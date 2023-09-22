Их можно есть? В Подмосковье разрешили охотиться на чаек

В ходе 62-го заседания Московской областной думы депутаты решили, что пора сократить ряды чаек в Подмосковье.
Министерство экологии Подмосковья разработало законопроект, который разрешает охотиться на чек в Подмосковье. Отстреливать можно только тех чаек, которые не входят в Красную книгу.
Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин рассказал, что виной всему вспышка птичьего гриппа. Все вспышки птичьего гриппа в мае 2023 года были связаны со случаями массового падежа диких птиц, преимущественно чаек, уточняет ТАСС.
Шапкин отметил, что есть чаек вряд ли будут.
Как дичь охотникам они неинтересны, так как не относятся к съедобным видам. Тем более что обязательно нужно получить разрешение на добычу любых охотничьих ресурсов.
Понятно, что чайки не съедобны. Но вопрос в другом: можно ли их есть?
Перед тем, как мы выясним это, скажем сразу — есть их не стоит. Чайки очень не привередливы в еде и могут есть как рыбку, так и мусор. Чайки падальщики, поэтому их диета часто состоит из мёртвой рыбы и разных объедков. Чайкам это не вредно, ведь их организм вырабатывает особого рода ферменты, которые обезвреживают опасные бактерии. Ноу человека этих бактерий нет.
Кроме того, являются переносчиками сальмонеллы, вредных бактерий, которые могут вызвать пищевое отравление.
Но, если вдруг так случилось, и кроме чайки вам есть совсем нечего (надеемся, такого не случится!), то давайте представим, какая чайка на вкус. Интернет-источники говорят разное, но все согласны в одном — это не очень вкусное мясо. Чайка очень жёсткая, на вкус как куриное мясо, но с оттенком дичи и рыбы. Это если говорить о дикой чайке, которая не ела мусор. Чайка, которая живёт в городе, будет иметь более противное мясо, с кислинкой. Виной всему мусор и падаль.
Источник:
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Идешь, например, на глухаря, увидел озеро с чайками, их там примерно дохуа. Выстрел, две в воду упали, остальные улетели, дальше что? Пытаться после выстрела глухаря искать или зайца? Да хрен тут было, заныкаются при звуке выстрелов. В итоге, дичи нет, два патрона потратил, ружье дома чистить.
Так, после охоты выйти да патроны расстреливать, какие не очень нужны. Не уверен что этим прям много будет заниматься.
а кто в подмосковье последний раз ходил на охоту за едой?