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В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу, есть погибшие и пострадавшие

В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу, есть погибшие и пострадавшие

Автор:
07 декабря 2023 10:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Оружие   брянск   гимназия   дети   расстрел   убитые   школа   
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Восьмиклассница пронесла оружие в школу и начала стрелять.


Сегодня утром в гимназии №5 Бежицкого района 14-летняя девочка устроила стрельбу.




"По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка..." - цитирует городскую администрацию агентство РИА Новости.



В СМИ появляются подробности ЧП. Опубликовано фото оружия - это охотничий дробовик "Бекас-3" 16-го калибра.





Он принадлежал отцу девочки. В школу Алина принесла его в тубусе, после чего вошла на урок биологии во время переклички и начала стрелять по одноклассникам.


Услышав стрельбу, учителя заперли двери в классах и не выпускали детей, пока не прибыл ОМОН.

Двери классов забаррикадировали стульями и столами.


Известно, что одну из одноклассниц Алина убила и ранила еще четырех учеников. После этого девочка поднялась на другой этаж и застрелилась - по крайней мере, такая предварительная информация сейчас есть в ряде СМИ.


К гимназии продолжают прибывать машины скорой помощи. Раненых детей увозят в клиники.


Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. Мальчика готовят к операции. Еще четверо детей находятся в состоянии средней тяжести. Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в Брянске.


Учеников эвакуировали из гимназии и отпустили домой. Многие дети до сих пор находятся в состоянии паники. В Минпросвещении РФ сообщили, что школьникам, педагогам и родителям оказывается психологическая помощь. Сейчас здание учебного заведения оцеплено силовиками.


По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В качестве предварительной причины конфликта рассматривается конфликт с одноклассниками, хотя ученики рассказывают, что Алина была странной и почти ни с кем не общалась. Также стало известно об аресте отца Алины. Правоохранители выясняют, как оружие, которое должно храниться в сейфе, могло попасть в руки девочки. В СМИ появилась информация, что отец Алины ранее сам работал охранником в ЧОПе, который, помимо прочего, занимался охраной школ.


Что касается гимназии, в которой училась Алина, договор об охране у учебного заведения был заключён с ЧОО "Агентство экскалибур". Был ли он продлен по окончанию (30 ноября) неизвестно. Ученики гимназии говорят, что на входе не было ни рамок металлоискателя, ни охранников. Иногда сидела бабушка-вахтёрша. В таких обстоятельствах пронести оружие мог кто угодно.


Руководитель одного из охранных агентств рассказывает, что брать на контракт гимназию никто из ЧОПов не хотел, т.к. "слишком много сложностей":

"Беда там — из-за отсутствия нормальной пропускной системы в виде хорошо работающих рамок-металлоискателей и турникетов, нет средств слежения, полного обзора камерами. Поэтому вручную надо проверять, а всех не проверишь. Вот и не хотел никто такой госконтракт забирать за мизерную сумму. Потом, вроде, кто-то всё же согласился".


Пост будет дополняться.

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Метки: Ynews   Оружие   брянск   гимназия   дети   расстрел   убитые   школа   
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28  комментариев
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42k
Франц Лефорт 39 минут назад
А вот не удивлюсь, если окажется, что к девочке, скажем так , плохо относились. И скорее всего об этом знали,если не все,то многие. Подождем новостей......
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2k
Алексей Минуту назад
Травля она такая. Либо у жертвы психологическая травма, либо травма у окружающих. Всем мозгов и эмпатии.
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224
Ли Харви Освальд Минуту назад
Предлагаю на входе в школу кроме телефонов отбирать у школьников огнестрельное оружие. Холодное пока оставить, для самообороны б.л.я.т.ь
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8k
Владимир 5 минут назад
Какие-то слабые га голову детишки пошли. Ну и 100% в школе знали что ребёнок с поехавшей головой,, но ничего не делали.
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178
ApolloOne 9 минут назад
Девченку затравили похоже, не выдержала. То что она самоубилась уже 100% известно.
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14k
Antique computer 10 минут назад
Вот в соседней ветке кто-то возмущался, что у учеников телефоны отбирают.
Пока не начали отбирать. И что, помог кому телефон?

А все остальное оценивать я даже не буду, пока известен только один факт - ученица расстреляла одноклассников из дробовика. Почему - неизвестно, ждем больше информации.
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42k
Лесли 🥰 11 минут назад
Девчонку поди гнобили. Не знали они ага. Дети дебилы блть, нынешние, все в край охеревшие. Не справилась она и решила вот так.
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18k
Мистер Фикс 12 минут назад
Где хваленые школьные психологи?
Обычный итог доведения человека до ручки.
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4k
Ухалус Посовиномус 12 минут назад
ученики рассказывают, что Алина была странной и почти ни с кем не общалась

Вот после этой фразы вопрос о мотивах отпадает сам собой. А вопросы к педсоставу начинают появляться
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1k
investas 15 минут назад
Сейчас опять будут говорить, что пора ставить рамки на входе, шмонать всех детей....а проблема с издевательствами в школах и замалчиванием так и не решается.
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38k
russger 19 минут назад
Небось опять скажут, что какой-то сериал виноват?
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15k
Дядюшка Ау 23 минуты назад
Запретить "бекасы", запретить восьмиклассниц, запретить уроки биологии. Список может пополняться
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 40 минут назад
Дуреха малолетняя...и себя сгубила и других погубила.
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34k
Fat Lynx 41 минуту назад
Пи*дец! Соболезнования родным и близким погибшим!
Судя по фото ружья - это Бекас-2... Ружье очень специфичное, не для охоты.
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7k
Бу 54 минуты назад
соболезнования близким, это просто ужас!
(((
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