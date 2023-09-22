Их можно есть? В Подмосковье разрешили охотиться на чаек

Министерство экологии Подмосковья разработало законопроект, который разрешает охотиться на чек в Подмосковье. Отстреливать можно только тех чаек, которые не входят в Красную книгу.

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин рассказал, что виной всему вспышка птичьего гриппа. Все вспышки птичьего гриппа в мае 2023 года были связаны со случаями массового падежа диких птиц, преимущественно чаек, уточняет ТАСС.

Шапкин отметил, что есть чаек вряд ли будут.