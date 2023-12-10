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«Очередь как в Мавзолей при коммунизме»: сотни россиян выстроились в очередь за яйцами

«Очередь как в Мавзолей при коммунизме»: сотни россиян выстроились в очередь за яйцами

Автор:
10 декабря 2023 10:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: В Белгороде   люди   очередь   очередь за яйцами   продукты   толпа   яйца   
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В Белгороде с раннего утра нескончаемая очередь стояла за десятком яиц, которые на ярмарке продавали от 64 рублей. Ведь это намного дешевле, чем в магазинах.

Одна из жительниц города даже пожаловалась, что толпа, выстроившаяся за яйцами, напоминает ей очереди в мавзолей во время СССР.

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Метки: В Белгороде   люди   очередь   очередь за яйцами   продукты   толпа   яйца   
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9  комментариев
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−18
45k
Игорь 7 минут назад
Господа кремлеботы, почему вы не удивляетесь тому, что раз в полгода - год увеличиваются акцизы на ГСМ, дорожают услуги ЖКХ, но удивляетесь подорожанию других продуктов?
Снижайте цены на сырьё, и будут снижаться цены на конечный продукт. Слабо? Так и признайте, что слабо. Вот перед президентскими выборами признайте, что слабо.

Наша власть за 30 лет никак не может определиться, какой строй в стране. Если капитализм, то почему на пенсию зарабатывает не каждый сам себе, а если социализм, то почему цены плавают?
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765
ZeroCross.ru 10 минут назад
а кто сильнее пчелы или куры ?

хочу с соседями диалог наладить
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72
Sergei 12 минут назад
Спешу напомнить,что крупнейшая птицефабрика Республики Коми Зеленецкая после птичьего гриппа внесла не малый вклад в яичную эпопею ...
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72
Sergei 16 минут назад
Вааще,я думаю,это реальный сговор барыг,иначе,если бы какая то птицефабрика взбрыкнула и продавала яйца по 60,она бы озолотилась...
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72
Sergei 20 минут назад
У нас раньше птицефабрика практиковала продавать не мытые яица,как это не смешно,дешевле,почти в два раза,чем в магазинах.Люди приезжали толпами,брали коробками,ни кто чё то не хейтил,не фоткал и не сравнивал с совком,всем было пофигу....
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9k
Бритва Час назад
им просто скучно, в толпе веселей
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