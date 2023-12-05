В Новосибирске трое гопников «для прикола» избили дворника и засняли это на видео

Трое недорослей гуляли по Новосибирску и повстречали дворника. Тот ничего парням не сделал, но они решили покуражиться и налетели на мужика, который так и не понял, чего от него хотят.

Один из нападавших распылил ему в лицо газ, а другой попытался повалить на землю. Дворник сопротивлялся, но нападавшим удалось вырвать у него черенок от лопаты, которым они принялись бить мужчину, - сообщили потом очевидцы.

Дворник поднялся и попытался скрыться в ближайшем дворе, но поскользнулся. Шпана этим воспользовалась и вновь наградила мужчину градом ударов.