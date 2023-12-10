«Очередь как в Мавзолей при коммунизме»: сотни россиян выстроились в очередь за яйцами

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В Белгороде с раннего утра нескончаемая очередь стояла за десятком яиц, которые на ярмарке продавали от 64 рублей. Ведь это намного дешевле, чем в магазинах.
Одна из жительниц города даже пожаловалась, что толпа, выстроившаяся за яйцами, напоминает ей очереди в мавзолей во время СССР.
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Снижайте цены на сырьё, и будут снижаться цены на конечный продукт. Слабо? Так и признайте, что слабо. Вот перед президентскими выборами признайте, что слабо.
Наша власть за 30 лет никак не может определиться, какой строй в стране. Если капитализм, то почему на пенсию зарабатывает не каждый сам себе, а если социализм, то почему цены плавают?
хочу с соседями диалог наладить
яйца купить не смог - пустые полки
ну, не фатально, канеш....
но, думаю, цена вырастет вдвое, как появятся......
опыт, знаете ли, подсказывает.....