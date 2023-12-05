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В Новосибирске трое гопников «для прикола» избили дворника и засняли это на видео

В Новосибирске трое гопников «для прикола» избили дворника и засняли это на видео

Автор:
05 декабря 2023 16:51
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новосибирск   гопники   дворник   драка   проверка   следствие   шпана   
2007
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Работяга оказался виноват лишь в том, что подвернулся парням под руку.

Трое недорослей гуляли по Новосибирску и повстречали дворника. Тот ничего парням не сделал, но они решили покуражиться и налетели на мужика, который так и не понял, чего от него хотят.

Один из нападавших распылил ему в лицо газ, а другой попытался повалить на землю. Дворник сопротивлялся, но нападавшим удалось вырвать у него черенок от лопаты, которым они принялись бить мужчину, - сообщили потом очевидцы.

Дворник поднялся и попытался скрыться в ближайшем дворе, но поскользнулся. Шпана этим воспользовалась и вновь наградила мужчину градом ударов.

Видео попало в сеть и его уже посмотрели сотрудники регионального СК:

Следственными органами организована доследственная проверка. В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение.


Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   гопники   дворник   драка   проверка   следствие   шпана   
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20  комментариев
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20k
Александр 2 часа назад
Надо на поток поставить таких уродов что на камеру бьют или унижают людей, давать реальные сроки по факту выкладывания видео в сеть.
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10k
Hunson Abadeer 4 минуты назад
Да хер с ним. Ничего им не будет. Супер законы у нас. Имхо когда будет наказание жесче. Например вот он бил палкой, руки ему ампутировать за это. Вот тогда они подумают. Тут даже доказательства сами выкладывают
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5
ya 11 минут назад
Ну все понеслась тема, слово петуха
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827
Александр Сергеев Полчаса назад
Поймать,обоссать и в сеть видео выложить! Даже бить не нужно.
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13k
kotovski 45 минут назад
ниче как бастыркин возбудится, хулЮганов накажут и поругают два раза, а если хулЮганы еще из мусульманской республики ,им акАдЭмик орден даст...
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8k
Артём 54 минуты назад
Как же облегчилась работа полиции после появления камер в каждом телефоне.
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113
ivandike 54 минуты назад
Это не люди, они должны быть в зоопарке
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6k
Alex Час назад
Сжечь живьем ублюдков.
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Архангелы Гавриилы в лице сотрудников местного уголовного розыска надеюсь уже покарали этих "недорослей"? Сам бог велел!
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1k
... 2 часа назад
Ох... Подойдут они рано или поздно к отставнику из спец группы, и будут потом петь песни фальцетом в лучшем случае, а могут и почить... Просто статистика, у нас в каждой семье кто-то воевал... Было дело видел как один дворник ушатал компашку из 6 идиотов, еле успокоили мужика, а щеглы потом маму с папой привели. На хутор их послали. А надо было бы семейку пресануть, да по закону нельзя.
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19k
Shtoppi 2 часа назад
приматы явно не обремененные интеллектом. совершать преступление, снимать это на видео, а потом еще и распространять в сети? однозначно герои видео не гении.
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1k
a.r.t. 2 часа назад
Давно пора признать такие действия необоснованной агрессии и причинения физического вреда, опасным психическим заболеванием. И без исключений назначать принудительное лечение лоботомией ВСЕМ участникам действия. И избивающим людей и снимающим это преступление на видео с целью похвастаться в сети.
Потому что ни один из пунктов этих преступлений не может совершать психически здоровый и безопасный для общества человек.
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August

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