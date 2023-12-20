12 случаев, когда важные персонажи фильмов были заменены другими в продолжении

Замена главного героя в продолжении известного фильма — серьёзный риск, который может превратиться в настоящее фиаско. Замена второстепенных персонажей — не такой заметный вызов самим себе и зрителю, но тоже довольно опасный ход.
Есть ещё один нюанс подобных замен. Одно дело, когда создателям приходится заменять актёров и актрис, которые играли заметных персонажей — ведь тогда зрители точно увидят этот подвох, который практически невозможно никак обыграть. Людям просто предлагают сделать вид, что они ничего не заметили.
Другое дело, и именно этому посвящена эта подборка, когда в продолжении заменяли именно персонажей, ставя на их сюжетную позицию кого-то другого. Похожего, но другого. Давайте посмотрим на примерах, о чём идёт речь.
Была заменена на Карли Спенсер (Роузи Хантингтон-Уайтли), которая стала главным женским персонажем в третьей части «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» (2011).
Кстати, это одна из всего двух ролей супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли в кино. Вторая — в «Безумном Максе» 2015 года.
Был заменён на Билли Босли (Берни Мак) в качестве компаньона Ангелов.
Была заменена на Уилли Скотт (Кейт Кэпшоу), став спутницей главного героя в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984). Замена была вполне логичной, так как вторая часть серии является приквелом, и Индиана по сюжету ещё не был знаком с Мэрион.
Был заменён на Б. Джея Харрисона (Джордж Хэмилтон), который занял место адвоката семейства Корлеоне в третьей части.
Был заменён на Линка (Гарольд Перрино-младший), который стал основным оператором «Навуходоносора» во второй части.
Был заменён на Алекса Шоу (Джейсон Патрик), который стал основным мужским персонажем (и также сотрудником полиции) в сиквеле «Скорость 2: Контроль на круизом» (1997).
Была заменена на Карину Смит (Кая Скоделарио) в качестве основной героини пятой части «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017).
Был заменён на собственного сына Генри Тёрнера (Брентон Туэйтес) в том же фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
Фактически была заменена на Лану Ленг (Аннетт О’Тул) в третьей части как подруга Супермена.
Был заменён на другого Старейшину, которого сыграл уже Джордж Георгиу.
Была заменена на Валарис (Ким Кэттролл) в шестой части «Звёздный путь 6: Неоткрытая страна» (1991).
Был заменён на своего сына Дилана Дуброу-Хиллера (Джесси Ашер) в сиквеле «День независимости: Возрождение» (2016).
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