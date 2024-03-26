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Британец едва не лишился руки из-за укуса ядовитого паука в собственном доме

Британец едва не лишился руки из-за укуса ядовитого паука в собственном доме

Автор:
26 марта 2024 16:53
Сообщество : Истории из жизни
Метки: животные   инвазивные виды   истории из жизни   истории людей   ложная вдова   ну и ну   пауки   укус паука   
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60-летний житель юга Англии серьезно пострадал в результате укуса благородной ложной вдовы. Это паук родом с Канарских островов, который за последние 100 лет стал инвазивным видом в нескольких других частях мира. Британцу очень не повезло: его дом на берегу реки стал идеальным местом для размножения этих неприятных и опасных созданий.


Айвен Сэвидж, бывший персональный тренер из города Слау, графство Беркшир, рассказал о том, что произошло.


Он понятия не имел о том, что армия из 500 пауков уже давно разбила лагерь в его доме. И понял, что у него незваные гости, только в августе прошлого года, когда благородная ложная вдова вылезла из своего укрытия и поползла по его руке, пока он смотрел телевизор. Айвен почувствовал укол в правом локте, а затем увидел, как паук пробирается к его руке, чтобы снова «вонзить в него свои клыки».


«Когда я встал, на моей руке сидел большой паук с полностью вытянутыми лапками. Размером он был примерно с пенни. Меня укусили дважды — один раз в локоть, другой — в руку. Я подумал: "Ерунда, это всего лишь укус паука". Но через нескольких минут моя рука начала покрываться маленькими черными нарывами. Мне стало нехорошо».


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Поначалу мужчина не придал особого значения произошедшему, но буквально спустя несколько минут почувствовал сильное недомогание и позвонил в службу спасения. А затем рухнул на пол в гостиной.


«Меня обдавало жаром, но кости казались ледяными. Я видел что-то периферийным зрением. Мое состояние быстро ухудшалось. Я вызвал медиков, которые сказали мне отпереть дверь на случай, если я потеряю сознание. Не успел я опомниться, как приехали сотрудники скорой помощи, а потом я очнулся уже в больнице».


Айвена поместили в отделение интенсивной терапии в больнице Векшем Парк в Слау, и он пролежал без сознания три дня. В больнице у него развился сепсис, и ему была сделана операция по удалению мертвой плоти из руки.


Врачи опасались, что руку придется ампутировать, чтобы не допустить дальнейшего заражения. Но, к счастью, этого удалось избежать.


«Когда я очнулся, они не сказали мне, насколько все плохо. Они увеличили дозу антибиотиков, сделали операцию и, к счастью, спасли кисть и руку. Уже позже признались, что я был в 12 часах от смерти. Для меня все было очень сложно. До последующих визитов я не понимал, насколько я был близок к смерти».


Во время двухнедельной госпитализации дом Айвена подвергся тщательной обработке против пауков. Служба дезинсекции обнаружила гнездо ложных вдов под подоконником (примерно 500 особей), а также нашла ложных пауков-волков в доме. Айвен полагает, что его дом — идеальное место для размножения всей этой нечисти, поскольку находится рядом с рекой.


Теперь мужчина страдает от проблем с подвижностью пострадавшей руки. По его словам, она полностью онемела. Рука покрыта шрамами, наблюдается сниженная способность к захвату.


«Теперь ею очень неудобно пользоваться. Я ничего не чувствую, поэтому мне приходится следить за тем, как я использую горячую воду. Если кто-то еще обнаружит в своем доме такого паука-вдову, убегайте от него или сразу убейте. Не стоит их недооценивать. Эти маленькие твари смертельно опасны. Я живу в страхе, что это может случиться снова».





Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   инвазивные виды   истории из жизни   истории людей   ложная вдова   ну и ну   пауки   укус паука   
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8  комментариев
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30k
Serg2001 2 часа назад
Что-то нам наврали про Питера Паркера...
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5k
Vlamir 8 минут назад
Бриты столько всего на ... везли к себе на остров со всего мира, что не удивительно наряду с алмазами африки, золота индии и т.д. подвезли всякой дряни инвазивной!
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74k
SAndre 24 минуты назад
пострадал в результате укуса благородной ложной вдовы...

С женщинами всегда так
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499
Alex Roland 51 минуту назад
Моя милаха меня пару раз кусала .. судорога в ногах 2 дня и усе .. Является одним из крупнейших пауков в мирею Правда не самый ядовитый ...
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7k
Duckk 56 минут назад
Да, Танос уже не тот.
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1k
FreelancerND Час назад
Ну так большинство пауков к такому и приводит, некроз тканей. У них внешнее пищеварение, так что они впрыскивают токсины, которые размегчают мягкие ткани жертвы, а потом всасывают эту кашицу.
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20k
Robin Hood Час назад
Мужик! Увидел пауков - убей их накуй!
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1751 пост (1666 в горячем)

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