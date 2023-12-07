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Детские запросы на Новый год, которые пришлось исполнить родителям

Детские запросы на Новый год, которые пришлось исполнить родителям

Автор:
07 декабря 2023 14:06
Сообщество : Юмор
Метки: дед мороз   дети   интересно   письмо деду морозу   прикольно   фото   
1551
14

Новый год - время чудес. И под ёлкой обязательно будут подарки от Деда Мороза. Порой детки просят такие вещи, что родители выпадают в осадок.

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А когда вы перестали верить в Деда Мороза?

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Метки: дед мороз   дети   интересно   письмо деду морозу   прикольно   фото   
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Autumn2015 56 минут назад
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веселый просто 54 минуты назад
Папе трусы улыбнуло
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Сергей 57 минут назад
Ссылка my.mail.ru
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Артём 58 минут назад
Последнее желание печалька прям.)
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Ivan Час назад
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Александр Час назад
9 - не ДРУГИЕ, в каждое время свои "гаджеты"
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