Аннабель: история зловещей куклы и ее голливудского успеха

В отличие от множества зловещих киноперсонажей, одержимая духами кукла Аннабель была придумана не в Голливуде. Сначала она стала персонажем городской легенды — и лишь потом ее образ перенесли на большой экран.
История куклы Аннабель полна тайн и страха. Изначально это была не что иное , как кукла Рэггеди Энн (Тряпичная Энни) — популярная детская игрушка с гривой из красной пряжи и треугольным носом. Однако в 1970-х годах эта, казалось бы, безобидная игрушка стала центром сверхъестественной саги, которая захватила любителей паранормальных явлений и напугала обывателей.
Легенда гласит, что в 1970-е годы студентка по имени Донна получила в подарок от матери Тряпичную Энни. Вскоре начали происходить странные вещи: в комнате, где находилась кукла, самопроизвольно открывались и закрывались двери и окна, кукла неожиданно оказывалась не там, где ее оставили, и в другом положении, на ее одежде появлялись пятна крови, а рядом — записки о помощи. Донна и ее соседка Энджи обратились к медиуму, который сообщил им, что в куклу вселился дух ее покойной бывшей хозяйки, семилетней девочки по имени Аннабель Хиггинс.
Для изгнания духа пригласили известных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Они изучили куклу и поняли, что она одержима демоном, изгнать которого можно лишь с помощью священника и обряда экзорцизма.
После того, как якобы произошли описанные события, Уоррены забрали куклу в свой музей — «Музей оккультизма Уорренов», где она хранилась в качестве экспоната, надежно защищенная витриной.
Городская легенда о кукле Аннабель была взята на вооружение Голливудом и легла в основу фильмов
«Проклятие Аннабель», «Проклятие Аннабель: Зарождение Зла», «Проклятие Аннабель 3», «Заклятие», «Заклятие 2» и «Заклятие 3: По воле дьявола». Лоррейн Уоррен привлекалась как консультант при производстве этих картин.
Важно отличать настоящую куклу Аннабель от ее голливудского аналога. Настоящая Аннабель очень далека от фарфоровой фигурки, изображенной в кино.
Надо сказать, что вообще вся история куклы Аннабель неразрывно связана с Уорренами. Эд, ветеран Второй мировой войны , и Лоррейн, самопровозглашенная ясновидящая, были пионерами в области исследования паранормальных явлений. Они работали с людьми, которые обратились к ним после того, как столкнулись с необъяснимыми явлениями. Среди их клиентов была семья Перрон (наиболее известная благодаря франшизе «Заклятие») и семья Лутц, жившая в том самом «доме ужасов Амитивилля».
Столкнувшись с историей куклы Аннабель, супруги посчитали игрушку проводником злого духа. Их вмешательство положило начало известности куклы Аннабель в мире сверхъестественного.
В Музее оккультизма Уорренов в Коннектикуте когда-то хранилась кукла, заключенная в стеклянную коробку, якобы для того, чтобы сдерживать ее злую энергию. Посетители стекались посмотреть на Аннабель, ставшую артефактом паранормальных курьезов, и часто испытывали чувство жуткого беспокойства. Музей служил свидетельством работы Уорренов, хотя с тех пор он был закрыт для посетителей.
С годами образ Аннабель претерпел радикальную трансформацию. Первоначально воспринимавшаяся как безобидная детская кукла, постепенно она превратилась в одержимую духами злобную сущность. Этот образ был закреплен в кинематографе.
Голливуд сыграл ключевую роль в превращении куклы Аннабель в глобальную икону ужасов. Её появление в «Заклятии» и последующих фильмах — «Аннабель» , «Аннабель: Создание » и «Аннабель возвращается домой» — закрепило место этой куклы в пантеоне персонажей ужасов и познакомило с жуткой легендой более широкую аудиторию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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