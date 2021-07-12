Битва за форточку: две женщины подрались в электричке в борьбе за воздух

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Когда не хватает аргументов, в ход идут кулаки или удары ногами. Дама из новосибирской электрички выбрала последнее.
В общественном транспорте с наступлением жары обостряются конфликты приверженцев двух сект: любителей свежего воздуха и тех, что боится простыть от сквозняков. Очевидцы в электричке Новосибирска сняли инцидент, в котором две дамы пытались настоять на своем. Дошло до ногоприкладства.
Как сообщают присутствовавшие при конфликте, изначально коротко стриженная женщина попросила другую пассажирку приоткрыть окно, но та её проигнорировала и не пустила к форточке. Тогда дама начала пинать обидчицу. Долго выдержать нападки сторонница закрытых окон не могла и пересела на другое место.
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А вы, друзья, чьих будете? Терпите открытые окна в транспорте или вам всегда дует?
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