"Бабушка выглядела агрессивно": задержанный за нападение на прохожих с кастетом объяснил свой поступок

Две недели назад жителей города Уфы всполошила новость о маньяке, который нападает на прохожих с кастетом. Известно, что от рук злоумышленника пострадали четыре человека, трое из них, к счастью, не получили тяжёлых травм.

Однако 25 ноября, в ходе очередного нападения сильно пострадала 81-летняя бабушка. Подонок со спины ударил стоявшую у подъезда пенсионерку, которая искала в кармане ключи. Она получила тяжёлую травму головы и скончалась в больнице 7 декабря. Как стало известно, что пожилая женщина скончалась, на уши были подняты все силовые структуры и преступника задержали через два дня — 9 декабря.

Поражает циничная ложь задержанного. Он заявил, что ударил пенсионерку, потому что она выглядела агрессивно, и уверяет, что принял её за террористку или наркомана.