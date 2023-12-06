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13 фильмов ужасов, на съёмки которых потратили рекордные суммы

13 фильмов ужасов, на съёмки которых потратили рекордные суммы

Автор:
06 декабря 2023 09:03
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   прокат   съемка   удасы   фильм   фото   
1106
14

Фильмы в жанре ужасов являются одними из самых просматриваемых в кино. Да, они редко являются образцами безупречной режиссёрской и сценарной работы. Несмотря на это, люди их любят и не упускают возможности в свободный пятничный вечерок немного пощекотать себе нервы.

Поэтому совсем не удивительно, что хоррор — один из самых прибыльных жанров, который ежегодно приносит кинокомпаниям миллионы долларов, при том что на производство подобных фильмов редко тратятся большие деньги. Однако всегда есть исключения, которые не могут не удивлять. Предлагаем вам ознакомиться со списком фильмов ужасов, на съёмки которых были потрачены нереально крупные суммы денег.

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Кинопоиск: 6,5

IMDb: 6,5

Кинопоиск: 6,2

IMDb: 5

Этот фильм был снят по одноимённой книге, которую написала американская писательница Шерли Джексон. Чтобы раскрыть достаточно линейный и простой сюжет, кинокомпания рискнула потратить достаточно большие деньги. К счастью, фильм окупился.

Кинопоиск: 7,8

IMDb: 6,8

Кинопоиск: 6,9

IMDb: 5,8

Кинопоиск: 6,1

IMDb: 6,4

Кинопоиск: 6,7

IMDb: 5,8

Кинопоиск: 7,1

IMDb: 6,6

Кинопоиск: 6,3

IMDb: 6,1

Дебютный фильм режиссёра Джей Джей Перри, который представляет собой мрачно-комедийный боевик и по совместительству фильм ужасов. Несмотря на огромный бюджет, он получил неоднозначные отзывы от критиков и низкие оценки. Вот это обидно!

Кинопоиск: 7

IMDb: 7

Кинопоиск: 7,9

IMDb: 7,2

Кинопоиск: 6,1

IMDb: 5,8

Кинопоиск: 7,6

IMDb: 6,1

Кинопоиск: 7

IMDb: 7

Итак, самым дорогим фильмов в жанре ужасов считается зомби-эпопея «Война миров Z», главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Баснословные деньги, потраченные на производство, полностью себя окупили. Компания смогла заработать более 540 миллионов долларов. Фильм был встречен положительными отзывами как от зрителей, так и от кинокритиков.

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Метки: актеры   кино   прокат   съемка   удасы   фильм   фото   
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2  комментария
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10k
hairov 48 минут назад
Не все фильмы ужасов. Часть фантастика, а хорошая фантастика это всегда дорого.
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62k
Андрей 17 минут назад
Автор не знает что такое "фильм ужасов".
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