13 стран мира и их самые кассовые фильмы, которые вошли в национальную историю

Интереснее и эффективнее всего изучать другие культуры по их значимым работам в различных видах искусства. И кино — один из самых легкодоступных. Поэтому если поблизости нет Версальских садов и томика Чосера в оригинале, то предлагаем вам посмотреть фильмы, которые обрели небывалую популярность в каждой из своих стран. Эти картины стали рекордсменами по национальным сборам среди отечественного производства, то есть немецкий фильм в Германии, а французский во Франции. Мы рассказываем о 13-ти фильмах разных стран мира.