостроенный тоннель под Хлебной площадью в Самаре, который строился во времена распада СССР механизированным проходческим щитом на глубине 27 метров, пока тот не увяз и не застыл навсегда глубоко под землёй.
На окраине Хлебной площади по сей день сохранилась обнесённая дырявым забором бывшая строительная площадка с приметным копром, в котором раньше стояла большая лебёдка, поднимавшая строительную клеть по стволу.
Строился он во времена распада СССР для прокладки каких-то коммуникаций, вероятнее всего кабельных, но к середине 1990-х гг. строительство было остановлено, вероятно из за поломки проходческого щита, который постепенно стал поглощать плывун, а на рубеже 2010-х - 2020-х гг. во время строительных работ выше тоннеля, он был перебит выходом грунта как раз в районе застрявшего щита и тот окончательно замыло.
Здесь по стволу раньше курсировала клеть, на которой поднимали грунт и опускали бетонные тюбинги для строительства.
Глубина этого ствола 27 метров при диаметре около пяти метров.
Пара фотографий конструкций копра.
Направляющие для клети.
Ну а теперь начнём спуск вниз по людскому ходку.
Лестницы которого проходят сбоку вдоль стенки ствола.
Спускаемся всё ниже.
И вот мы в самой нижней точке ствола на глубине 27 метров от поверхности земли.
Здесь нас встречает сохранившаяся вагонетка.
А вбок отходит замусоренный квадратный тоннель высотой около 2,8 метра, в котором навсегда застыли ещё три вагонетки, гружённые вынутой породой.
Две стоят сцепленными.
И ещё одна чуть в стороне.
Сразу за ними начинается основной тоннель диаметром около двух метров, уходящий в темноту метров на 300 и креплённый замкнутой блочной крепью, иногда неправильно именуемой тюбингами.
Здесь уже мусора почти нет.
И появляются затопленные рельсы с тележкой для перевозки блоков замкнутой блочной крепи.
А т.к. бахил мы с собой не взяли, то лучший способ для перемещения по этому подтопленному тоннелю-это прокатиться на данной тележке, цепляясь руками за металлические петли блоков. :)
Но вскоре вода стала скрывать тележку и мы всё равно намочили ноги.
Сам тоннель сохраняет своё однообразие на протяжении всей длины.
Пока мы не причаливаем к вышедшему плывуну.
Практически сразу за этим висящим ведёрком и находился механизированный проходческий щит с грунтопригрузом.
В данном комплексе вынутый из забоя грунт подавался в герметичную камеру грунтопригруза с повышенным давлением воздуха и по шнековому конвейеру подавался в стоящие за щитом тележки.
Ещё в середине 2010-х гг. ржавые остатки этого комплекса торчали из породы, но теперь плывун поглотил всё это полностью до самого конца.
А так это место с конвейером щита выглядело в то время на фотографиях, которые мы с разрешения позаимствовали у нашего коллеги по хобби.
Вот такой интересный сырой тоннельчик.
А на этом всё.
Источник:
- Небанальные единицы измерения в чем измеряется красота, будущее и другие интересные вещи
- 13 аксессуаров из прошлого, которые таят в себе тайные смыслы
- 14 фото работы мозга, которые показывают, как выглядит то, что происходит у нас в голове
- Как выглядит внутри обычная немецкая пригородная электричка
- Убежище "Закусочное"