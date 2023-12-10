«Очередь как в Мавзолей при коммунизме»: сотни россиян выстроились в очередь за яйцами

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

В Москве коммунальщики закопали мусор из урны в сугробе

Когда очень захотелось чего-то тёпленького

Люди чуть не раздавили друг друга, пытаясь прорваться в сэконд-хэнд

Ловкий и смекалистый пассажир

Пассажир помог женщине, упавшей на рельсы в московском метро