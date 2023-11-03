Рецепт вкусных соевых котлет

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Я попробовал приготовить соевые котлеты по нескольких рецептам. Данный рецепт показался самым оптимальным.
Чтобы пожарить одну сковороду котлет, вам понадобится:
соя (120-160 гр)
яйцо куриное (1 шт)
укроп свежий или замороженный (3 ст. л.)
петрушка свежая или замороженная (3 ст. л.)
чеснок (2-3 зубчика)
соль (1 ч. л. без горки)
майоран (щепотка)
лук (небольшая луковица)
молоко (6-10 ст. л.)
масло растительное для жарки
соя (120-160 гр)
яйцо куриное (1 шт)
укроп свежий или замороженный (3 ст. л.)
петрушка свежая или замороженная (3 ст. л.)
чеснок (2-3 зубчика)
соль (1 ч. л. без горки)
майоран (щепотка)
лук (небольшая луковица)
молоко (6-10 ст. л.)
масло растительное для жарки
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Сою предварительно следует залить водой для набухания на 6-12 часов. За это время соя увеличится в размере в 2-3 раза. Периодически следует менять воду (менял дважды).
Далее отвариваем сою на сильном огне в течение полутора часов. Солить во время варки сою не стоит.
Сливаем воду, соевые бобы измельчаем при помощи толкушки или блендера до однородного состояния.
Сою, лук, чеснок, зелень измельчаем, добавляем специи, соль, яйцо. Вымешиваем. Во время вымешивания по одной ложке добавляем молоко и продолжаем вымешивать. Цель — получения массы схожей по консистенции с мясным фаршем.
Далее формируем котлетки. Жарим на среднем огне, добавляя растительное масло по мере его убывания.
После образования корочки переворачиваем котлетки. Повторяем. Выкладываем. По вкусу данные котлетки очень напомнили картофельные драники. Идеально в качестве гарнира к настоящим мясным котлетам. Также соевые котлеты неплохо сочетаются с жирной сметаной. Приятного аппетита!
Также готовил соевые котлеты с хлебным мякишем и морковью. С морковкой ещё более-менее, а хлебный мякиш всё испортил. Соевые котлеты и так получаются слегка суховатыми, а хлебный мякиш ситуацию лишь усугубил. В следующий раз приготовим вкусный чечевичный суп с копчёностями. Кушайте много, кушайте вкусно... ой, это не моя фишка. Вкусного вам дня, пока!
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