Жители разных стран рассказали о самой невкусной традиционной еде

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Пользователи Reddit обсудили тему «Худшая еда в вашей стране» и поделились своими предположениями. На вкус и цвет товарища нет, однако о некоторых вещах лучше знать заранее. Чтобы морально подготовиться.
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2. Балут. Оплодотворенный развивающийся зародыш яйца, который инкубируют в течение 2-3 недель, а затем варят или готовят на пару и едят из скорлупы
Это распространенная уличная еда на Филиппинах, в Камбодже и во Вьетнаме.
3. Сюрстрёмминг, слабосолёная ферментированная балтийская сельдь, традиционная для шведской кухни с 16 века
4. Чернина — суп из утиной крови. Его в Польше традиционно подают холостяку родители девушки, не желающие, чтобы он на ней женился
8. Лютефиск. Треска, вяленая в щелочи. Представьте, что вы едите рыбное филе с консистенцией желе. Скандинавская культурная традиция
9. Читтерлинги (читлины). Варёные кишки домашних животных, иногда фаршированные. Английское традиционное блюдо
10. Суп из коровьего желудка (Dršťková polévka). Пряный суп из рубца с паприкой, луком и чесноком. Чешская кухня
11. Улитки. Популярны в Андорре, Испании, Франции, Италии, Португалии, Алжире, Марокко и Тунисе. Но не все могут заставить себя их есть
13. Пакистанское блюдо «катта-кат» (жареные яички, внутренности, почки и некоторые другие органы козла/барашка)
14. Круудмоэс, старинное голландское блюдо из ячменя, пахты, бекона, копченой колбасы, изюма и свежей зелени
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Фаршированный мясом и гречкой свиной желудок - тоже очень вкусное традиционное блюдо русское.
Надо понимать, что некое презрение к субпродуктам (кишки, почки и т.п.) - это такое странное заблуждение горожан современных, причем на самом деле совершенно необоснованное. Должным образом приготовленные субпродукты очень недурны на вкус.
10. Суп из коровьего желудка (Dršťková polévka). Пряный суп из рубца с паприкой, луком и чесноком. Чешская кухня
Вы дайте европейцу или азиату наш квас, настоящий, да они его в этот список сами включат. Некоторые раков вообще за еду не считают.
не очень то, но приемлимо.
Тюря. Еда для бедных, испокон веков. Как и пицца и суши. Готовится из гуано и палок.
Судя по описанию, вкусный суп. Я бы попробовал.
Свиные яйца, после кастрации - весьма вкусное блюдо.
Я, пенки, только в какао любил.