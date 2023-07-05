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Жители разных стран рассказали о самой невкусной традиционной еде

Жители разных стран рассказали о самой невкусной традиционной еде

Автор:
05 июля 2023 15:12
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюда   кухни мира   мнение   невкусная еда   невкусно   обсуждение   разные страны   традиции   
3937
16

Пользователи Reddit обсудили тему «Худшая еда в вашей стране» и поделились своими предположениями. На вкус и цвет товарища нет, однако о некоторых вещах лучше знать заранее. Чтобы морально подготовиться.

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Это распространенная уличная еда на Филиппинах, в Камбодже и во Вьетнаме.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   блюда   кухни мира   мнение   невкусная еда   невкусно   обсуждение   разные страны   традиции   
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67  комментариев
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1k
Khamul 2 часа назад
У меня бабушка в детстве пекла пироги с рублеными свиными кишками - традиционное деревенское русское блюдо. Очень на самом деле вкусно.
Фаршированный мясом и гречкой свиной желудок - тоже очень вкусное традиционное блюдо русское.
Надо понимать, что некое презрение к субпродуктам (кишки, почки и т.п.) - это такое странное заблуждение горожан современных, причем на самом деле совершенно необоснованное. Должным образом приготовленные субпродукты очень недурны на вкус.
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96
Александра С 3 минуты назад
А советский гематоген где???
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57k
Опиум для народа 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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57k
Опиум для народа 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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55
Кристофер Роббин 14 минут назад
пару раз пробовал улиток с маслом и чесноком, не скажу что это отвратительно, но явно не деликатес - привкус улиток вещь весьмя специфическая, которую даже чеснок не способен перебить. В общем продукт доя русского вкуса уж очень на любителя. Зато мясо крокодила вполне себе зашло, походе на пересушенную курицу, не то что бы вкусно, но вполне можно есть.
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17k
RDen Полчаса назад
ну тут только запотевшая стопка в кадр не попала

10. Суп из коровьего желудка (Dršťková polévka). Пряный суп из рубца с паприкой, луком и чесноком. Чешская кухня

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673
Dalekiy Poskot Полчаса назад
Вареные свиные кишки (тонкий кишечник), пироги с рублеными кришками и луком. Всегда бабуля делала. В печке. Поверьте - ну очень вкусно. А ещё уши, мозг, язык, хвост. А ещё сальтисон (желудок, набитый рубленной печенью, салом, мясом, частями ушей). А когда свинку только забили, опалили, отшкрябали ухо кому первому доставалось? Самому мелкому, как лакомство. А шкурка с подчеревка? Толстый кишечник также начинали тертой картошкой, потом в печь. Мама мия, от одного запаха слюни текли.
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17k
RDen Полчаса назад
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29k
Aqueronte 36 минут назад
Что за говняное название. Где жители так говорят? Просто перебрали самые отвратительные для нас блюда. Может местные их за обе щеки уплетают и добавки просят.
Вы дайте европейцу или азиату наш квас, настоящий, да они его в этот список сами включат. Некоторые раков вообще за еду не считают.
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17k
RDen 37 минут назад
5. Лакричные конфеты. Нидерланды

не очень то, но приемлимо.
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822
adssaf afasffdsga 43 минуты назад
Комментарий к фото
У некоторых видов рыб такая консистенция по умолчанию. И ничего, едят люди.
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7k
Том Джоуд 48 минут назад

Тюря. Еда для бедных, испокон веков. Как и пицца и суши. Готовится из гуано и палок.
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1k
raael13 49 минут назад
Кровяная колбаса. Вкусняшка.
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7k
Том Джоуд 51 минуту назад

Судя по описанию, вкусный суп. Я бы попробовал.
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1k
Duke_kir 51 минуту назад
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7k
Том Джоуд 52 минуты назад

Свиные яйца, после кастрации - весьма вкусное блюдо.
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3k
Daimos 57 минут назад
Первые три на любителя. А остальное вполне можно есть.
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3k
fkamash Час назад
Соленая селедка. 41 год. Ни разу не пробовал и не собираюсь)))
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2k
Дмитрий Час назад
Что не так с лакричными конфетами? Вкусняшка!
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3k
Дмитрий Час назад
манка с комочками
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75k
Viktor 2 часа назад
Ну а от угря, я думаю, здесь немногие бы отказались, тем более, что стоит он хренову кучу денег!
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