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"Честный, не бабник, веришь в депрессию": 22-летняя москвичка выкатила список требований к будущему парню

"Честный, не бабник, веришь в депрессию": 22-летняя москвичка выкатила список требований к будущему парню

Автор:
08 декабря 2023 19:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   девушки   знакомства   отношения   список качеств   требования к парню   
2206
4

Перечень состоит из 53 пунктов. Интересно, найдётся тот, кто хотя бы наполовину приблизится к идеалу?

Требования девушек к тому, кого она захочет сделать мужем, подчас занимают несколько страниц рукописного текста. В соцсетях завирусился перечень качеств из 53 пунктов, которые москвичка предъявляет своему будущему парню. Девушка, конечно, понимает, что её идеал - скорее мечта, чем реальность, но очень надеется, что такой существует. В перечне такие пункты как IQ выше 120 соседствуют с более приземленными (и недостижимыми) типа отсутствия мата и выпивка не чаще 8 раз в год.



Вопрос только один: что она собралась делать с импотентом? А вообще, 22 года - лучший возраст, чтобы мечтать!

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Метки: Москва   девушки   знакомства   отношения   список качеств   требования к парню   
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43  комментария
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3k
Walther 51 минуту назад
Барышня работает в сфере HR, там отродясь адекватных не водилось!
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6k
Владимир 3 минуты назад
За исключением алкоголя и компьютерных игр и, может невнимания к противоположному полу, так я вполне подойду. У меня другой недостаток - во-первых я вдвое старше, а во-вторых - женат.
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Wadim 6 минут назад
Дада, продолжай сочинять пункты дальше. Посмотрим на ситуацию с рождением лет через 20

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3k
Игорь 9 минут назад
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1k
Робот ник-балда 10 минут назад
А руку совсем нельзя поднимать, или можно до какого-то уровня?
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1k
Алексей Попов 13 минут назад
Я, это, а куда чисто написать ей? Ну чтоб на меня не рассчитывала :-)))
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11k
ScorpionDS 19 минут назад
Пункт 38, я категорически не согласен, в остальном девушка подходит к отношениям со всей ответственностью, так что должна нормально воспринять встречный список требований, а также поторговаться по некоторым своим требованиям.
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1k
Гера 19 минут назад
Че та букв много, а сиськи где?
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338
deadDEVIL 21 минуту назад
И ей всего 22.
Ну, с собачками ей будет коНфортно.
Мужик с ICQ 120+ даже 5 минут с ней не проведёт.
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297
Пчёл deadDEVIL Минуту назад
А при чём тут аська-то?!
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5k
Григорий 22 минуты назад
первые две строки читаем и на йух дуру без мозгов.
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Все понятно, вот только 38 пункт смущает. По этому пункту она врятли что нибудь найдет.
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1k
Mr White Man Полчаса назад
слушает русский рэп - это неизлечимый диагноз
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2k
Александр Долматов Полчаса назад
Охренеть, какие требования к мужчинам у девушки, которая одним из своих достоинств указала "Слушаю русский рэп".
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1k
ДимаМоs Полчаса назад
Чтоб не пил, не курил... тещу мамой...называл...
Ссылка www.youtube.com
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4k
Руслан 37 минут назад
Такая молодая, а уже старая дева, судя по занудству
По факту, будут ей попадаться всякие мудаки (потому как нормальные мужики от такой убегут сразу), она будет разочаровываться в мужчинах, понижая планку запросов до тех пор, пока её не возьмёт замуж хоть кто-нибудь, кто не бухает каждый день, но это не точно
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0
Владимир 43 минуты назад
Поржал с удовольствием !
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16k
Vital Idol 48 минут назад
тараканы вышли погулять...
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13k
кира 58 минут назад
Алкоголь 8 раз в год? А сколько у нас в году праздников?)))
На самом деле ничего запредельного. Ни яхт, ни шуб, ни бриллиантов, ни отдыха на Бали или ОАЭ с шоппингом пять раз в год. Даже не интересно. Все очень буднично и продуманно. Как будто девушке не 22 года, а по меншей мере 35 - 40.
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3k
kuchipachi 58 минут назад
И вообще, какого ... она делает на велосипедной дорожке с собаками? И где у неё пакетики для каках?
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8
dimazouev Час назад
Что за пункт 38? Там пустой.
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247
Bocman Час назад
мнде ужж...даже до конца дочитать не осилил.....это просто лечебно трудовой профилакторий какой та
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