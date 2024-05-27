Кропси: страшная городская легенда Нью-Йорка

Кропси был убийцей, который, по слухам, терроризировал Статен-Айленд в 1970-х годах. Легенда рассказывает о человеке, который похищал маленьких детей после того, как потерял собственного сына. Этот человек был психически неуравновешенным. Горе и безысходность заставляли его искать замену в чужих детях.

Статен-Айленд сильно отличался от остальной части Нью-Йорка. Большие площади незастроенных лесных массивов примыкали к улицам и домам жителей, а в лесах встречались руины. В них легко было заблудиться. Это и были охотничьи угодья Кропси.

При описании фигуры Кропси жители Нью-Йорка акцентируют внимание на физиологии. Например, говорят, что у Кропси, как у злодея из диснеевских фильмов, есть крюк для руки.