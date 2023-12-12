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Праздничный тест, составленный для гурманов

Праздничный тест, составленный для гурманов

Автор:
12 декабря 2023 17:06
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Тесты   блюда   напитки   новый год   праздничные блюда   праздничные напитки   рождество   тест   
1418
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Если вы любите праздники и вкусную еду, то данный тест точно для вас. Придётся отгадывать рождественские и новогодние блюда, которые традиционно подают в самых разных уголках планеты.

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Метки: Еда   Тесты   блюда   напитки   новый год   праздничные блюда   праздничные напитки   рождество   тест   
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7  комментариев
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316
iskra Час назад
Мдяя.. Меня назвали поваром, а следовало бы филологом. Угадывал по звучанию и похожести на язык страны..
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1k
Валерий 13 минут назад
МАНДАРИНКИИИИ!!!
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698
Руслан 19 минут назад
3 из 10 ))))) ХОЛОДЕЦ И ОЛИВЬЕХА НАШЕ ВСЁ!!!!!!!!!!!!
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43k
Валерий Час назад
8 из 10, причём не знаю ни одного из этих блюд но вряд ли доминоштайн родом из Чехии
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Бернгард Кёне

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