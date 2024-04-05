Печальная трансформация одного здания: из перспективной семинарии в банальный дом с привидениями

Пример этого впечатляющего здания наглядно демонстрирует нам тот факт, как быстротечна человеческая память, и как сильно влечёт разум ко всему таинственному и непонятному.
Колледж Святой Марии был открыт как семинария в XIX веке, но спустя век, когда число учеников сократилось до критического, школа оказалась брошенной и постепенно пришла в упадок.
В настоящее время за колледжем Святой Марии закрепилась репутация Адского дома в Мэриленде, где, как считается, собирались поклонники тайных организаций для проведения тёмных ритуалов. Какие зловещие тайны скрывает заброшенный колледж, и что отделяет вымысел от реальности?
Школа Святой Марии была построена в 1868 году. С утёса открывался восхитительный вид на реку Патапско в Илчестере, штат Мэриленд. Изначально в здании находилась таверна и небольшая гостиница. Когда здание было отдано в распоряжение церкви, то студентов начали селить в старых корпусах, где некогда лилось рекой вино, и совершались не самые законные сделки.
В семинарии, построенной в стиле итальянского Ренессанса, были учебные классы, спальни семинаристов, красивая часовня и чудесная зелёная территория с беседками. В библиотеке имелось столько же артефактов, сколько и книг: старинные монеты, религиозные манускрипты и даже окаменелости.
В первые десятилетия в колледже обучалось небольшое количество студентов, но потом число желающих получить духовный сан выросло до 150 человек.
В заведении также обучались монахини. В 1893 году для помощи нуждающимся в общине была создана конгрегация, которая функционирует и по сей день.
В 1972 году семинария перебралась в другое место. Большая часть земли была передана государственному парку. В начале 1980-х годов попытка превратить основное здание в элитные апартаменты провалилась. В 1983 году кто-то попытался основать здесь неконфессиональный монастырь и духовную коммуну, но попытка тоже оказалась безуспешной.
В конце концов, историческое и некогда прекрасное здание пришло в окончательный упадок. В ночь на Хэллоуин в 1996 году вандалы подожгли его, превратив в покорёженный остов. Сейчас стены оставшегося здания изрисованы граффити. Одна беседка превратилась в неиссякаемый источник городских легенд и страшилок о призраках и тайных оккультных обществах. В частично сохранившемся здании установлен металлический крест, получивший прозвище «Алтарь Адского дома».
Жители окрестностей слышали истории о сатанинских культах, привидениях, неупокоенных душах и жертвоприношениях животных. Одна легенда повествует, что безумный священник зарезал нескольких учениц школы, а по другой версии – изнасиловал нескольких монахинь.
Священнику удалось сбежать, а монахини стали одержимы демоническими силами, которые затем убили всех в колледже. По другой версии, монахини были найдены повешенными с пентаграммой, начерченной на почве под ними вытекшей кровью несчастных.
Как уже упоминалось, школа была построена на земле, где изначально располагались гостиница и таверна, что также может способствовать появлению призраков в этом районе.
Ни одно из этих кошмарных событий, конечно, не происходило на самом деле. Это всё выдумки желающих пощекотать себе нервы граждан. Но, посетив Адский дом, людей, которые так увлеклись легендами об одержимости, демонах и прочих ужасах, в принципе, можно понять.
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