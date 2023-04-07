30 доказательств того, что блюда "как в ресторане" можно сделать и дома

Больше всего популярности и просмотров в интернете набирают, как не трудно догадаться, котики и фотографии еды. А кто не любит вкусно поесть? В этой подборке — интересные и необычные идеи подачи блюд, которые, возможно, вдохновят и вас на кулинарные эксперименты. Ведь множество блюд, которые подают в ресторанах, можно приготовить и дома. Эти пользователи сети поделились своими блюдами, которые они приготовили дома.