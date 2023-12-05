Детские фразы и перлы из анкет, вызывающие улыбку

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Детские анкеты раскрывают всю суть вещей. Порой мальчики и девочки открывают душу честно, что взрослым становится не по себе. Немного смешные, грустные и философские перлы.
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