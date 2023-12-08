"Честный, не бабник, веришь в депрессию": 22-летняя москвичка выкатила список требований к будущему парню

Требования девушек к тому, кого она захочет сделать мужем, подчас занимают несколько страниц рукописного текста. В соцсетях завирусился перечень качеств из 53 пунктов, которые москвичка предъявляет своему будущему парню. Девушка, конечно, понимает, что её идеал - скорее мечта, чем реальность, но очень надеется, что такой существует. В перечне такие пункты как IQ выше 120 соседствуют с более приземленными (и недостижимыми) типа отсутствия мата и выпивка не чаще 8 раз в год.



