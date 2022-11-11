Котелок с прахом гнома, который стал причиной смерти трёх человек

Мальчика, вынувшего котел из подвала и бросившего в пруд, в тот же день переехал фургон. Какое-то время спустя его извлек и вернул в подвал мужчина, оставшийся неизвестным. Он трагически погиб к концу того же дня.

Останки несчастного Чарли замуровали в подвале вместе с котлом. Только в 70-х местный житель Джон Мортон приобрел здание и решил поставить жирную точку в городской страшилке.

Он пригласил священника для проведения ритуала изгнания нечистой силы. Не то чтобы новый владелец верил во всякое такое. Но лучше перестраховаться. Тару поставили в бочонок, а тот заперли в клетку из стальных прутьев. Видимо, прах гнома упокоился теперь уже окончательно, поскольку смертей после этого не последовало.