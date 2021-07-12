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Битва за форточку: две женщины подрались в электричке в борьбе за воздух

Битва за форточку: две женщины подрались в электричке в борьбе за воздух (5 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 13:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   видео   дорожные войны   драка   макеевка   электричка   
1798
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Когда не хватает аргументов, в ход идут кулаки или удары ногами. Дама из новосибирской электрички выбрала последнее.

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Метки: Новосибирск   видео   дорожные войны   драка   макеевка   электричка   
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15  комментариев
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6k
JeanLuk 2 часа назад
Если "дует" - одевайся или пересаживайся. Всем нормальным людям в такую погоду - жарко.
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14k
vikklu Минуту назад
А кондиционер включить машинисту заратустра не позволяет? Насколько я знаю, они должны быть в современных вагонах.
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33k
Alex 24 минуты назад
Классика
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5k
zobr 37 минут назад
Вспомнилось
Ссылка www.youtube.com
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2k
Natural Selection 41 минуту назад
шизы гре.баные
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−27
Хабиби Час назад
та, которой дует - путенский электорат
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2k
Юлия Ч Час назад
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4k
VL Час назад
если дует, так ссука дома сиди.
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
Надо было еще выйти окрошечникам! И была бы битва великая)))))
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