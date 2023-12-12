Праздничный тест, составленный для гурманов

Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ

25 снимков идеальных блюд, возбуждающих аппетит

Чтоб не развезло и дало в голову: как пить шампанское в Новый год?

Эти новогодние угощения слишком красивы, чтобы их есть!

Корейцы лучше всех умеют бороться с похмельем. Как они это делают?

Какие мандарины самые вкусные