25 снимков идеальных блюд, возбуждающих аппетит

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Наслаждение едой — это не только яркие вкусовые ощущения. Сначала вы всегда смотрите на то, что собираетесь съесть. И если увиденное вызывает восторг, это первый шаг к гастрономическому оргазму.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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