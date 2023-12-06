Как оказалось, место это широко известно, а на гору ходят ежедневно десятки туристов, чтобы просто посмотреть на паровозик. Но что в нем такого, чем он заслужил такое внимание? Давайте разбираться вместе.
История берет свое начало далеком 1875 году. Именно тогда был основан Новоафонский монастырь.
Так вот, чтобы обеспечивать нужды монастыря древесиной, в самом начале двадцатого века железную дорогу проложили прямо по горным лесам - примерно 10 километров путей, ширина которых была 900-мм.
Система горной узкоколейной лесовозной железной дороги состояла из двух элементов: линии узкоколейной железной дороги и полукилометровой линии фуникулера, верхняя станция которого являлась одной из конечных точек узкоколейки. Там же располагалась и лесопилка, пилы которой вращались от локомобильного привода, который, в свою очередь, получал пар от паровоза по специальному рукаву.
Также состав перевозил фрукты, овощи, виноград, вино в бочках и пассажиров.
Что удивительно - судя по фото, найденным в интернете, паровоз стоит на горе уже много лет, причем выглядит как новенький и, по всей видимости, будет ржаветь там еще не один десяток лет. Мне очень хотелось посмотреть на паровоз своими глазами, поэтому мы с девушкой направились пешком в гору, чуть выше Новоафонского монастыря, через Орлиное гнездо.
В конце улице мы останавливаемся на развилке. Навигатор упорно ведет нас направо, хотя перед нами на земле лежит ржавая табличка «Дорога к паровозу» и стрелочка налево.
Полагаю, что местные знают лучше, да и табличку для путников не просто так сделали. Двигаемся налево.
Дальнейший наш путь в гору занял несколько часов. Описать подъем словами очень трудно. Сильно устаешь от постоянных вертикальных тропинок, которые ведут через настоящие джунгли, колючки и валуны.
Через час-полтора начинает складываться ощущение, что эта дорога никогда не закончится, а гора бесконечна. Я поднимался в своей жизни не на одну гору, но именно эта далась мне тяжело.
Мы продолжаем движение по левому склону горы. Дорога постепенно превращается в тропу, плавно перетекая в явную дорожку от узкоколейки, на которой и по сей день остались следы от шпал. Периодически дорогу преграждают стволы упавших деревьев и валуны.
В конце концов тропа становится ещё круче и начинает петлять сквозь заросли буйной тропической горной флоры. Чтобы всё успеть до темноты, мы прибавляем шаг и оказываемся у первого нашего привала.
Надпись на заборе гласит: «Источник Святая вода», за забором которого находится колодец со святой водой, защищенный от коров ступеньками.
Построен был колодец монахами монастыря в конце девятнадцатого - начале двадцатого века для нужд узкоколейной железной дороги.
Немного отдохнув от подъема в гору, мы перекусываем вкуснейшим сыром, запиваем его глотком красного домашнего вина и отправляемся снова в путь.
Пройдя еще около километра пути, замечаем вот такую облезлую от старости табличку, которая указывает нам на то, что здесь похоронен машинист паровоза - Сморжок Эфрем Исакович.
Пройдя по заросшей лесной тропинке, мы оказываемся у могилки того самого машиниста, который работал всю свою жизнь до самой смерти на паровозе, что покоится сейчас на горе.
На надгробии надпись: "Ефрем Смаржок 1884 - 1973 год, долгожитель".
С фотографии на памятнике на нас смотрит мужчина с седой бородой. К каменной плите прикреплен маленький паровозик из нержавейки. Рядом покоится супруга машиниста - Прасковья Григорьевна. Она пережила мужа на десять лет.
Рядом есть могилы и других родственников, причем многие кресты сделаны из рельс узкоколейной дороги, что очень символично.
Мы прощаемся с машинистом и продолжаем путь к паровозу.
И вот мы входим на открытую поляну, где светло и уютно. Мы наконец-то поднялись на самую вершину горы! Из-за кустов на нас смотрит тот самый маленький, будто игрушечный паровоз. Ржавый, много раз простреленный и частично разобранный, тем не менее, он не производит впечатления груды металлолома.
Возникает ощущение, будто он стоит на каком-то лесном вокзале и вот-вот даст гудок и поедет в очередной рейс - настолько он хорошо сохранился.
Но, к сожалению, рельсы давно разобраны, никакого вокзала нет и только остовы массивных машин и строений из тесаного камня позволяют понять, что паровоз имеет отношение к истории, которая закончилась больше 50 лет назад, а самому ему - больше 120 лет!
Узкоколейный паровоз типа Jung D. Построен заводом Юнг (Arnold Jung Lokomotivfabrik) в 1902 году. Мощность паровоза составляла всего 20 лошадиных сил. Вес - 5,6 тонн.
Был поставлен 16 августа 1902 года в Россию торговой фирмой Arthur Koppel, Berlin для Симоно-Кананитского (Новоафонского) мужского монастыря, после чего использовался на монастырской УЖД, работавшей с 1884 по 1948 г.
К сожалению, вместо того, чтобы сохранить паровоз как историю, его проверяют на прочность огнестрелом различные неадекватные личности. Видимо, со времен войны у них осталось много трофейного огнестрельного оружия, поэтому они решили испортить память о своих корнях и осквернить их, что печально.
Но радует то, что вокруг очень чисто, не смотря на возросший интерес у туристов к данному месту. Местный лесничий старается на все 100%, устанавливая мусорные бочки, развешивая таблички с названиями мест и указывая знаками на земле туристам путь, чтобы те не заблудились в горах и не остались здесь до утра, среди диких джунглей. Поклон таким людям.
В кустах рядом с паровозом валяются вагоны и вагонетки. Остов одной из них лежит среди зарослей и постепенно ржавеет. Рядом на камне стоит механизм привода канатной дороги, которая шла вниз с горы к Ново-Афонскому монастырю.
Вот такой необычный паровоз стоит на горе Акуи на высоте 528 метров над уровнем моря. Насладившись прекрасными видами с горы на море, мы прощаемся с паровозиком и его машинистом и отправляемся обратно вниз, домой. Уже совсем скоро начнет темнеть, а наши запасы провизии подходят к концу. Мы нагуляли не дюжий аппетит, поэтому с горы спустились намного быстрее, чем поднялись, не смотря на то, что спуск был таким же тяжелым, как и подъем наверх.
И напоследок - исторический фотоснимок того самого паровоза с тех времен, когда узкоколейная дорога еще функционировала.
Что Вы думаете по поводу такой находки? Поднялись бы на гору сами ради паровозика?
В конце статьи предлагаю Вашему вниманию видео, снятое на месте событий:
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Ах, да, ведь это Абхазия
Стабильность...
С Советских времен часто бывал в Новом Афоне (люблю это место), но первый раз узнал про паровоз. При случае прогуляемся с семьёй обязательно