История «Непотопляемого»: как строили «Титаник»

Наверное, нет человека, который не слышал бы о трагедии британского пассажирского лайнера «Титаник», затонувшего 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Корабль, который проектировался и позиционировался как непотопляемый, пошёл ко дну во время своего первого рейса. Но мы расскажем не о том, как он закончил свои дни, а о том, как всё начиналось.