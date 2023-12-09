Директора ЧОПа, охранявшего брянскую школу, арестовали на два месяца

Вместе с ним в СИЗО отправилась и охранница, которая не проверила тубус школьницы, в котором находилось ружьё.
Сегодня суд Брянска избрал меру пресечения для троих фигурантов дела о стрельбе в гимназии №5. Гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного и его подчинённую Галину Черткову, которая, по версии следствия, допустила халатность, пропустив в учебное заведение восьмиклассницу Алину с ружьём, суд отправил под арест до 6 февраля. Обоим вменяется статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до 10 лет колонии. Ни Поддубный, ни Черткова свою вину не признают.
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По словам охранницы, она не видела тубус, в котором находилось помповое ружьё "Бекас-3", также она уверяет, что не заметила ничего подозрительного в поведении школьницы, когда та проходила в здание учебного заведения.
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Что касается отца Алины Дмитрия Афанаскина, то ему грозит 17 лет лишения свободы. Сегодня на него возбудили ещё одно уголовное дело — о доведении до самоубийства. У следствия есть подозрения, что отец часто применял к дочери физическое и вербальное насилие. С этим обвинением Афанаскин не согласился, но вину в небрежном хранении оружия, которое привело к смерти двух и более человек, признал. Суд не стал отправлять его в СИЗО, чтобы лучше разобраться в взаимоотношениях в семье. Мать Алины, которая проходит по делу свидетельницей, уверяет, что до трагедии девочка общалась с кем-то в соцсетях, и после общения с неизвестным была словно "загипнотизирована".
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Напомним, трагедия в Брянской гимназии произошла 7 декабря. Утром ученица 8 "А" класса Алина Афанаскина открыла стрельбу из помпового ружья на уроке биологии. На урок она опоздала, потому что перед нападением переодевалась (она надела чёрную одежду). По трагической случайности она убила близкую подругу Машу, которая стояла у неё на пути. Всего Алина сделала пять выстрелов, последний оставила для себя и совершила суицид. Два подростка (Тимофей и Пётр) получили серьёзные ранения, их доставили в Москву. Столичные медики сообщили сегодня, что прооперировали школьников, однако их состояние остаётся тяжёлым. Ещё трое пострадавших учеников 8 "А" класса находятся в брянской больнице в состоянии средней тяжести. Известно, что отец Алины обучал девочку обращаться с ружьём. Ключи от сейфа с оружием она выкрала, однако Дмитрий Афанаскин не заметил пропажи ружья.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил сегодня, что семьям пострадавших школьников выплатят компенсацию.
"Семья погибшей при стрельбе в брянской школе девочки получит миллион рублей, семьи ребят с тяжелыми ранениями — по 500 тысяч, по 300 тысяч — с ранениями легкой степени", — сообщил Богомаз.
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Надо было изобразить кипучую деятельность
Туфтыжники бля! Мастера лепить побыстрому дела. По сути подобные обвинения можно предъявить учителям, одноклассникам, друзьям, маму покойной можно привлечь. Знали ли учителя о ситуации с травлей девочки - если не совсем тупые, то знали, почему не привлекли штатного мозгоправа? Почему не сообщили родителям о проблеме? Почему родители видя изменение в поведении ребёнка не выяснили причины и не приняли меры? Просто у нас везде покуизм, равнодушие и некомпетентность, и вешать последствия этой ситуации на кого попало я считаю подлым.