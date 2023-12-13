13 стран мира и их самые кассовые фильмы, которые вошли в национальную историю

Часть кассовых сборов указана в национальной валюте (в основном касается фильмов, которые не выходили в широкий мировой прокат), другая — в долларах.
Интереснее и эффективнее всего изучать другие культуры по их значимым работам в различных видах искусства. И кино — один из самых легкодоступных. Поэтому если поблизости нет Версальских садов и томика Чосера в оригинале, то предлагаем вам посмотреть фильмы, которые обрели небывалую популярность в каждой из своих стран. Эти картины стали рекордсменами по национальным сборам среди отечественного производства, то есть немецкий фильм в Германии, а французский во Франции. Мы рассказываем о 13-ти фильмах разных стран мира.
Сборы: €65 млн
Комедийный вестрен-пародия на немецком языке, которая также стала блокбастером в Австрии.
Сборы: ¥5,775 млрд
Иногда идёт под другим названием: «Битва на озере». Военная драма основана на реальных событиях 1950-го года — битве между силами ООН и китайскими добровольцами.
Сборы: €65,3 млн
Итальянская комедия об очень дальней командировке.
Сборы: $1,108 млрд
Двадцать третий фильм про Джеймса Бонда, как известно, взял два «Оскара»: за лучшую песню (Skyfall) и лучший монтаж звука.
Сборы: ₹17,3 млрд
Вторая часть фэнтезийного фильма «Бахубали: Начало» (2015), которая является третьим индийским фильмом в формате IMAX.
Сборы: $77 млн
Три актёра этой комедии (Дани Ровира, Кармен Мачи и Карра Элехальде) получили награды престижной национальной кинопремии Испании «Гойя».
Сборы: $364 млн
Картина получила звание «Лучший анимационный фильм года» на премии Японской киноакадемии. В 2020 году он стал самым кассовым фильмом мира, собрав 507 млн долларов.
Сборы: $245 млн
Эту комедию не обошёл по сборам во французском прокате даже фильм «1+1» (2011), а Италия, вдохновившись французским успехом, сняла ремейк «Добро пожаловать на Юг» (2010).
Сборы: ₺170 млн
Мультфильм ещё идёт в турецком прокате и лишь на 17 миллионов отстаёт от занимающего верхнюю строчку сборов «Аватара: Путь воды» (2022).
Сборы: $23,5 млн
Период 1950-х и 1960-х годов называют золотым веком греческого кино, неудивительно, что фильм этого времени ещё не переплюнул ни один современный. Картина, снятая совместно с США, получила три «Оскара»: за лучшую работу оператора, художника и лучшую женскую роль второго плана (Лиля Кедрова).
Сборы: ₽7 млрд
Семейная комедия о небезызвестном герое советского мультфильма от режиссёра, снявшего «День радио» и «Последний богатырь» (Дмитрий Дьяченко).
Сборы: $936,6 млн
Один из шести фильмов в истории кино, которые собрали в мировом прокате более 2 млрд долларов.
Сборы: ₸1,9 млрд
Из всей медиафраншизы «Бизнеса по-казахски» именно четвёртая часть собрала рекордное количество тенге за всю историю проката страны.
Источник:
- 14 фильмов последних лет, которые должны были стать хитами, но провалились в прокате
- 13 фильмов ужасов, на съёмки которых потратили рекордные суммы
- 10 фильмов с огромными бюджетами, которые провалились в прокате и ушли в рекордный минус
- 12 фильмов с отличным актёрским составом, которые провалились в прокате
- Как снимали фильм "День сурка": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
"Мокасины Маниту" - смешно, но если смотреть на немецком языке. В русском переводе 2/3 теряется.
Ну... Так то да...
Окуда это дерьмо берут ?
- Что в чёрном ящике?
- Досрочный ответ! В ящике дерьмо!