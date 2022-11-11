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Котелок с прахом гнома, который стал причиной смерти трёх человек

Котелок с прахом гнома, который стал причиной смерти трёх человек

Автор:
11 ноября 2022 12:42
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: гном   городская легенда   история   котелок   прах   проклятие   страшилка   
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Если странностей в жизни не хватает, то их можно придумать.

Так было в случае обычным кухонным котелком, который на полвека замуровали в подвале из-за того, что хранящийся в нем пепел гнома лишил жизни трёх человек. Звучит абсурдно, не так ли?

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Так и есть. Но, тем не менее, кухонная утварь пролежала в замурованном  подвале фермы Манор Фарм в Ист-Хэлтоне Северного Йоркшира. Жители которого свято верили в легенду.

В чем обвиняли котел с прахом случайно убитого в Торнтонском аббатстве сказочного человечка? Он мстил за случайные прикосновения к своему последнему приюту. Жертвой проклятия стал шестилетний Чарльз Аткин, которого на следующий день после случайного касания придавила телега с сеном.

Брат мальчика Джон рассказал, что отец почему-то хранил емкость в подвале. Но строго запрещал приближаться к ней. Джон рассказал о событиях тех дней следующее:

Котел был в нашем подвале, и я помню, как наш отец всегда говорил нам никогда не приближаться к нему. Но однажды мы играли в подвале, и Чарльз случайно наткнулся на него. На следующий день мы были в поле, и Чарльз играл с одной из повозок с сеном, когда она вдруг наехала прямо на него. Я всегда боялся этого котла. В то время в деревне было много суеверий на этот счет. Нам сказали, что в нем покоится прах гнома, убитого в Торнтонском аббатстве. Ходила история о туннеле между аббатством и подвалом, и что после того, как гнома убили, его останки были перенесены через туннель монахами и тайно утилизированы. Семья, которая жила в доме до нас, съехала после того, как там умер ребенок.

Мальчика, вынувшего котел из подвала и бросившего в пруд, в тот же день переехал фургон. Какое-то время спустя его извлек и вернул в подвал мужчина, оставшийся неизвестным. Он трагически погиб к концу того же дня.

Останки несчастного Чарли замуровали в подвале вместе с котлом. Только в 70-х местный житель Джон Мортон приобрел здание и решил поставить жирную точку в городской страшилке.

Он пригласил священника для проведения ритуала изгнания нечистой силы. Не то чтобы новый владелец верил во всякое такое. Но лучше перестраховаться. Тару поставили в бочонок, а тот заперли в клетку из стальных прутьев. Видимо, прах гнома упокоился теперь уже окончательно, поскольку смертей после этого не последовало.

Как сказал священник Боб Кеньон, проводивший обряд: «Глумиться всегда легко, но в подобных вещах заключено гораздо больше, чем мы хотим думать». А котелок до сих пор находится в клетке.

А вы допускаете существование проклятых – предметов и вещей с тяжелой и гнетущей аурой?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гном   городская легенда   история   котелок   прах   проклятие   страшилка   
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