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В Уфе разыскивают мужчину, нападающего на прохожих с кастетом

В Уфе разыскивают мужчину, нападающего на прохожих с кастетом

Автор:
09 декабря 2023 18:15
Сообщество : Криминал
Метки: Башкортостан   Видео   УФА   кастет   нападение   полиция   розыск   
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Несколько дней назад стало известно, что он убил пожилую женщину.

В столице Башкортостана ищут неизвестного, который напал на нескольких прохожих. Отмечается, что мужчина в красной шапке и медицинской маске на лице нападает на ни ничего не подозревающих людей со спины. Он наносит жертве один мощный удар в голову и убегает.

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Две недели назад преступник напал на 81-летнюю пенсионерку, которая позднее скончалась в больнице. После осмотра тела погибшей, криминалисты пришли к выводу, что подозреваемый, скорее всего, вооружён кастетом.


"По версии следствия, вечером 25 ноября 2023 года на улице Братьев Кадомцевых неизвестный мужчина, в отсутствии какой-либо явной причины, нанес 81-летней женщине один удар неустановленным предметом по голове, причинив черепно-мозговую травму, в результате которой потерпевшая скончалась в больнице 7 декабря. Кроме того, в правоохранительные органы поступили еще обращения граждан о причинении им телесных повреждений при схожих обстоятельствах", — сообщили в управлении Следственного комитета по Башкортостану.

Управление МВД России по городу Уфе проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания преступника, сообщили в ведомстве. В настоящий момент по факту нападений возбуждено несколько уголовных дел. Полицейские, изучив записи с камер наблюдения, пришли к выводу, что подозреваемый скрывается около ТРК "Планета" или микрорайона Сипайлово.

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Метки: Башкортостан   Видео   УФА   кастет   нападение   полиция   розыск   
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16  комментариев
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FreelancerND 2 часа назад
Меня больше всего смущает то что вот это дерьмо в итоге всего лишь в тюрьму сядет.
Подобные отбросы надо сразу на компост переводить.
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19k
Shtoppi Полчаса назад
как много однако в тему защитников бездарной мусорвы и прочего унылого говна от власти набежало. и это по всем подобным темам такие расклады - как только начинается критика структур действующего режима, сразу же набегает толпа молчаливых минусаторов.
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12k
Толян 38 минут назад
ну раз из-за спины - то по любому трус. при задержании будет в штаны ссаться, говорить что черт попутал...
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50k
Сергей 47 минут назад
если бы он на сугробе - "Навальный" нассал бы, то не сомневаюсь его минут за 30-40 нашли бы...а так ...кому эти Уфимцы нужны?
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19k
Shtoppi 56 минут назад
прикид у этого конченного особенно неприметный: <<... мужчина в красной шапке и медицинской маске на лице ...>>, что после нападения уже на нескольких человек его никак вычислить и поймать не могут. поди там половина Уфы так одевается, ну или просто кому-то просто лень свою жопу от стула оторвать, в известном ведомстве.
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну теперь, когда об этом даже на Фишках написали, он сто пудов там и скрывается. Ребята ищите. Он точно там!
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52k
Андрей 2 часа назад
Ему лучше до тюьмы дело не доводить.
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