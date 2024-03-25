Доставщица пиццы в ярости откусила клиенту большой палец

36-летний Стивен Дженкинсон заказал пиццу. Ему пришло уведомление о том, что машина доставки приехала, но остановилась довольно далеко от его дома. Он побежал туда, чтобы поскорее забрать свою еду — и, на свою беду, забыл дома телефон.

Дженнифер Роча попросила, чтобы он показал ей код заказа. После его объяснений про забытый телефон она отказалась отдать ему еду. Видимо, они начали спорить, прения нарастали — и женщина вцепилась зубами в его палец. Да так, что откусила его.