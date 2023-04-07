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30 доказательств того, что блюда "как в ресторане" можно сделать и дома

30 доказательств того, что блюда "как в ресторане" можно сделать и дома

Автор:
07 апреля 2023 20:40
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюда   вкусно   вкусности   готовка   идеи   красивая еда   пища   подборка   фото   
1347
31

Больше всего популярности и просмотров в интернете набирают, как не трудно догадаться, котики и фотографии еды. А кто не любит вкусно поесть? В этой подборке — интересные и необычные идеи подачи блюд, которые, возможно, вдохновят и вас на кулинарные эксперименты. Ведь множество блюд, которые подают в ресторанах, можно приготовить и дома. Эти пользователи сети поделились своими блюдами, которые они приготовили дома.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   блюда   вкусно   вкусности   готовка   идеи   красивая еда   пища   подборка   фото   
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14  комментариев
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5k
Нуи Хусим 16 минут назад
Много названий блюд мне не ведомо, а по каждому поводу гуглить... короче, темка посредственная.
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5k
Tuskub 2 минуты назад
...и расскажите, что вы не...)))
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14k
a_komolow 8 минут назад
А кто решил что блюда " как в ресторане" , вкуснее домашних?
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1
Ivan Kondratov 13 минут назад
Тарелка с закусками особо понравилась, но надо оббежать пол мира что бы все это купить и нарезать. Но подача класс
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3k
vfrcbvec 18 минут назад
Последняя тоже самоделка? Сожрал пиццу оставил коробку, наготовил это и наложил в коробку из под давно съеденной пиццы? и остальные тоже неособо на самоделки похожи
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956
Николай Полчаса назад
Вообще, сейчас столько офигенных инструкций на Ютубе по приготовлению жрачки, что нужно быть ну прям вообще конченым ушлепаном чтобы не суметь приготовить вкусную, красиво выглядяящюю еду.
На фото креатив моего 10ти летнего сына. Омлет с остатками запеченной еще на ужин говядиной и сыром моцарелла))) И на кой-то черт куском лаваша.
А, я по профессии компьютерный задрот.
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956
Николай Полчаса назад
Ахахха))) Половина из меню двух хороших рестиков в центре, на Китай-городе, были придуманы моими знакомыми шефами на моей кухне)
Она обычная вполне, просто удобная))) И сковороды я юзаю стальные или чугунные как в рестиках давно уже)
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10k
Сергей Полчаса назад
Пф...
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14k
a_komolow 2 часа назад
Комментарий к фото
Под такую тарелку ящик водки надо!

А может и два
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66k
doker 2 часа назад
Так себе, закуска, ни рыба, ни мясо...
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