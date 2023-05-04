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В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля

В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля

Автор:
04 мая 2023 12:01
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   аниматоры   видео   задержание   краснодарский край   полиция   суд   убийство   убийцы   
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Несколько дней назад мужчина и девушка пропали без вести после проведения праздника в одной из станиц Краснодарского края. До дома они не доехали, став жертвами убийц.

Вечером 29 апреля Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались в Усть-Лабинск из станицы Крыловской. По дороге у машины Кирилла оказалось пробитым колесо. Вскоре после этого к аниматорам подошли незнакомые мужчины и предложили им свою помощь. После этого мужчина и девушка перестали выходить на связь. Больше живыми их никто не видел.


Аниматоров искала полиция и волонтёры, несколько суток прочёсывавших окрестности дорог, на которых камеры наблюдения заметили авто Кирилла. Также было известно, что с карт Чубко и Мостыко в ту ночь снимались деньги - в разных банкоматах Краснодарского края было обналичено 190 тысяч рублей.


Спустя время полицейские обнаружили сгоревшую машину Чубко, однако пропавших в ней не было. Поиски аниматоров продолжались. Параллельно силовики занимались поиском людей, зафиксированных камерами видеонаблюдений у банкоматов, где снимались деньги. В результате на территории Краснодара, Тихорецка и Апшеронска задержали троих жителей Кубани в возрасте от 30 до 45 лет, подозреваемых в убийстве мужчины и девушки.


Двое местных жителей — 30-летний Анатолий Двойников и 44-летний Арам Татосян (оба ранее судимые) - указали место, где спрятали тела жертв, и дают показания.



Еще один подозреваемый, 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян своей вины не признает. Сначала он отказался представляться, затем попросту перестал отвечать на вопросы.



Кстати, ранее он был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. Тогда в свою ОПГ он вовлек двоих мужчин. Эта преступная группа напала на общую знакомую и двух местных жителей, которые находились в тот момент у нее дома. Они избили жертв бейсбольной битой, похитили их деньги, а после вышли на трассу Краснодар - Ейск, где продолжили совершать свои гнусные дела. Преступники остановили автомобиль и попросили водителя и находящегося вместе с ним пассажира подвезти их, после чего избили, связали и забрали у мужчин драгоценности и деньги в размере 300 тысяч рублей. Одного из мужчин застрелили. За все эти преступления в 2016-м Кеворкьяна приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Однако по какой-то причине он оказался на свободе раньше срока и, как считает следствие, принялся за прежнее.


Сам Кеворкьян не признаётся в убийстве аниматоров. На судебном заседании он заявил, что взял вину на себя после суток допроса. И на самом деле он не виновен. Мать Кеворкьяна так же уверена, что её сын - не убийца.



Похоже, женщина забыла, что у её кровиночки за плечами уже есть убийство, кражи, угон машин и прочие грехи.


Следствие по делу продолжается. Тела жертв найдены. А сегодня, 4 мая, состоится еще одно судебное заседание, на котором изберут, наконец, меру пресечения для подозреваемого Кеворкьяна. Возбуждено уголовное дело п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»).

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Метки: Ynews   аниматоры   видео   задержание   краснодарский край   полиция   суд   убийство   убийцы   
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72  комментария
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17k
Alex ASK 2 часа назад
Давно пора смертную казнь вернуть
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5k
Владимир Минуту назад
гниды,убить дух человек из-за 190 000,это по по 63 000 на каждого по 31500 за человека. нелюди.ждём их на дорогах страны после командировки в ближайщее зарубежье через пол года.
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1k
Виталий 2 минуты назад
Этих упырей, вот сюда надо.
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28k
Юрьевич 3 минуты назад
было бы справедливо расстрелять вместе с теми кто их выпустил досрочно из тюряги. А ещё справедливее - повесить.
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118k
arek14 9 минут назад
...ежима. Однако по какой-то причине он оказался на свободе раньше срока и, как считает следствие, принялся за прежнее...

Единственная причина - записался к пригожину,выжил на войне, был помилован.
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1k
Веселый Пук 16 минут назад
Публично расстрелять.
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485
Дмитрий Базурин 17 минут назад
Дебилы ...млять! Вокруг камеры, банкоматы с камерами все снимают, убивать людей из-за 190тр!
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5k
михаил 18 минут назад
Уроды! Такие красивые люди, радость дарили, могли бы жить и жить. Ситуация, когда жаль что смертную казнь для таких отменили.
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20k
What??? 18 минут назад
Два черножопых и один "русский", завалили двух хохлов, всего то...
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2k
Руслан 20 минут назад
Ну если Кеворкян ЧВКашник, то Пригожину надо бы устроить ему самоповешение в камере
Думаю у него ресурса хватит.
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49k
EricDimon 20 минут назад
В 2016 к 18 годам . Сука кто его выпустил , их тоже посадить и надолго. Есть статья пособничество.
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1k
Потому что я Алёша 23 минуты назад
18 лет получил, через 7 лет на свободе, чето то не чисто. Думаю тут без руководства ИК и заносов куда надо не обошлось. Хорошог бы распутать клубок и дать виновным столько сколько он не досидел.
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74k
Viktor 23 минуты назад
Пипец господа-товарищи!!! Обидели несчастного - нарушили его сон, нарушили его питание.....! А неплохо бы ему кол в жопу загнать!
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2k
Василий Афиногенов 23 минуты назад
кто там раньше на чОрное ставил?так и оказалось(
су..ка,безнациональные вешалки для бороды,из-за 200к жизни две забрать(
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883
Uganda 24 минуты назад
Расстрелять. Рецедив это плохо и он будет повторяться, поскольку эти люди себя в жизни нашли только в преступлениях. Если не расстрел, то нужно на лоб ставить клеймо - "я убийца" и на руках - "наказание неизбежно".
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13k
butata Полчаса назад
Кеворкьян, Татосян - планета обезьян + 1 баран
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12k
harlamov Полчаса назад
Жаль хохлы не утилизировали этот мусор.
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Повесить
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16k
Сергей 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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29k
Ваня 36 минут назад
нафуй цацкаться, вздернуть на площади и все...
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12k
harlamov 40 минут назад
Источник в ИК-2, где отбывал наказание Демьян Кеворкьян, задержанный за зверское убийство двух аниматоров, рассказал нам, что он в конце прошлого года был вывезен из ИК-2 в составе других наемников ЧВК «Вагнер». Благодаря этому Кеворкьян не отсидел 18-летний срок, оказался на свободе и расправился с аниматорами Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко.

Стала известна биография главного из тех, кого обвиняют в убийстве пары аниматоров под Краснодаром. 31-летний уроженец Новороссийска и житель станицы Придорожная Демьян Кеворкьян с юных лет рос на улице и нарушал закон. Он обучался в спецучилище закрытого типа для малолетних преступников, сбегал оттуда, в 15 лет обчистил магазин, пробравшись туда через окно, а в 17 лет объявлялся в федеральный розыск, как психбольной, сбежавший из места содержания.

После совершеннолетия Демьян и вовсе ушёл в разнос: устраивал ДТП с пострадавшими, грабил и хулиганил, за что неоднократно привлекался к ответственности. В 24 года отъявленный преступник был пойман, как организатор банды, совершавшей разбойные нападения на трассе, оборот оружия, угоны и вымогательство. Один из потерпевших был убит. При этом в некоторых эпизодах Демьян сознался сам, но не смотря на явки с повинной, в 2016 году он был осуждён на 18 лет лишения свободы.

По данным ВЧК-ОГПУ, Кеворкьян был этапирован в ИК-2 в посёлок Талицы Ивановской области. Там он был определён сначала в отряд номер 3, позже его перевели в 5-й отряд. С первых дней в колонии, новичок отказывался работать и соблюдать режим.
Когда приехали вербовщики ЧВК Вагнер, он не раздумывая записался в их ряды и в конце прошлого года был вывезен из ИК-2 в составе порядка сотни таких же осуждённых в зону СВО. В отряде он сказал, что уезжает добровольцем из-за большого срока.
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103
Yuri Manchenko harlamov Полчаса назад
Так и подумал прочитав что дали 18. За такие преступления амнистии нету и без ЧВК не обошлось. Не зря Пригожину запретили зэков набирать. Сейчас вот такие защитники ка грибы после дождя повылазят. Это уже 2й случай с убийством бывшим зэком ЧВКшником.
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