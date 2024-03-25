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Доставщица пиццы в ярости откусила клиенту большой палец

Доставщица пиццы в ярости откусила клиенту большой палец

Автор:
25 марта 2024 14:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: доставка еды   доставщик пиццы   истории из жизни   истории людей   ну и ну   откусила палец   преступление   преступление и наказание   
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Поразительная история произошла в британском городе Олдершот (графство Гэмпшир). Женщина, работающая как водитель-доставщик, в пылу ссоры с клиентом откусила ему большой палец руки. Что же они не поделили?


Оказывается, дело было так.


35-летняя Дженнифер Роча в тот день (дело было в декабре 2022 года) доставляла заказы по просьбе своего знакомого и используя его аккаунт Deliveroo, то есть работала на подмене.


36-летний Стивен Дженкинсон заказал пиццу. Ему пришло уведомление о том, что машина доставки приехала, но остановилась довольно далеко от его дома. Он побежал туда, чтобы поскорее забрать свою еду — и, на свою беду, забыл дома телефон.


Дженнифер Роча попросила, чтобы он показал ей код заказа. После его объяснений про забытый телефон она отказалась отдать ему еду. Видимо, они начали спорить, прения нарастали — и женщина вцепилась зубами в его палец. Да так, что откусила его.


«Всё, что я помню, — говорит Стивен, — это как я тряс её шлем, пытаясь снять его. А потом было ощущение, что по моему пальцу прошлись бензопилой».


Последствия произошедшего в сухом остатке таковы:


Мужчина остался без пальца и, как итог, потерял работу. У него финансовые проблемы, куча долгов, в том числе из-за оплаты больничных счетов.


Следствие по делу подошло к заключительной стадии. В начале мая должен состояться суд, на котором женщине со стальной хваткой зубов будет вынесен приговор.


Компания Deliveroo моментально открестилась от любой своей причастности к инциденту, закрыв аккаунт того водителя, которого подменяла Роча, и заявив, что её водители — индивидуальные предприниматели. Самозанятые, в общем.


«В финансовом плане я сейчас банкрот, — говорит потерпевший. — Я безработный. У меня огромное количество долгов, и я не вижу света в конце тоннеля. Мне придется жить с последствиями случившегося до конца своих дней».


Адвокат Дженкинсона считает, что компания Deliveroo должна как-то ответить за произошедшее: «Компании, работающие в "гиг-экономике", должны нести ответственность за действия людей, на которых они полагаются в своих значительных прибылях».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: доставка еды   доставщик пиццы   истории из жизни   истории людей   ну и ну   откусила палец   преступление   преступление и наказание   
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13  комментариев
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34k
Ego sum qui sum Полчаса назад
короче, хотел он поесть, а поела она
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24k
sanchesS80 3 минуты назад
Ну фиг знает кто тут прав. Доставщики же не просто так спрашивают код с телефона - они забивают его себе в программу и это подтверждает доставку. Иначе у них доставка не будет закрыта. Она исполняла инструкцию.
Дальше "Всё, что я помню, говорит Стивен, это как я тряс её шлем, пытаясь снять его" - это еще и нападение.
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6k
livaneth 5 минут назад
Ей 35!?
Нет! Извините, но я столько не выпью.
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13k
Марсианин 12 минут назад
Отличные нравы у НИХ ТАМ...
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1k
Darki 15 минут назад
Ну судя по фото этой бабы,чувак должен радоваться что она его полность не съела.
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2k
Damvrot Hohlam 19 минут назад
да и пицца походу с ананасами была
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15k
Ничоси 20 минут назад
Комментарий к фото
Мне кажется, что это Лорд Ваако из "Риддика". Или Карл Урбан из Новой Зеландии. Кто то из них
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14k
кот базилий 23 минуты назад
Она бы могла ударом мощного зада отправить его в полет за телефоном.
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9k
Pravednik84 40 минут назад
«Всё, что я помню, говорит Стивен, это как я тряс её шлем, пытаясь снять его. А потом было ощущение, что по моему пальцу прошлись бензопилой»
..."женщине со стальной хваткой зубов будет вынесен приговор"
Даже и не знаю... На основании имеющихся данных (а в ЭТОМ вопросе не верить ЕМУ с ЭТИМИ его заявлениями не вижу оснований) выписать ей штраф за работу не под своим именем, уточнить у него регулярность стаскивания шлемов и на основании этого выносить вердикт.
Понимаю, что всё может быть и не так, но на основании имеющихся данных вердикт немного не в его пользу.
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6k
Наталья 44 минуты назад
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12k
Б.Касторский 50 минут назад
Вот за что "люблю" этих агрегаторов, так за то, что они назвали себя агрегаторами, этакими посредниками, которые никакой ответственности ни за что не несут. Привезли не то? Не мы собирали! Курьер потерялся? Ну, так он самостоятельный человек, хотите просто отменим заказ. Откусили палец? Ой, ребята, разбирайтесь сами, доставщик, страдалец и его откушенный палец.
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26k
сеньор Леонсио Час назад
Сучка-людоедка, острые клыки
Кусается так больно, смотри не попадись
Пожирает с пальца несчастную жертву
Хладнокровная сучка-людоедка
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1746 постов (1663 в горячем)

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