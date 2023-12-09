Директора ЧОПа, охранявшего брянскую школу, арестовали на два месяца

Что касается отца Алины Дмитрия Афанаскина, то ему грозит 17 лет лишения свободы. Сегодня на него возбудили ещё одно уголовное дело — о доведении до самоубийства. У следствия есть подозрения, что отец часто применял к дочери физическое и вербальное насилие. С этим обвинением Афанаскин не согласился, но вину в небрежном хранении оружия, которое привело к смерти двух и более человек, признал. Суд не стал отправлять его в СИЗО, чтобы лучше разобраться в взаимоотношениях в семье. Мать Алины, которая проходит по делу свидетельницей, уверяет, что до трагедии девочка общалась с кем-то в соцсетях, и после общения с неизвестным была словно "загипнотизирована".