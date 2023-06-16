Мужчины поделились тем, что их отталкивает в девушках

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В Твиттере завирусилась ещё одна тема. Там вообще обсуждают то, что волнует многих. Девушка решила выяснить, что для мужчин является "красным флагом" - отталкивающими факторы, во время знакомства.
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А что вас когда-либо отталкивало в девушках?
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ну и когда в гетконтакте тегов на пару экранов)) хотелки путешествий и пр.. да на кой ты такая звезда, с парой короедов от разных папа усралась? разница с молодой проституткой, только в названии. у тушки уже износу под 50%, а они всё из себя прЫнцэсс корчат.
Ладно, это риторический вопрос.
Но ЗАЧЕМ тащить ЭТО на ФИШКИ???
И ведь кто-то ставит +++++