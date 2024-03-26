Британец едва не лишился руки из-за укуса ядовитого паука в собственном доме

Айвен Сэвидж, бывший персональный тренер из города Слау, графство Беркшир, рассказал о том, что произошло.

Он понятия не имел о том, что армия из 500 пауков уже давно разбила лагерь в его доме. И понял, что у него незваные гости, только в августе прошлого года, когда благородная ложная вдова вылезла из своего укрытия и поползла по его руке, пока он смотрел телевизор. Айвен почувствовал укол в правом локте, а затем увидел, как паук пробирается к его руке, чтобы снова «вонзить в него свои клыки».