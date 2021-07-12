Битва за форточку: две женщины подрались в электричке в борьбе за воздух

Как сообщают присутствовавшие при конфликте, изначально коротко стриженная женщина попросила другую пассажирку приоткрыть окно, но та её проигнорировала и не пустила к форточке. Тогда дама начала пинать обидчицу. Долго выдержать нападки сторонница закрытых окон не могла и пересела на другое место.