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25 снимков идеальных блюд, возбуждающих аппетит

25 снимков идеальных блюд, возбуждающих аппетит

Автор:
11 декабря 2023 14:25
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюда   идеальная еда   идеально   красивая еда   совершенство   фото еды   фотографии еды   
496
26

Наслаждение едой — это не только яркие вкусовые ощущения. Сначала вы всегда смотрите на то, что собираетесь съесть. И если увиденное вызывает восторг, это первый шаг к гастрономическому оргазму.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   блюда   идеальная еда   идеально   красивая еда   совершенство   фото еды   фотографии еды   
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3  комментария
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2k
Дмитрий 22 минуты назад
Не отличать гранат от клюквы - это ж каким надо быть...
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29k
Ваня 12 минут назад
говядина веллингтон понравилась, а остальное слишком прилизанное...
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894k
А.Берестенко 15 минут назад
25 снимков идеальных блюд, возбуждающих аппетитПосмотреть
25 снимков идеальных блюд, возбуждающих аппетит
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