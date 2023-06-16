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Мужчины поделились тем, что их отталкивает в девушках

Мужчины поделились тем, что их отталкивает в девушках

Автор:
16 июня 2023 14:09
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Актуально   девушки   знакомства   отношения   свидания   тред   форум   фото   что отталкивает в девушках   
3457
16

В Твиттере завирусилась ещё одна тема. Там вообще обсуждают то, что волнует многих. Девушка решила выяснить, что для мужчин является "красным флагом" - отталкивающими факторы, во время знакомства.

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А что вас когда-либо отталкивало в девушках?

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Метки: Актуально   девушки   знакомства   отношения   свидания   тред   форум   фото   что отталкивает в девушках   
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12  комментариев
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15k
Элитный тигр 2 часа назад
Я кукуруза сладкая, отборная и гладкая... Опять несу херню на фишки, как любят девочек мальчишки.
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2k
evzhur Минуту назад
Дружил с девчонкой из параллельного класса. У нее был черный пояс, а я учился в художественной школе. Она мне вертуху показывала (в юбке и белых плавках). Однажды мы пошли гулять по району (спальному, из 9этажек) и она попросила зайти во двор одного дома, мол там дело у нее на пару минут, встреча. У подъезда стояли местные гопники, она подошла и втащила одному из них. Он на нее в школе то ли посмотрел не так, то ли сказал что-то.
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165
Дмитрий 10 минут назад
в маршрутке еду, напротив садится симпатичная молодая особа, только хотел с ней заговорить, но она перекрестилась, когда маршрутка проезжала мимо часовни. Думаю - господь меня отвёл от такого знакомства.
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7k
sedoisever Час назад
Ну, вывод один. Среди мужиков тоже попадаются ТП-шки.
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13k
Kostick Час назад
фотки из гостишек-отелей-отдыхов, из разряда авоттут_меня_сказочно_е_бали)
ну и когда в гетконтакте тегов на пару экранов)) хотелки путешествий и пр.. да на кой ты такая звезда, с парой короедов от разных папа усралась? разница с молодой проституткой, только в названии. у тушки уже износу под 50%, а они всё из себя прЫнцэсс корчат.
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16k
Smiley Час назад
B где СЛАПАЯ КУКУРУЗИНА находит такую дичь?
Ладно, это риторический вопрос.
Но ЗАЧЕМ тащить ЭТО на ФИШКИ???
И ведь кто-то ставит +++++
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1k
StoneWolf Час назад
Единственный случай который оттолкнул меня от девушки на первом свидании это тот, когда она пришла с двумя детьми............... Её детьми..........
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4k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Нежный какой.
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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