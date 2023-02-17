История «Непотопляемого»: как строили «Титаник»

Наверное, нет человека, который не слышал бы о трагедии британского пассажирского лайнера «Титаник», затонувшего 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Корабль, который проектировался и позиционировался как непотопляемый, пошёл ко дну во время своего первого рейса. Но мы расскажем не о том, как он закончил свои дни, а о том, как всё начиналось.
Строительство «Титаника» началось в 1909 году на верфи Harland and Wolff в ирландском городе Белфаст.
Пассажирский лайнер, спроектированный военно-морским архитектором Томасом Эндрюсом, должен был стать самым большим и роскошным кораблём своего времени.
В конструкции «Титаника» использовалась комбинация стали и железа. Судно имело 16 отсеков, разделённых переборками, которые можно было закрыть в случае чрезвычайной ситуации.
Предполагалось, что это сделает его непотопляемым. Однако позже было установлено, что переборки были недостаточно высокими, чтобы предотвратить затопление водой нескольких отсеков в случае пробоины в обшивке.
На «Титанике» было несколько палуб. Самая высокая — шлюпочная палуба; на ней располагались спасательные шлюпки. Остальные — прогулочная палуба, где могли пройтись и подышать воздухом пассажиры первого класса; мостиковая палуба, на которой размещались мостик, рулевая рубка и каюты офицеров, и нижняя палуба, где размещались грузы и пассажиры третьего класса.
На борту «Титаника» имелись все атрибуты приятного отдыха: бассейн, тренажёрный зал, турецкая баня, а также несколько ресторанов и кафе. Пассажиры первого класса имели доступ к частным променадам и роскошным апартаментам. Пассажиры второго класса имели доступ к комфортабельным каютам и общественным помещениям, а пассажиры третьего класса — к местам общего пользования и каютам попроще, в стиле общежития.
Судно было построено с использованием сочетания традиционных методов и новейших технологий того времени. При создании корпуса использовалась клёпка: большие стальные пластины скреплялись железными заклёпками. Палубы и надстройки корабля были сделаны из дерева, а каюты и общественные помещения были украшены декоративными панелями и сделанной на заказ мебелью.
«Титаник» был оснащён 29 котлами и паровыми двигателями тройного расширения, которые могли генерировать общую мощность в 46 000 лошадиных сил. Эта мощность использовалась для привода гребных винтов и могла развивать максимальную скорость около 23 узлов.
Также «Титаник» имел систему водонепроницаемых дверей, которые можно было дистанционно закрыть в случае чрезвычайной ситуации, что должно было замедлить затопление судна. Однако во время крушения система вышла из строя, так как водонепроницаемые двери не закрылись достаточно быстро.
На «Титанике» было 20 спасательных шлюпок, рассчитанных на 1178 человек. Однако на момент затопления на нём находились 2223 пассажира и экипаж, поэтому спасательных шлюпок на всех не хватило.
На «Титанике» использовались паровые двигатели тройного расширения, что означает, что пар расширялся в три этапа для производства энергии. В то время этот тип двигателя широко использовался на кораблях, поскольку он был более эффективным, чем паровые двигатели более ранних типов.
Двигатели располагались в машинном отделении в задней части лайнера и находились под контролем инженеров и других членов экипажа. Основными компонентами системы были котлы, сами двигатели и гребные винты. Котлы производили пар, который затем направлялся на двигатели. Двигатели использовали пар для питания поршней, которые, в свою очередь, приводили в движение гребные винты.
Котлы работали на угле и располагались в котельной. За ними следила команда пожарных и рабочих, которые отвечали за заправку котлов и поддержание нужного уровня давления пара.
За бесперебойную работу и техническое обслуживание двигателей и других механических систем на корабле отвечала команда инженеров. Её возглавлял главный инженер, отвечавший за надзор за всеми механическими системами корабля.
Навигацией корабля и общей эксплуатацией корабля занималась отдельная команда из офицеров и членов экипажа, в которую входили капитан, штурман и вахтенные офицеры. Судно также было укомплектовано экипажем стюардов и другого персонала, отвечавшего за комфорт и безопасность пассажиров. Всего на «Титанике» было около 860 человек экипажа.
14 апреля 1912 года «Титаник» столкнулся с айсбергом и начал набирать воду. Несмотря на усилия экипажа удержать корабль на плаву, «Титаник» затонул рано утром 15 апреля 1912 года, унеся более 1500 жизней.
Катастрофа произошла из-за сочетания ряда факторов. В числе основных можно назвать недостаток спасательных шлюпок, отсутствие у экипажа отработанных навыков действия в чрезвычайных ситуациях и неспособность экипажа предусмотреть потенциальный риск, связанный с айсбергами.
Крушение «Титаника» стало одной из самых смертоносных морских катастроф мирного времени в истории и привело к изменениям в морских законах и правилах, включая требование к кораблям иметь достаточное количество спасательных шлюпок для всех пассажиров и членов экипажа.
Обломки «Титаника» были обнаружены в 1985 году. На эту тему написано много книг и снято много документальных фильмов. А в 1997 году режиссёр Джеймс Кэмерон снял художественную картину, которая стала невероятно известной и получила премию «Оскар» за лучший фильм.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Британик" затонул в 1916 гуду, подорвался на мине не далеко от берегов Греции. А "Олимпик" даже протаранил подводную лодку и вышел победителем в той схватке.
В общем, до почётной корабельной старости только "Олимпик" и дожил. Кстати, после Первой Мировой войны, "Олимпик" пересек Атлантический океан более 500 раз и остался в памяти пассажиров и моряков красивым, комфортабельным и надежным лайнером.
один из моих тостов на фуршетах амо-туров по теннису (ну в мою бытность)
помню сценку - сидим в кафешке при кортах, тут такой возрастной любитель к стойке подползает и говорит: -Ну. Катюш, посчитай мне что мы вчера наиграли...:)
а Катюш же без мягкого знака ?