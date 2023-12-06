13 фильмов ужасов, на съёмки которых потратили рекордные суммы

Фильмы в жанре ужасов являются одними из самых просматриваемых в кино. Да, они редко являются образцами безупречной режиссёрской и сценарной работы. Несмотря на это, люди их любят и не упускают возможности в свободный пятничный вечерок немного пощекотать себе нервы.
Поэтому совсем не удивительно, что хоррор — один из самых прибыльных жанров, который ежегодно приносит кинокомпаниям миллионы долларов, при том что на производство подобных фильмов редко тратятся большие деньги. Однако всегда есть исключения, которые не могут не удивлять. Предлагаем вам ознакомиться со списком фильмов ужасов, на съёмки которых были потрачены нереально крупные суммы денег.
Кинопоиск: 6,5
IMDb: 6,5
Кинопоиск: 6,2
IMDb: 5
Этот фильм был снят по одноимённой книге, которую написала американская писательница Шерли Джексон. Чтобы раскрыть достаточно линейный и простой сюжет, кинокомпания рискнула потратить достаточно большие деньги. К счастью, фильм окупился.
Кинопоиск: 7,8
IMDb: 6,8
Кинопоиск: 6,9
IMDb: 5,8
Кинопоиск: 6,1
IMDb: 6,4
Кинопоиск: 6,7
IMDb: 5,8
Кинопоиск: 7,1
IMDb: 6,6
Кинопоиск: 6,3
IMDb: 6,1
Дебютный фильм режиссёра Джей Джей Перри, который представляет собой мрачно-комедийный боевик и по совместительству фильм ужасов. Несмотря на огромный бюджет, он получил неоднозначные отзывы от критиков и низкие оценки. Вот это обидно!
Кинопоиск: 7
IMDb: 7
Кинопоиск: 7,9
IMDb: 7,2
Кинопоиск: 6,1
IMDb: 5,8
Кинопоиск: 7,6
IMDb: 6,1
Кинопоиск: 7
IMDb: 7
Итак, самым дорогим фильмов в жанре ужасов считается зомби-эпопея «Война миров Z», главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Баснословные деньги, потраченные на производство, полностью себя окупили. Компания смогла заработать более 540 миллионов долларов. Фильм был встречен положительными отзывами как от зрителей, так и от кинокритиков.
Источник:
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