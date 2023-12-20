12 случаев, когда важные персонажи фильмов были заменены другими в продолжении

Есть ещё один нюанс подобных замен. Одно дело, когда создателям приходится заменять актёров и актрис, которые играли заметных персонажей — ведь тогда зрители точно увидят этот подвох, который практически невозможно никак обыграть. Людям просто предлагают сделать вид, что они ничего не заметили.

Другое дело, и именно этому посвящена эта подборка, когда в продолжении заменяли именно персонажей, ставя на их сюжетную позицию кого-то другого. Похожего, но другого. Давайте посмотрим на примерах, о чём идёт речь.