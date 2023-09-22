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Их можно есть? В Подмосковье разрешили охотиться на чаек

Их можно есть? В Подмосковье разрешили охотиться на чаек

Автор:
22 сентября 2023 09:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   Подмосковье   интересное   какая чайка на вкус   охота   факт   фото   чайка   
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В ходе 62-го заседания Московской областной думы депутаты решили, что пора сократить ряды чаек в Подмосковье.

Министерство экологии Подмосковья разработало законопроект, который разрешает охотиться на чек в Подмосковье. Отстреливать можно только тех чаек, которые не входят в Красную книгу.

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин рассказал, что виной всему вспышка птичьего гриппа. Все вспышки птичьего гриппа в мае 2023 года были связаны со случаями массового падежа диких птиц, преимущественно чаек, уточняет ТАСС.

Шапкин отметил, что есть чаек вряд ли будут.

Как дичь охотникам они неинтересны, так как не относятся к съедобным видам. Тем более что обязательно нужно получить разрешение на добычу любых охотничьих ресурсов.

Понятно, что чайки не съедобны. Но вопрос в другом: можно ли их есть?

Перед тем, как мы выясним это, скажем сразу — есть их не стоит. Чайки очень не привередливы в еде и могут есть как рыбку, так и мусор. Чайки падальщики, поэтому их диета часто состоит из мёртвой рыбы и разных объедков. Чайкам это не вредно, ведь их организм вырабатывает особого рода ферменты, которые обезвреживают опасные бактерии. Ноу человека этих бактерий нет.

Кроме того, являются переносчиками сальмонеллы, вредных бактерий, которые могут вызвать пищевое отравление.

Но, если вдруг так случилось, и кроме чайки вам есть совсем нечего (надеемся, такого не случится!), то давайте представим, какая чайка на вкус. Интернет-источники говорят разное, но все согласны в одном — это не очень вкусное мясо. Чайка очень жёсткая, на вкус как куриное мясо, но с оттенком дичи и рыбы. Это если говорить о дикой чайке, которая не ела мусор. Чайка, которая живёт в городе, будет иметь более противное мясо, с кислинкой. Виной всему мусор и падаль.


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Метки: Еда   Подмосковье   интересное   какая чайка на вкус   охота   факт   фото   чайка   
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25  комментариев
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10k
SuperTroll 2 часа назад
Валежник собираем, дождевую воду пьем, чаек стреляем. Авось не пропадем! Ядерная сверхдержава же! (сарказм)
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3k
Past 13 минут назад
Вопрос один. Стрелять же будут не в упор, а с расстояния, да еще и по летящей чайке так же интереснее. Как определить по летящей чайке в Красной она книге или нет? Я вот так быстренько глянул, вроде в Подмосковье есть один вид в КК это озерная чайка. В близи да если чайка будет позировать, то отличишь без проблем, но вот летящую на метрах условно 50 думаю нереально.
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30k
Aqueronte 21 минуту назад
Да кто будет охотиться на чаек как за побочным трофеем?
Идешь, например, на глухаря, увидел озеро с чайками, их там примерно дохуа. Выстрел, две в воду упали, остальные улетели, дальше что? Пытаться после выстрела глухаря искать или зайца? Да хрен тут было, заныкаются при звуке выстрелов. В итоге, дичи нет, два патрона потратил, ружье дома чистить.
Так, после охоты выйти да патроны расстреливать, какие не очень нужны. Не уверен что этим прям много будет заниматься.
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9k
soar Полчаса назад
Еще ежей не всех переловили, нахрена нам эти чайки?
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398
Алексей Бляйбтрой 38 минут назад
измельчал народ, за чайкой будет теперь ходить
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4k
solovei7 47 минут назад
Давно хотел попробовать, теперь я на шаг ближе) Ждем тюленя)
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3k
poбт Час назад
"Их можно есть?"
а кто в подмосковье последний раз ходил на охоту за едой?
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767
Илья 2 часа назад
Фу фу фу . Один раз на Утрише зажарили чайку , не советую.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Учитывая сегодняшнюю стоимость патронов - это полумера. Даже в 80-е, когда боеприпасы стоили копейки, за убитую ворону давали два патрона в качестве компенсации. Кому из охотников захочется палить патроны просто так? Разве-что, молодым, у которых "руки чешутся".
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53
Андрей Федоров Борис Карабанов 2 часа назад
Ради спортивного интереса. стреляют же по банкам, а за них компенсации не дают
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