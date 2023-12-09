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Директора ЧОПа, охранявшего брянскую школу, арестовали на два месяца

Директора ЧОПа, охранявшего брянскую школу, арестовали на два месяца

Автор:
09 декабря 2023 19:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Суд   арест   брянск   стрельба   школа   
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Вместе с ним в СИЗО отправилась и охранница, которая не проверила тубус школьницы, в котором находилось ружьё.

Сегодня суд Брянска избрал меру пресечения для троих фигурантов дела о стрельбе в гимназии №5. Гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного и его подчинённую Галину Черткову, которая, по версии следствия, допустила халатность, пропустив в учебное заведение восьмиклассницу Алину с ружьём, суд отправил под арест до 6 февраля. Обоим вменяется статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до 10 лет колонии. Ни Поддубный, ни Черткова свою вину не признают.

По словам охранницы, она не видела тубус, в котором находилось помповое ружьё "Бекас-3", также она уверяет, что не заметила ничего подозрительного в поведении школьницы, когда та проходила в здание учебного заведения.

Что касается отца Алины Дмитрия Афанаскина, то ему грозит 17 лет лишения свободы. Сегодня на него возбудили ещё одно уголовное дело — о доведении до самоубийства. У следствия есть подозрения, что отец часто применял к дочери физическое и вербальное насилие. С этим обвинением Афанаскин не согласился, но вину в небрежном хранении оружия, которое привело к смерти двух и более человек, признал. Суд не стал отправлять его в СИЗО, чтобы лучше разобраться в взаимоотношениях в семье. Мать Алины, которая проходит по делу свидетельницей, уверяет, что до трагедии девочка общалась с кем-то в соцсетях, и после общения с неизвестным была словно "загипнотизирована".

Напомним, трагедия в Брянской гимназии произошла 7 декабря. Утром ученица 8 "А" класса Алина Афанаскина открыла стрельбу из помпового ружья на уроке биологии. На урок она опоздала, потому что перед нападением переодевалась (она надела чёрную одежду). По трагической случайности она убила близкую подругу Машу, которая стояла у неё на пути. Всего Алина сделала пять выстрелов, последний оставила для себя и совершила суицид. Два подростка (Тимофей и Пётр) получили серьёзные ранения, их доставили в Москву. Столичные медики сообщили сегодня, что прооперировали школьников, однако их состояние остаётся тяжёлым. Ещё трое пострадавших учеников 8 "А" класса находятся в брянской больнице в состоянии средней тяжести. Известно, что отец Алины обучал девочку обращаться с ружьём. Ключи от сейфа с оружием она выкрала, однако Дмитрий Афанаскин не заметил пропажи ружья.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил сегодня, что семьям пострадавших школьников выплатят компенсацию.


"Семья погибшей при стрельбе в брянской школе девочки получит миллион рублей, семьи ребят с тяжелыми ранениями — по 500 тысяч, по 300 тысяч — с ранениями легкой степени", — сообщил Богомаз.


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Метки: Видео   Суд   арест   брянск   стрельба   школа   
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13  комментариев
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6k
TirAn 36 минут назад
У нас людей с более страшными диагнозами не сажают, тем более сторожа...
Надо было изобразить кипучую деятельность
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4k
Сергей С Минуту назад
Че за бред? Тубус не проверила. Все тубусы проверять? Если рамка не работает можно и под одеждой что угодно пронести. И что теперь будут во всех школах РФ очередь на вход в школу устраивать для проверки? Дык тогда кто нить может на улице по школьникам пальнуть. Отцу правильно дали - 17 лет
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3k
владимир 9 минут назад
Папаша да ублюдок. Виновен во всем именно он. Он учил её стрелять. Он небрежно хранил оружие. Сторожиха и директор охранной фирмы просто стрелочники несчастные люди которых делают виновными.
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10k
Борис Карабанов 17 минут назад
Это не правосудие. Это назначение виновных. Тогда вместе с ворами надо сажать и владельцев краденого, как не обеспечивших должную сохранность. Маниакальное стремление наказать тех, до кого легче всего косвенно дотянуться.
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34k
Юр21 18 минут назад
Осталось арестовать дворника-таджика - и дело раскрыто!
Туфтыжники бля! Мастера лепить побыстрому дела. По сути подобные обвинения можно предъявить учителям, одноклассникам, друзьям, маму покойной можно привлечь. Знали ли учителя о ситуации с травлей девочки - если не совсем тупые, то знали, почему не привлекли штатного мозгоправа? Почему не сообщили родителям о проблеме? Почему родители видя изменение в поведении ребёнка не выяснили причины и не приняли меры? Просто у нас везде покуизм, равнодушие и некомпетентность, и вешать последствия этой ситуации на кого попало я считаю подлым.
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13k
Кыся 20 минут назад
Нахрена их в СИЗО сажать? Куда они денутся? Сбегут, что ли? Ну ладно, директор ещё может сбежать, но нищая бабка-то куда?
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7k
Михаил 23 минуты назад
Охранница и под подпиской могла быть оставлена, если там проживает.
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657
Александр 23 минуты назад
Нашли крайних! ,а как-же директор школы ,мэр города и губернатор Брянской области ?
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122
Алексей 24 минуты назад
Вообще интересно-по закону досматривать человека и личные вещи могут только сотрудники правоохранительных органов, то то, если без ордера(постановления), только по согласию. Так как они себе представляют осмотр того же тубуса охранницей? Если взять гипотетически-после первого же досмотра в любом уч. заведении набежала бы туча яжемамок, а за ними прокуратура и т.д.
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50k
Сергей Полчаса назад
срочно ищут крайниих...уже арестовали - отца, сторожа, директора чопа. говорят еще двух крайних нашли...только это не руководство школы, не учителя, не психологи школы где годами травят подростков.
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