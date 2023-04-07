30 доказательств того, что блюда "как в ресторане" можно сделать и дома

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Больше всего популярности и просмотров в интернете набирают, как не трудно догадаться, котики и фотографии еды. А кто не любит вкусно поесть? В этой подборке — интересные и необычные идеи подачи блюд, которые, возможно, вдохновят и вас на кулинарные эксперименты. Ведь множество блюд, которые подают в ресторанах, можно приготовить и дома. Эти пользователи сети поделились своими блюдами, которые они приготовили дома.
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6. "Моя мама каждое воскресенье выбирает десерт, а я готовлю. Сегодня это был фисташковый чизкейк"
10. Говядина Веллингтон - праздничное английское блюдо, говядина, запечённая в слоёном тесте
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На фото креатив моего 10ти летнего сына. Омлет с остатками запеченной еще на ужин говядиной и сыром моцарелла))) И на кой-то черт куском лаваша.
А, я по профессии компьютерный задрот.
Она обычная вполне, просто удобная))) И сковороды я юзаю стальные или чугунные как в рестиках давно уже)
А может и два
Ну никак не дает вам покоя такое сочетание букв
К слову этому блюду уже лет 70.
Не припомню.
Че случилось?