Британец едва не лишился руки из-за укуса ядовитого паука в собственном доме

60-летний житель юга Англии серьезно пострадал в результате укуса благородной ложной вдовы. Это паук родом с Канарских островов, который за последние 100 лет стал инвазивным видом в нескольких других частях мира. Британцу очень не повезло: его дом на берегу реки стал идеальным местом для размножения этих неприятных и опасных созданий.
Айвен Сэвидж, бывший персональный тренер из города Слау, графство Беркшир, рассказал о том, что произошло.
Он понятия не имел о том, что армия из 500 пауков уже давно разбила лагерь в его доме. И понял, что у него незваные гости, только в августе прошлого года, когда благородная ложная вдова вылезла из своего укрытия и поползла по его руке, пока он смотрел телевизор. Айвен почувствовал укол в правом локте, а затем увидел, как паук пробирается к его руке, чтобы снова «вонзить в него свои клыки».
«Когда я встал, на моей руке сидел большой паук с полностью вытянутыми лапками. Размером он был примерно с пенни. Меня укусили дважды — один раз в локоть, другой — в руку. Я подумал: "Ерунда, это всего лишь укус паука". Но через нескольких минут моя рука начала покрываться маленькими черными нарывами. Мне стало нехорошо».
Поначалу мужчина не придал особого значения произошедшему, но буквально спустя несколько минут почувствовал сильное недомогание и позвонил в службу спасения. А затем рухнул на пол в гостиной.
«Меня обдавало жаром, но кости казались ледяными. Я видел что-то периферийным зрением. Мое состояние быстро ухудшалось. Я вызвал медиков, которые сказали мне отпереть дверь на случай, если я потеряю сознание. Не успел я опомниться, как приехали сотрудники скорой помощи, а потом я очнулся уже в больнице».
Айвена поместили в отделение интенсивной терапии в больнице Векшем Парк в Слау, и он пролежал без сознания три дня. В больнице у него развился сепсис, и ему была сделана операция по удалению мертвой плоти из руки.
Врачи опасались, что руку придется ампутировать, чтобы не допустить дальнейшего заражения. Но, к счастью, этого удалось избежать.
«Когда я очнулся, они не сказали мне, насколько все плохо. Они увеличили дозу антибиотиков, сделали операцию и, к счастью, спасли кисть и руку. Уже позже признались, что я был в 12 часах от смерти. Для меня все было очень сложно. До последующих визитов я не понимал, насколько я был близок к смерти».
Во время двухнедельной госпитализации дом Айвена подвергся тщательной обработке против пауков. Служба дезинсекции обнаружила гнездо ложных вдов под подоконником (примерно 500 особей), а также нашла ложных пауков-волков в доме. Айвен полагает, что его дом — идеальное место для размножения всей этой нечисти, поскольку находится рядом с рекой.
Теперь мужчина страдает от проблем с подвижностью пострадавшей руки. По его словам, она полностью онемела. Рука покрыта шрамами, наблюдается сниженная способность к захвату.
«Теперь ею очень неудобно пользоваться. Я ничего не чувствую, поэтому мне приходится следить за тем, как я использую горячую воду. Если кто-то еще обнаружит в своем доме такого паука-вдову, убегайте от него или сразу убейте. Не стоит их недооценивать. Эти маленькие твари смертельно опасны. Я живу в страхе, что это может случиться снова».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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