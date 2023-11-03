Рецепт вкусных соевых котлет

Также готовил соевые котлеты с хлебным мякишем и морковью. С морковкой ещё более-менее, а хлебный мякиш всё испортил. Соевые котлеты и так получаются слегка суховатыми, а хлебный мякиш ситуацию лишь усугубил. В следующий раз приготовим вкусный чечевичный суп с копчёностями. Кушайте много, кушайте вкусно... ой, это не моя фишка. Вкусного вам дня, пока!