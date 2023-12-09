В Уфе разыскивают мужчину, нападающего на прохожих с кастетом

В столице Башкортостана ищут неизвестного, который напал на нескольких прохожих. Отмечается, что мужчина в красной шапке и медицинской маске на лице нападает на ни ничего не подозревающих людей со спины. Он наносит жертве один мощный удар в голову и убегает.

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Две недели назад преступник напал на 81-летнюю пенсионерку, которая позднее скончалась в больнице. После осмотра тела погибшей, криминалисты пришли к выводу, что подозреваемый, скорее всего, вооружён кастетом.