В Уфе разыскивают мужчину, нападающего на прохожих с кастетом

Несколько дней назад стало известно, что он убил пожилую женщину.
В столице Башкортостана ищут неизвестного, который напал на нескольких прохожих. Отмечается, что мужчина в красной шапке и медицинской маске на лице нападает на ни ничего не подозревающих людей со спины. Он наносит жертве один мощный удар в голову и убегает.
Две недели назад преступник напал на 81-летнюю пенсионерку, которая позднее скончалась в больнице. После осмотра тела погибшей, криминалисты пришли к выводу, что подозреваемый, скорее всего, вооружён кастетом.
"По версии следствия, вечером 25 ноября 2023 года на улице Братьев Кадомцевых неизвестный мужчина, в отсутствии какой-либо явной причины, нанес 81-летней женщине один удар неустановленным предметом по голове, причинив черепно-мозговую травму, в результате которой потерпевшая скончалась в больнице 7 декабря. Кроме того, в правоохранительные органы поступили еще обращения граждан о причинении им телесных повреждений при схожих обстоятельствах", — сообщили в управлении Следственного комитета по Башкортостану.
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Управление МВД России по городу Уфе проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания преступника, сообщили в ведомстве. В настоящий момент по факту нападений возбуждено несколько уголовных дел. Полицейские, изучив записи с камер наблюдения, пришли к выводу, что подозреваемый скрывается около ТРК "Планета" или микрорайона Сипайлово.
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Подобные отбросы надо сразу на компост переводить.