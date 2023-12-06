Аннабель: история зловещей куклы и ее голливудского успеха

История куклы Аннабель полна тайн и страха. Изначально это была не что иное , как кукла Рэггеди Энн (Тряпичная Энни) — популярная детская игрушка с гривой из красной пряжи и треугольным носом. Однако в 1970-х годах эта, казалось бы, безобидная игрушка стала центром сверхъестественной саги, которая захватила любителей паранормальных явлений и напугала обывателей.

Легенда гласит, что в 1970-е годы студентка по имени Донна получила в подарок от матери Тряпичную Энни. Вскоре начали происходить странные вещи: в комнате, где находилась кукла, самопроизвольно открывались и закрывались двери и окна, кукла неожиданно оказывалась не там, где ее оставили, и в другом положении, на ее одежде появлялись пятна крови, а рядом — записки о помощи. Донна и ее соседка Энджи обратились к медиуму, который сообщил им, что в куклу вселился дух ее покойной бывшей хозяйки, семилетней девочки по имени Аннабель Хиггинс.

Для изгнания духа пригласили известных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Они изучили куклу и поняли, что она одержима демоном, изгнать которого можно лишь с помощью священника и обряда экзорцизма.