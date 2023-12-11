"Бабушка выглядела агрессивно": задержанный за нападение на прохожих с кастетом объяснил свой поступок

Неадекватному уфимцу грозит до 15 лет заключения.
Две недели назад жителей города Уфы всполошила новость о маньяке, который нападает на прохожих с кастетом. Известно, что от рук злоумышленника пострадали четыре человека, трое из них, к счастью, не получили тяжёлых травм.
Однако 25 ноября, в ходе очередного нападения сильно пострадала 81-летняя бабушка. Подонок со спины ударил стоявшую у подъезда пенсионерку, которая искала в кармане ключи. Она получила тяжёлую травму головы и скончалась в больнице 7 декабря. Как стало известно, что пожилая женщина скончалась, на уши были подняты все силовые структуры и преступника задержали через два дня — 9 декабря.
Поражает циничная ложь задержанного. Он заявил, что ударил пенсионерку, потому что она выглядела агрессивно, и уверяет, что принял её за террористку или наркомана.
Источник:
Как рассказал задержанный, кастет он не использовал, а зажимал в руке перочинный нож. Следствие продолжается, адекватных объяснений своему поступку мужчина дать не может.
Источник:
Как рассказали в Следственном комитете, подозреваемого 1989 года рождения задержали по месту жительства на улице Гагарина. В поимке помогли уличные камеры наблюдения и показания очевидцев. Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также нужно учитывать, что есть ещё трое пострадавших, которых ещё не включили в обвинение. Сегодня, 11 декабря, Советский районный суд города Уфы отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.
Источник:
Источник:
- Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием
- Журналистку Баязитову отправили в колонию на 5 лет за вымогательство у ТОП-менеджера банка
- «Речь Бога»: экс-замглавы МЧС Татарстана, подозреваемый в хищении 40 миллионов рублей, начал страдать слуховыми галлюцинациями
- На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела
- «Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и расплакался
А до этого болт клали?