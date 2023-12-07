Детские запросы на Новый год, которые пришлось исполнить родителям

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Новый год - время чудес. И под ёлкой обязательно будут подарки от Деда Мороза. Порой детки просят такие вещи, что родители выпадают в осадок.
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А когда вы перестали верить в Деда Мороза?
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