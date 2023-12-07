В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу, есть погибшие и пострадавшие

По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В качестве предварительной причины конфликта рассматривается конфликт с одноклассниками, хотя ученики рассказывают, что Алина была странной и почти ни с кем не общалась. Также стало известно об аресте отца Алины. Правоохранители выясняют, как оружие, которое должно храниться в сейфе, могло попасть в руки девочки. В СМИ появилась информация, что отец Алины ранее сам работал охранником в ЧОПе, который, помимо прочего, занимался охраной школ.

Что касается гимназии, в которой училась Алина, договор об охране у учебного заведения был заключён с ЧОО "Агентство экскалибур". Был ли он продлен по окончанию (30 ноября) неизвестно. Ученики гимназии говорят, что на входе не было ни рамок металлоискателя, ни охранников. Иногда сидела бабушка-вахтёрша. В таких обстоятельствах пронести оружие мог кто угодно.

Руководитель одного из охранных агентств рассказывает, что брать на контракт гимназию никто из ЧОПов не хотел, т.к. "слишком много сложностей":

"Беда там — из-за отсутствия нормальной пропускной системы в виде хорошо работающих рамок-металлоискателей и турникетов, нет средств слежения, полного обзора камерами. Поэтому вручную надо проверять, а всех не проверишь. Вот и не хотел никто такой госконтракт забирать за мизерную сумму. Потом, вроде, кто-то всё же согласился".



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