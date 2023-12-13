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13 стран мира и их самые кассовые фильмы, которые вошли в национальную историю

13 стран мира и их самые кассовые фильмы, которые вошли в национальную историю

Автор:
13 декабря 2023 09:23
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кассовые фильмы   кино   прокат   съемка   фильм   
3117
14

Часть кассовых сборов указана в национальной валюте (в основном касается фильмов, которые не выходили в широкий мировой прокат), другая — в долларах.

Интереснее и эффективнее всего изучать другие культуры по их значимым работам в различных видах искусства. И кино — один из самых легкодоступных. Поэтому если поблизости нет Версальских садов и томика Чосера в оригинале, то предлагаем вам посмотреть фильмы, которые обрели небывалую популярность в каждой из своих стран. Эти картины стали рекордсменами по национальным сборам среди отечественного производства, то есть немецкий фильм в Германии, а французский во Франции. Мы рассказываем о 13-ти фильмах разных стран мира.

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Сборы: €65 млн

Комедийный вестрен-пародия на немецком языке, которая также стала блокбастером в Австрии.

Сборы: ¥5,775 млрд

Иногда идёт под другим названием: «Битва на озере». Военная драма основана на реальных событиях 1950-го года — битве между силами ООН и китайскими добровольцами.

Сборы: €65,3 млн

Итальянская комедия об очень дальней командировке.

Сборы: $1,108 млрд

Двадцать третий фильм про Джеймса Бонда, как известно, взял два «Оскара»: за лучшую песню (Skyfall) и лучший монтаж звука.

Сборы: ₹17,3 млрд

Вторая часть фэнтезийного фильма «Бахубали: Начало» (2015), которая является третьим индийским фильмом в формате IMAX.

Сборы: $77 млн

Три актёра этой комедии (Дани Ровира, Кармен Мачи и Карра Элехальде) получили награды престижной национальной кинопремии Испании «Гойя».

Сборы: $364 млн

Картина получила звание «Лучший анимационный фильм года» на премии Японской киноакадемии. В 2020 году он стал самым кассовым фильмом мира, собрав 507 млн долларов.

Сборы: $245 млн

Эту комедию не обошёл по сборам во французском прокате даже фильм «1+1» (2011), а Италия, вдохновившись французским успехом, сняла ремейк «Добро пожаловать на Юг» (2010).

Сборы: ₺170 млн

Мультфильм ещё идёт в турецком прокате и лишь на 17 миллионов отстаёт от занимающего верхнюю строчку сборов «Аватара: Путь воды» (2022).

Сборы: $23,5 млн

Период 1950-х и 1960-х годов называют золотым веком греческого кино, неудивительно, что фильм этого времени ещё не переплюнул ни один современный. Картина, снятая совместно с США, получила три «Оскара»: за лучшую работу оператора, художника и лучшую женскую роль второго плана (Лиля Кедрова).

Сборы: ₽7 млрд

Семейная комедия о небезызвестном герое советского мультфильма от режиссёра, снявшего «День радио» и «Последний богатырь» (Дмитрий Дьяченко).

Сборы: $936,6 млн

Один из шести фильмов в истории кино, которые собрали в мировом прокате более 2 млрд долларов.

Сборы: ₸1,9 млрд

Из всей медиафраншизы «Бизнеса по-казахски» именно четвёртая часть собрала рекордное количество тенге за всю историю проката страны.

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Метки: актеры   кассовые фильмы   кино   прокат   съемка   фильм   
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187
ruslan d 2 часа назад
Чебурашка ? Другого достояния нет ?
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16k
ss Час назад
"Бобро поржаловать" - отличная комедия!
"Мокасины Маниту" - смешно, но если смотреть на немецком языке. В русском переводе 2/3 теряется.
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893
Дмитрий 2 часа назад
Слава богу не одного не смотрел, шедевры мля.
Окуда это дерьмо берут ?
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21k
alexis 2 часа назад
Узбеков забыли.
Ссылка m.youtube.com
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