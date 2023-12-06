13 фильмов ужасов, на съёмки которых потратили рекордные суммы

Поэтому совсем не удивительно, что хоррор — один из самых прибыльных жанров, который ежегодно приносит кинокомпаниям миллионы долларов, при том что на производство подобных фильмов редко тратятся большие деньги. Однако всегда есть исключения, которые не могут не удивлять. Предлагаем вам ознакомиться со списком фильмов ужасов, на съёмки которых были потрачены нереально крупные суммы денег.