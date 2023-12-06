Что удивительно - судя по фото, найденным в интернете, паровоз стоит на горе уже много лет, причем выглядит как новенький и, по всей видимости, будет ржаветь там еще не один десяток лет. Мне очень хотелось посмотреть на паровоз своими глазами, поэтому мы с девушкой направились пешком в гору, чуть выше Новоафонского монастыря, через Орлиное гнездо.

В конце улице мы останавливаемся на развилке. Навигатор упорно ведет нас направо, хотя перед нами на земле лежит ржавая табличка «Дорога к паровозу» и стрелочка налево.

Полагаю, что местные знают лучше, да и табличку для путников не просто так сделали. Двигаемся налево.