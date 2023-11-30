Знаменитый заброшенный недостроенный тоннель на глубине 27 метров

Строился он во времена распада СССР для прокладки каких-то коммуникаций, вероятнее всего кабельных, но к середине 1990-х гг. строительство было остановлено, вероятно из за поломки проходческого щита, который постепенно стал поглощать плывун, а на рубеже 2010-х - 2020-х гг. во время строительных работ выше тоннеля, он был перебит выходом грунта как раз в районе застрявшего щита и тот окончательно замыло.