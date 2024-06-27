14 идей того, как летом развлечь детей

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Малыши любят проводить время весело. Мы нашли несколько способов, как отвлечь их от гаджетов и увлечь другими занятиями. Не требует больших заморочек или затрат от родителей, и в то же время развивает моторику и воображение детей.
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13. Если ребёнок не хочет выходить на свежий воздух - этот процесс можно превратить в игру
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