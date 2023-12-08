"Честный, не бабник, веришь в депрессию": 22-летняя москвичка выкатила список требований к будущему парню

Перечень состоит из 53 пунктов. Интересно, найдётся тот, кто хотя бы наполовину приблизится к идеалу?
Требования девушек к тому, кого она захочет сделать мужем, подчас занимают несколько страниц рукописного текста. В соцсетях завирусился перечень качеств из 53 пунктов, которые москвичка предъявляет своему будущему парню. Девушка, конечно, понимает, что её идеал - скорее мечта, чем реальность, но очень надеется, что такой существует. В перечне такие пункты как IQ выше 120 соседствуют с более приземленными
(и недостижимыми) типа отсутствия мата и выпивка не чаще 8 раз в год.
Вопрос только один: что она собралась делать с импотентом? А вообще, 22 года - лучший возраст, чтобы мечтать!
Источник:
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Ну, с собачками ей будет коНфортно.
Мужик с ICQ 120+ даже 5 минут с ней не проведёт.
На самом деле ничего запредельного. Ни яхт, ни шуб, ни бриллиантов, ни отдыха на Бали или ОАЭ с шоппингом пять раз в год. Даже не интересно. Все очень буднично и продуманно. Как будто девушке не 22 года, а по меншей мере 35 - 40.
Не задавать лишних вопросов.
Проходите мимо, вы не соответствуете!