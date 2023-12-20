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12 случаев, когда важные персонажи фильмов были заменены другими в продолжении

12 случаев, когда важные персонажи фильмов были заменены другими в продолжении

Автор:
20 декабря 2023 09:02
Сообщество : Кино
Метки: актеры   замена персонажа   кино   съемка   фильм   фото   
1313
13

Замена главного героя в продолжении известного фильма — серьёзный риск, который может превратиться в настоящее фиаско. Замена второстепенных персонажей — не такой заметный вызов самим себе и зрителю, но тоже довольно опасный ход.

Есть ещё один нюанс подобных замен. Одно дело, когда создателям приходится заменять актёров и актрис, которые играли заметных персонажей — ведь тогда зрители точно увидят этот подвох, который практически невозможно никак обыграть. Людям просто предлагают сделать вид, что они ничего не заметили.

Другое дело, и именно этому посвящена эта подборка, когда в продолжении заменяли именно персонажей, ставя на их сюжетную позицию кого-то другого. Похожего, но другого. Давайте посмотрим на примерах, о чём идёт речь.

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Была заменена на Карли Спенсер (Роузи Хантингтон-Уайтли), которая стала главным женским персонажем в третьей части «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» (2011).

Кстати, это одна из всего двух ролей супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли в кино. Вторая — в «Безумном Максе» 2015 года.

Был заменён на Билли Босли (Берни Мак) в качестве компаньона Ангелов.

Была заменена на Уилли Скотт (Кейт Кэпшоу), став спутницей главного героя в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984). Замена была вполне логичной, так как вторая часть серии является приквелом, и Индиана по сюжету ещё не был знаком с Мэрион.

Был заменён на Б. Джея Харрисона (Джордж Хэмилтон), который занял место адвоката семейства Корлеоне в третьей части.

Был заменён на Линка (Гарольд Перрино-младший), который стал основным оператором «Навуходоносора» во второй части.

Был заменён на Алекса Шоу (Джейсон Патрик), который стал основным мужским персонажем (и также сотрудником полиции) в сиквеле «Скорость 2: Контроль на круизом» (1997).

Была заменена на Карину Смит (Кая Скоделарио) в качестве основной героини пятой части «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017).

Был заменён на собственного сына Генри Тёрнера (Брентон Туэйтес) в том же фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Фактически была заменена на Лану Ленг (Аннетт О’Тул) в третьей части как подруга Супермена.

Был заменён на другого Старейшину, которого сыграл уже Джордж Георгиу.

Была заменена на Валарис (Ким Кэттролл) в шестой части «Звёздный путь 6: Неоткрытая страна» (1991).

Был заменён на своего сына Дилана Дуброу-Хиллера (Джесси Ашер) в сиквеле «День независимости: Возрождение» (2016).

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Метки: актеры   замена персонажа   кино   съемка   фильм   фото   
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8  комментариев
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23k
homerchik Час назад
Рэйден. Кристофер Ламберт в первой части Мортал Комбат и хз кто во второй
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98
Мальчик в трусиках 5 минут назад
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855
Olufsen 10 минут назад
Назад в будущее также поменяли отца в молодости на другого актера

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217
ruslan d 54 минуты назад
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ruslan d 56 минут назад
Не совсем та история ...
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5k
Сергей Семенов 59 минут назад
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2k
Илья Час назад
Все замены однозначно проигрывают.
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Мальчик в трусиках Илья 6 минут назад
Синдром утёнка, однако...
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