В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу, есть погибшие и пострадавшие

Восьмиклассница пронесла оружие в школу и начала стрелять.
"По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка..." - цитирует городскую администрацию агентство РИА Новости.
В СМИ появляются подробности ЧП. Опубликовано фото оружия - это охотничий дробовик "Бекас-3" 16-го калибра.
Он принадлежал отцу девочки. В школу Алина принесла его в тубусе, после чего вошла на урок биологии во время переклички и начала стрелять по одноклассникам.
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Услышав стрельбу, учителя заперли двери в классах и не выпускали детей, пока не прибыл ОМОН.
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Двери классов забаррикадировали стульями и столами.
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Известно, что одну из одноклассниц Алина убила и ранила еще четырех учеников. После этого девочка поднялась на другой этаж и застрелилась - по крайней мере, такая предварительная информация сейчас есть в ряде СМИ.
К гимназии продолжают прибывать машины скорой помощи. Раненых детей увозят в клиники.
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Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. Мальчика готовят к операции. Еще четверо детей находятся в состоянии средней тяжести. Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в Брянске.
Учеников эвакуировали из гимназии и отпустили домой. Многие дети до сих пор находятся в состоянии паники. В Минпросвещении РФ сообщили, что школьникам, педагогам и родителям оказывается психологическая помощь. Сейчас здание учебного заведения оцеплено силовиками.
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По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В качестве предварительной причины конфликта рассматривается конфликт с одноклассниками, хотя ученики рассказывают, что Алина была странной и почти ни с кем не общалась. Также стало известно об аресте отца Алины. Правоохранители выясняют, как оружие, которое должно храниться в сейфе, могло попасть в руки девочки. В СМИ появилась информация, что отец Алины ранее сам работал охранником в ЧОПе, который, помимо прочего, занимался охраной школ.
Что касается гимназии, в которой училась Алина, договор об охране у учебного заведения был заключён с ЧОО "Агентство экскалибур". Был ли он продлен по окончанию (30 ноября) неизвестно. Ученики гимназии говорят, что на входе не было ни рамок металлоискателя, ни охранников. Иногда сидела бабушка-вахтёрша. В таких обстоятельствах пронести оружие мог кто угодно.
Руководитель одного из охранных агентств рассказывает, что брать на контракт гимназию никто из ЧОПов не хотел, т.к. "слишком много сложностей":
"Беда там — из-за отсутствия нормальной пропускной системы в виде хорошо работающих рамок-металлоискателей и турникетов, нет средств слежения, полного обзора камерами. Поэтому вручную надо проверять, а всех не проверишь. Вот и не хотел никто такой госконтракт забирать за мизерную сумму. Потом, вроде, кто-то всё же согласился".
Пост будет дополняться.
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Пока не начали отбирать. И что, помог кому телефон?
А все остальное оценивать я даже не буду, пока известен только один факт - ученица расстреляла одноклассников из дробовика. Почему - неизвестно, ждем больше информации.
Обычный итог доведения человека до ручки.
Вот после этой фразы вопрос о мотивах отпадает сам собой. А вопросы к педсоставу начинают появляться
Судя по фото ружья - это Бекас-2... Ружье очень специфичное, не для охоты.
Никогда не пугай маленького человека. Он убьет тебя.
(((