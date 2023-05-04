В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля

Несколько дней назад мужчина и девушка пропали без вести после проведения праздника в одной из станиц Краснодарского края. До дома они не доехали, став жертвами убийц.
Вечером 29 апреля Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались в Усть-Лабинск из станицы Крыловской. По дороге у машины Кирилла оказалось пробитым колесо. Вскоре после этого к аниматорам подошли незнакомые мужчины и предложили им свою помощь. После этого мужчина и девушка перестали выходить на связь. Больше живыми их никто не видел.
Аниматоров искала полиция и волонтёры, несколько суток прочёсывавших окрестности дорог, на которых камеры наблюдения заметили авто Кирилла. Также было известно, что с карт Чубко и Мостыко в ту ночь снимались деньги - в разных банкоматах Краснодарского края было обналичено 190 тысяч рублей.
Спустя время полицейские обнаружили сгоревшую машину Чубко, однако пропавших в ней не было. Поиски аниматоров продолжались. Параллельно силовики занимались поиском людей, зафиксированных камерами видеонаблюдений у банкоматов, где снимались деньги. В результате на территории Краснодара, Тихорецка и Апшеронска задержали троих жителей Кубани в возрасте от 30 до 45 лет, подозреваемых в убийстве мужчины и девушки.
Двое местных жителей — 30-летний Анатолий Двойников и 44-летний Арам Татосян (оба ранее судимые) - указали место, где спрятали тела жертв, и дают показания.
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Еще один подозреваемый, 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян своей вины не признает. Сначала он отказался представляться, затем попросту перестал отвечать на вопросы.
Кстати, ранее он был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. Тогда в свою ОПГ он вовлек двоих мужчин. Эта преступная группа напала на общую знакомую и двух местных жителей, которые находились в тот момент у нее дома. Они избили жертв бейсбольной битой, похитили их деньги, а после вышли на трассу Краснодар - Ейск, где продолжили совершать свои гнусные дела. Преступники остановили автомобиль и попросили водителя и находящегося вместе с ним пассажира подвезти их, после чего избили, связали и забрали у мужчин драгоценности и деньги в размере 300 тысяч рублей. Одного из мужчин застрелили. За все эти преступления в 2016-м Кеворкьяна приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Однако по какой-то причине он оказался на свободе раньше срока и, как считает следствие, принялся за прежнее.
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Сам Кеворкьян не признаётся в убийстве аниматоров. На судебном заседании он заявил, что взял вину на себя после суток допроса. И на самом деле он не виновен. Мать Кеворкьяна так же уверена, что её сын - не убийца.
Похоже, женщина забыла, что у её кровиночки за плечами уже есть убийство, кражи, угон машин и прочие грехи.
Следствие по делу продолжается. Тела жертв найдены. А сегодня, 4 мая, состоится еще одно судебное заседание, на котором изберут, наконец, меру пресечения для подозреваемого Кеворкьяна. Возбуждено уголовное дело п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»).
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Единственная причина - записался к пригожину,выжил на войне, был помилован.
су..ка,безнациональные вешалки для бороды,из-за 200к жизни две забрать(
Расстреляли уже без Сталина
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Стала известна биография главного из тех, кого обвиняют в убийстве пары аниматоров под Краснодаром. 31-летний уроженец Новороссийска и житель станицы Придорожная Демьян Кеворкьян с юных лет рос на улице и нарушал закон. Он обучался в спецучилище закрытого типа для малолетних преступников, сбегал оттуда, в 15 лет обчистил магазин, пробравшись туда через окно, а в 17 лет объявлялся в федеральный розыск, как психбольной, сбежавший из места содержания.
После совершеннолетия Демьян и вовсе ушёл в разнос: устраивал ДТП с пострадавшими, грабил и хулиганил, за что неоднократно привлекался к ответственности. В 24 года отъявленный преступник был пойман, как организатор банды, совершавшей разбойные нападения на трассе, оборот оружия, угоны и вымогательство. Один из потерпевших был убит. При этом в некоторых эпизодах Демьян сознался сам, но не смотря на явки с повинной, в 2016 году он был осуждён на 18 лет лишения свободы.
По данным ВЧК-ОГПУ, Кеворкьян был этапирован в ИК-2 в посёлок Талицы Ивановской области. Там он был определён сначала в отряд номер 3, позже его перевели в 5-й отряд. С первых дней в колонии, новичок отказывался работать и соблюдать режим.
Когда приехали вербовщики ЧВК Вагнер, он не раздумывая записался в их ряды и в конце прошлого года был вывезен из ИК-2 в составе порядка сотни таких же осуждённых в зону СВО. В отряде он сказал, что уезжает добровольцем из-за большого срока.