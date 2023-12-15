10 фильмов, которые настолько сильно провалились в прокате, что обанкротили свои студии

Обанкротил студию New Line Cinema.

При бюджете в $180 миллионов фильм собрал всего 372 — это кассовый провал. Его последствиями стало то, что экранизация книг Филипа Пулмана, которая должна была стать трилогией, так и не была доснята, несмотря на потрясающий актёрский состав и то, что «Золотой компас» заканчивался очевидным многоточием и зритель обязан был получить продолжение.

Да и к тому же студия New Line Cinema, которой были сняты фильмы «Маска», «Кошмар на улице Вязов», «Пункт назначения» и, самое главное, трилогия «Властелин колец», разорилась и была поглощена Warner Bros.