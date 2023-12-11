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"Бабушка выглядела агрессивно": задержанный за нападение на прохожих с кастетом объяснил свой поступок

"Бабушка выглядела агрессивно": задержанный за нападение на прохожих с кастетом объяснил свой поступок

Автор:
11 декабря 2023 15:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Суд   УФА   задержание   кастет   нападения   
2025
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Неадекватному уфимцу грозит до 15 лет заключения.

Две недели назад жителей города Уфы всполошила новость о маньяке, который нападает на прохожих с кастетом. Известно, что от рук злоумышленника пострадали четыре человека, трое из них, к счастью, не получили тяжёлых травм.


Однако 25 ноября, в ходе очередного нападения сильно пострадала 81-летняя бабушка. Подонок со спины ударил стоявшую у подъезда пенсионерку, которая искала в кармане ключи. Она получила тяжёлую травму головы и скончалась в больнице 7 декабря. Как стало известно, что пожилая женщина скончалась, на уши были подняты все силовые структуры и преступника задержали через два дня — 9 декабря.


Поражает циничная ложь задержанного. Он заявил, что ударил пенсионерку, потому что она выглядела агрессивно, и уверяет, что принял её за террористку или наркомана.

Как рассказал задержанный, кастет он не использовал, а зажимал в руке перочинный нож. Следствие продолжается, адекватных объяснений своему поступку мужчина дать не может.

Как рассказали в Следственном комитете, подозреваемого 1989 года рождения задержали по месту жительства на улице Гагарина. В поимке помогли уличные камеры наблюдения и показания очевидцев. Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также нужно учитывать, что есть ещё трое пострадавших, которых ещё не включили в обвинение. Сегодня, 11 декабря, Советский районный суд города Уфы отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.

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Метки: Видео   Суд   УФА   задержание   кастет   нападения   
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17  комментариев
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3k
RaiJu Час назад
21 год минимум ему надо, переквалифицировать на покушение на убийство
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15k
Ivan Минуту назад
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256
Серж Сергеев 7 минут назад
На корм свиньям
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38k
russger 14 минут назад
"Как стало известно, что пожилая женщина скончалась, на уши были подняты все силовые структуры"

А до этого болт клали?
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2k
Максим Макашев 15 минут назад
Не надо его на зону. Лучше закатайте его в асфальт. ТЁПЛЕНЬКОГО
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20k
anpetrof 18 минут назад
Его в дурку надо пожизненно.
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7k
Echo Полчаса назад
Бабушка выглядела агрессивно ??? Этот лунтик своё [мат]..ло в зеркало то видел ?
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19k
Shtoppi Час назад
это существо в поликлинику, млять, сдать нужно - для опытов. ублюдок просто конченный.
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16k
Kucher Час назад
34, почти 35 лет уже. В таком возрасте мозги вроде уже должны быть. Когда первый раз про нападения новость появилась, я думал, что это малолетка какой-нибудь тупорылый и обдолбаный. А тут вот это чувырло. Ну даже если по максимуму получит, откинется в 50. Нафиг он на свободе такой "хороший"?! Может и ему по загривку чем-нибудь тяжёлым прилетит, после чего он жив останется, но всю оставшуюся жизнь будет в инвалидном кресле ходить только под себя.
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9k
Владимир Час назад
Ссылка youtu.be
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265
JagaJaga Час назад
15 лет мало для это твари, выйдет, чего похуже сотворит, хотя куда уж хуже...таких только на пожизненное без права УДО
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