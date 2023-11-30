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Знаменитый заброшенный недостроенный тоннель на глубине 27 метров

Знаменитый заброшенный недостроенный тоннель на глубине 27 метров

Автор:
30 ноября 2023 09:44
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Самара   Тоннель   заброшенный   интересно   познавательно   удивительно   фото   
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Сегодня я покажу знаменитый недостроенный тоннель под Хлебной площадью в Самаре, который строился во времена распада СССР механизированным проходческим щитом на глубине 27 метров, пока тот не увяз и не застыл навсегда глубоко под землёй.

На окраине Хлебной площади по сей день сохранилась обнесённая дырявым забором бывшая строительная площадка с приметным копром, в котором раньше стояла большая лебёдка, поднимавшая строительную клеть по стволу.

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Строился он во времена распада СССР для прокладки каких-то коммуникаций, вероятнее всего кабельных, но к середине 1990-х гг. строительство было остановлено, вероятно из за поломки проходческого щита, который постепенно стал поглощать плывун, а на рубеже 2010-х - 2020-х гг. во время строительных работ выше тоннеля, он был перебит выходом грунта как раз в районе застрявшего щита и тот окончательно замыло.

Здесь по стволу раньше курсировала клеть, на которой поднимали грунт и опускали бетонные тюбинги для строительства.

Глубина этого ствола 27 метров при диаметре около пяти метров.

Пара фотографий конструкций копра.

Направляющие для клети.

Ну а теперь начнём спуск вниз по людскому ходку.

Лестницы которого проходят сбоку вдоль стенки ствола.

Спускаемся всё ниже.

И вот мы в самой нижней точке ствола на глубине 27 метров от поверхности земли.

Здесь нас встречает сохранившаяся вагонетка.

А вбок отходит замусоренный квадратный тоннель высотой около 2,8 метра, в котором навсегда застыли ещё три вагонетки, гружённые вынутой породой.

Две стоят сцепленными.

И ещё одна чуть в стороне.

Сразу за ними начинается основной тоннель диаметром около двух метров, уходящий в темноту метров на 300 и креплённый замкнутой блочной крепью, иногда неправильно именуемой тюбингами.

Здесь уже мусора почти нет.

И появляются затопленные рельсы с тележкой для перевозки блоков замкнутой блочной крепи.

А т.к. бахил мы с собой не взяли, то лучший способ для перемещения по этому подтопленному тоннелю-это прокатиться на данной тележке, цепляясь руками за металлические петли блоков. :)

Но вскоре вода стала скрывать тележку и мы всё равно намочили ноги.

Сам тоннель сохраняет своё однообразие на протяжении всей длины.

Пока мы не причаливаем к вышедшему плывуну.

Практически сразу за этим висящим ведёрком и находился механизированный проходческий щит с грунтопригрузом.

В данном комплексе вынутый из забоя грунт подавался в герметичную камеру грунтопригруза с повышенным давлением воздуха и по шнековому конвейеру подавался в стоящие за щитом тележки.

Ещё в середине 2010-х гг. ржавые остатки этого комплекса торчали из породы, но теперь плывун поглотил всё это полностью до самого конца.

А так это место с конвейером щита выглядело в то время на фотографиях, которые мы с разрешения позаимствовали у нашего коллеги по хобби.

Вот такой интересный сырой тоннельчик.

А на этом всё.

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Метки: Самара   Тоннель   заброшенный   интересно   познавательно   удивительно   фото   
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