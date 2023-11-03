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Рецепт вкусных соевых котлет

Рецепт вкусных соевых котлет

Автор:
03 ноября 2023 12:08
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Еда   блюда   котлеты   котлеты из сои   приготовление   рецепты   
886
8
Я попробовал приготовить соевые котлеты по нескольких рецептам. Данный рецепт показался самым оптимальным.
Чтобы пожарить одну сковороду котлет, вам понадобится:

соя (120-160 гр)
яйцо куриное (1 шт)
укроп свежий или замороженный (3 ст. л.)
петрушка свежая или замороженная (3 ст. л.)
чеснок (2-3 зубчика)
соль (1 ч. л. без горки)
майоран (щепотка)
лук (небольшая луковица)
молоко (6-10 ст. л.)
масло растительное для жарки
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Сою предварительно следует залить водой для набухания на 6-12 часов. За это время соя увеличится в размере в 2-3 раза. Периодически следует менять воду (менял дважды).
Далее отвариваем сою на сильном огне в течение полутора часов. Солить во время варки сою не стоит.
Сливаем воду, соевые бобы измельчаем при помощи толкушки или блендера до однородного состояния.
Сою, лук, чеснок, зелень измельчаем, добавляем специи, соль, яйцо. Вымешиваем. Во время вымешивания по одной ложке добавляем молоко и продолжаем вымешивать. Цель — получения массы схожей по консистенции с мясным фаршем.
Далее формируем котлетки. Жарим на среднем огне, добавляя растительное масло по мере его убывания.
После образования корочки переворачиваем котлетки. Повторяем. Выкладываем. По вкусу данные котлетки очень напомнили картофельные драники. Идеально в качестве гарнира к настоящим мясным котлетам. Также соевые котлеты неплохо сочетаются с жирной сметаной. Приятного аппетита!
Также готовил соевые котлеты с хлебным мякишем и морковью. С морковкой ещё более-менее, а хлебный мякиш всё испортил. Соевые котлеты и так получаются слегка суховатыми, а хлебный мякиш ситуацию лишь усугубил. В следующий раз приготовим вкусный чечевичный суп с копчёностями. Кушайте много, кушайте вкусно... ой, это не моя фишка. Вкусного вам дня, пока!

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Метки: Еда   блюда   котлеты   котлеты из сои   приготовление   рецепты   
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12  комментариев
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3k
sers 59 минут назад
А это вообще имеет право называться котлетой?
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1k
Андерсен 6 минут назад
Предпочитаю считаться консерватором и ретроградом, но кушать мясные котлеты
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935
manowar _by 15 минут назад
Следующий пост - конфета из говна?
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8k
vasilykopkov 16 минут назад
Соевые котлеты...
Безалкогольное пиво...
Резиновая баба...
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8k
Invertor Полчаса назад
"Нах.уй, нах.уй!!!" - закричали гости.
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1
antidolboyob 36 минут назад
Сначала народ был настолько нищим что мясо придумали разбавлять хлебом и были изобретены котлеты, теперь даже не разбавляют, а делают полностью из этой дешёвой сои, которая даже дешевле хлеба, к чему-то нас готовят походу))
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11k
Б.Касторский 39 минут назад
Что-то внешний вид не очень аппетитный. Нет, я не против всяких веганов или кто ест подобное. Но возьми мясо и жир, если заботишься о здоровье возьми птицу или рыбу. Но зачем сою? Хочешь сою, купи колбасу. Там мясо редко встретишь.
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33k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
я как то в очень хорошем заведении купил веганский бургер, на пробу так сказать...нет это не замена и даже близко не лежало с мясом
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7k
schmubu Час назад
соевые котлеты?
я звоню в полицию!...
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Никифоридис

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