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Кропси: страшная городская легенда Нью-Йорка

Кропси: страшная городская легенда Нью-Йорка

Автор:
27 мая 2024 10:54
Сообщество : Криминал
Метки: Андре Рэнд   Кропси   городская легенда   история   криминал   нападение   похищение   страшилка   убийство   
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Городские легенды – это современная вариация страшных историй и сказок у костра, адаптированная к условиям городской жизни. Эти жуткие истории, рассказанные с целью напугать, взволновать и взбудоражить, почти всегда жуткие или угрожающие.

Это ощущается в самой подаче и форме. В них почти всегда присутствует некая опасность, которая находит отклик у слушателя, поскольку пробуждает реальный глубинный страх.

К счастью, эти истории также почти повсеместно не соответствуют действительности. Но иногда на дне кроется толика правды. Страшной правды. Как в истории Кропси – убийцы детей со Статен-Айленда.

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Кропси был убийцей, который, по слухам, терроризировал Статен-Айленд в 1970-х годах. Легенда рассказывает о человеке, который похищал маленьких детей после того, как потерял собственного сына. Этот человек был психически неуравновешенным. Горе и безысходность заставляли его искать замену в чужих детях.

Статен-Айленд сильно отличался от остальной части Нью-Йорка. Большие площади незастроенных лесных массивов примыкали к улицам и домам жителей, а в лесах встречались руины. В них легко было заблудиться. Это и были охотничьи угодья Кропси.

При описании фигуры Кропси жители Нью-Йорка акцентируют внимание на физиологии. Например, говорят, что у Кропси, как у злодея из диснеевских фильмов, есть крюк для руки.

Некоторые считают, что Кропси выглядел ужасно: на его теле и лице были шрамы и ожоги. Такие уродства часто встречаются в городских легендах, что ещё больше подчёркивает криповый образ персонажа.

Но если убрать шелуху – руку-крюк, шрамы и ожоги, то откроется истина. Настоящий Кропси существовал, и звали его Андре Рэнд.

Андре Рэнд родился в 1940-х годах. В 1983 году работал сторожем в государственной школе Уиллоубрук на Статен-Айленде. В том же году он без разрешения взял школьный автобус с 11 детьми и поехал в международный аэропорт Ньюарк Либерти в Нью-Джерси.

Попытка похищения не увенчалась успехом. К тому же было непонятно, зачем он вообще это сделал. Мужчина был приговорён к десяти месяцам лишения свободы.

Рэнд никогда не вызывал доверия у родителей, живущих в этом районе. Люди видели, как Рэнд гуляет с детьми, хотя он был намного старше их. Он пытался подружиться со школьниками, ходил с ними на прогулки и даже водил их в местную закусочную, чтобы угостить.

Всё это может показаться милым и невинным, но его намерения никогда не были ясны. Парень сильно пугал родителей и детей. Помимо случайного похищения автобуса со школьниками, он часто оказывался последним, кого видели с пропавшими.

Однако никто так и не смог доказать, что он причастен к похищению или исчезновению. Многие люди обвиняли его в похищении и даже убийстве, но доказательств не было.

Только в 1987 году на Статен-Айленде всё изменилось. В тот год исчезла двенадцатилетняя Дженнифер Швайгер.

В 1988 году Андре был взят под стражу за похищение и убийство ребёнка первой степени. Это было первое исчезновение, с которым Рэнд был связан юридически.

Однако оно не стало последним. В том же году его обвинят в исчезновении ещё нескольких детей, среди  которых были Элис Перейра, Холли Энн Хьюз, Тиахис Джексон и Хэнк Гаффорио.

Однако его обвинили только в похищении Холли Энн Хьюз. Интересным и ужасающим фактом в этих обвинениях является то, что хотя присяжные смогли установить, что именно Рэнд похитил детей, они так и не смогли доказать, что он их убил.

Таким образом, без обвинения в убийстве он был признан виновным в похищении по обоим пунктам. Суд приговорил похитителя к тюремному сроку, который завершится в 2037 году. Он выйдет из тюрьмы только в том случае, если доживёт до 90 лет.

На самом деле Рэнд был известен полиции уже много лет и имел в своём послужном списке преступления против детей.

В 1969 году он отсидел 16 месяцев в тюрьме за попытку нападения на девятилетнюю девочку. То, что он работал сторожем в школе на Статен-Айленде, выглядит очень странно для преступника с таким прошлым.

Впрочем, репутация государственной школы Уиллоубрук в то время тоже была не самой лучшей. Учебное заведение предназначалось для детей, испытывающих трудности в обучении.

Высока вероятность, что Андре Рэнд был замешан во многих других преступлениях против детей, а руководство государственной школы Уиллоубрук на Статен-Айленде знало о его характере и склонностях. Общественность не знала ни об условиях в школе, ни о преступлениях Рэнда вплоть до 1970-х годов.

Кропси оказался очень интересным персонажем для кинематографистов. На основе рассказов пострадавших семей было снято несколько фильмов.

И хотя прямых доказательств причастности Рэнда к убийствам так не было найдено, с большой долей вероятности он и есть городская легенда – ожившая, реальная и потому ещё более страшная.


Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Андре Рэнд   Кропси   городская легенда   история   криминал   нападение   похищение   страшилка   убийство   
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