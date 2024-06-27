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14 идей того, как летом развлечь детей

14 идей того, как летом развлечь детей

Автор:
27 июня 2024 11:24
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дети   идеи для детей   интересно   как развлечь детей   на даче   прикольно   фото   
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Малыши любят проводить время весело. Мы нашли несколько способов, как отвлечь их от гаджетов и увлечь другими занятиями. Не требует больших заморочек или затрат от родителей, и в то же время развивает моторику и воображение детей.

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Метки: дети   идеи для детей   интересно   как развлечь детей   на даче   прикольно   фото   
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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