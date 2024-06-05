15 человек, которые идеально вписались в музейную среду

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Существуют невообразимые совпадения, а также случайности в жизни. В этом посте вы увидите изображения людей, которым удалось идеально вписаться в сложную художественную среду, и результат получился фантастический.
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Походы в музей иногда могут быть немного скучными. Но для фотографа Стефана Драшана экскурсии по музеям предназначены не только для того, чтобы оценить искусство. Он также использует эти моменты, чтобы оценить других посетителей ... и их наряды.
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