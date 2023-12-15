10 фильмов, которые настолько сильно провалились в прокате, что обанкротили свои студии

Это ж как надо было постараться! Это ж что такое нужно было снять, чтобы не просто понести существенные убытки и лишить своих мест пару-тройку сотрудников, а вот прямо-таки разорить компанию!
Вот такие бывают фильмы. О некоторых вы наверняка слышали и кое-что даже смотрели, да и пара-тройка студий вам точно знакома. Давайте посмотрим, какие такие провалы одного конкретного фильма сумели свалить целые киностудии.
Обанкротил студию Carolco Pictures.
При почти 100-миллионном бюджете этот фильма плаща и шпаги собрал всего 10 миллионов долларов! Прибавьте к этому не такой катастрофический, но всё же провал «Шоугёлз», и вот — студия, подарившая нам три части «Рэмбо», второго «Терминатора», «Вспомнить всё», «Универсального солдата» и «Основной инстинкт», разорилась и прекратила своё существование.
Обанкротил студию New Line Cinema.
При бюджете в $180 миллионов фильм собрал всего 372 — это кассовый провал. Его последствиями стало то, что экранизация книг Филипа Пулмана, которая должна была стать трилогией, так и не была доснята, несмотря на потрясающий актёрский состав и то, что «Золотой компас» заканчивался очевидным многоточием и зритель обязан был получить продолжение.
Да и к тому же студия New Line Cinema, которой были сняты фильмы «Маска», «Кошмар на улице Вязов», «Пункт назначения» и, самое главное, трилогия «Властелин колец», разорилась и была поглощена Warner Bros.
Обанкротил студию United Artists.
Фильм собрал в прокате всего 3 с половиной миллиона долларов при бюджете $44 млн. Такой крах не позволил студии, созданной среди прочих Чарли Чаплиным, продолжить своё существование, даже несмотря на успех первых двух фильмов «Рокки».
Кстати, в 2012 году «Врата рая» всё-таки ждало восстановление репутации — на Венецианском фестивале показали режиссёрскую версию фильма от Майкла Чимино, которая была встречена овациями.
Обанкротил компанию ImageMovers Digital.
Это был второй и последний анимационный фильм студии ImageMovers Digital. Мультфильм, сделанный с модной на стыке десятилетий технологией захвата движения, категорически провалился, собрав 39 миллионов долларов при бюджете (сейчас будет больно) в $150 миллионов!
Мультфильм ругали за эффект «зловещей долины», но соотношение чисел бюджет/сборы выглядит ещё более зловещим.
Обанкротил компанию Franchise Pictures.
Знаменитый провал в карьере Джона Траволта и лауреат рекордного на тот момент количества «Золотых малин». Но ледяной приём и несущественные сборы (всего $21 миллион) перекрыло судебное разбирательство с участием ФБР. Правоохранительные органы заподозрили студию Franchise Pictures в завышении заявленной суммы бюджета ($73 млн вместо реальных $44 млн) и суд приговорил её к выплате 121 миллиона штрафа, который во многом и вынудили компанию объявить о своём банкротстве.
Обанкротил компанию Hammer Film Productions.
Исчезает не только леди, но и студия. Ремейк комедийного триллера Альфреда Хичкока при бюджете в 2-2,5 млн долларов собрал в прокате меньше ста ТЫСЯЧ долларов. А ведь Hammer Film Productions подарил миру множество классических ужастиков с участием Кристофера Ли и Питера Кушинга про Дракулу, Франкенштейна, Мумию и Джекила с Хайдом.
Обанкротил компанию Square Pictures.
«Последняя фантазия» — идеальное название для того, чтобы закончить чьё-то существование. Японская компания Square, выпускающая компьютерные игры, сняла анимационный фильм, основанный на одной из них. Вот только создатели не попали ни в кого: поклонники игры сетовали на то, что он имеет с ней мало общего, поклонники мультфильмов сетовали на слишком серьёзный научно-фантастический тон, а поклонники японского аниме жаловались на типичнейший сюжет. В итоге при бюджете в $137 миллионов мультик собрал всего 85, разорив студию, которая только-только хотела объединиться с компанией Enix. Пришлось отложить слияние на пару лет.
Обанкротил компанию Cannon Films.
Последний фильм про Супермена с каноничным Кристофером Ривом оказался провалом, начиная с производства. Студию уже неслабо покачивало, и бюджет «Супермена» был сокращён вдвое (с $36 млн до $17 млн, что, кстати, было очень заметно на экране). Несмотря на это, супергеройское кино не смогло отбить затраты в прокате, собрав как раз те самые 36 миллионов.
Провал был настолько болезненным, что следующий фильм о Супермене мир увидел лишь спустя 18 лет, в 2006 году!
Обанкротил компанию Fox Animation Studios.
Ещё одна анимационная фантастика из начала нулевых, которая не смогла (соотношение бюджет/сборы — $75 млн/$36 млн). Мультфильм стал последним не только для студии, но и для Дона Блута, режиссёра таких хитов, как «Земля до начала времён», «Все псы попадают в рай» и «Анастасия» — после провала «Титана» он никогда не снимал полнометражные проекты.
Обанкротил компанию Liberty Films.
Ну казалось бы — настоящая классика Голливуда! И всё же при бюджете в 3 миллиона долларов эта новогодняя трагикомедия собрала в прокате примерно столько же, разорив тем самым продюсерскую компанию режиссёра Фрэнка Капры. Однако в середине 1970-х фильм стал настоящим телевизионным хитом, превратившись из недооценённой картины в американскую «Иронию судьбы», и сохраняет этот статус по сей день.
Источник:
- 14 фильмов последних лет, которые должны были стать хитами, но провалились в прокате
- 10 фильмов с огромными бюджетами, которые провалились в прокате и ушли в рекордный минус
- 13 фильмов ужасов, на съёмки которых потратили рекордные суммы
- 12 фильмов с отличным актёрским составом, которые провалились в прокате
- 10 самых кассовых российских фильмов
"Остров головорезов" тоже пересмотрен сто раз. Но он похоронил карьеру Джины Дэвис. В "Долгом поцелуе на ночь" она великолепна!