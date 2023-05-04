В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля

Аниматоров искала полиция и волонтёры, несколько суток прочёсывавших окрестности дорог, на которых камеры наблюдения заметили авто Кирилла. Также было известно, что с карт Чубко и Мостыко в ту ночь снимались деньги - в разных банкоматах Краснодарского края было обналичено 190 тысяч рублей.

Спустя время полицейские обнаружили сгоревшую машину Чубко, однако пропавших в ней не было. Поиски аниматоров продолжались. Параллельно силовики занимались поиском людей, зафиксированных камерами видеонаблюдений у банкоматов, где снимались деньги. В результате на территории Краснодара, Тихорецка и Апшеронска задержали троих жителей Кубани в возрасте от 30 до 45 лет, подозреваемых в убийстве мужчины и девушки.