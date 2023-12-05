В Новосибирске трое гопников «для прикола» избили дворника и засняли это на видео

Работяга оказался виноват лишь в том, что подвернулся парням под руку.
Трое недорослей гуляли по Новосибирску и повстречали дворника. Тот ничего парням не сделал, но они решили покуражиться и налетели на мужика, который так и не понял, чего от него хотят.
Один из нападавших распылил ему в лицо газ, а другой попытался повалить на землю. Дворник сопротивлялся, но нападавшим удалось вырвать у него черенок от лопаты, которым они принялись бить мужчину, - сообщили потом очевидцы.
Дворник поднялся и попытался скрыться в ближайшем дворе, но поскользнулся. Шпана этим воспользовалась и вновь наградила мужчину градом ударов.
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Видео попало в сеть и его уже посмотрели сотрудники регионального СК:
Следственными органами организована доследственная проверка. В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение.
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Потому что ни один из пунктов этих преступлений не может совершать психически здоровый и безопасный для общества человек.