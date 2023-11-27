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"В таком виде нельзя": врача-дагестанку пригласили на Первый канал, но без платка

"В таком виде нельзя": врача-дагестанку пригласили на Первый канал, но без платка

Автор:
27 ноября 2023 12:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 1 канал   tv   Дагестан   исламофобия   платок   религия   телевидение   
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Аллерголог-иммунолог из Дагестана Айшат Идармачева сообщила, что собирается принять участие в передаче "Доброе утро" на Первом канале. Но есть нюанс.

Врачу запретили появляться в эфире передачи на ТВ в национальном платке на голове. Об этом ей сообщила редактор программы, попросив девушку участвовать в съемках без мусульманской накидки.



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АЙшат Идармачева рассказала, что её унизили этим предложением.


После того как Айшат опубликовала свою историю в Инстаграм*, в комментариях врачу стали сочувствовать. Т.к. на неё подписано около 10000 человек, история быстро стала популярной в Дагестане.


Вскоре к Идармачевой снова обратилась редактор Первого, сообщив, что канал не придерживается позиции национализма и это её личное недопонимание. Редактор извинилась перед врачом и снова пригласила её на эфир.


«Если Первый канал принял многонациональность, многоконфессиональность России, то и организациям, СМИ и гражданам пора принять, что мы разные и это круто, это интересно и это делает нас лучше», — резюмирует Идармачева.



Айшат сообщила, что съемки состоялись и просила соотечественников проявить терпимость к этой ситуации.


___________

Айшат Идармачевой 26 лет. Она с красным дипломом закончила Первый медицинский институт им. Сеченова, отучилась в ординатуре, учится в аспирантуре. О себе сообщает так: "позади несколько международных школ и конференций по иммунодефицитам и трансплантации, где была активным участником, научные статьи, работа преподавателем на кафедре биохимии РНИМУ, впереди — апробация и защита диссертации".


* Instagram* принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: 1 канал   tv   Дагестан   исламофобия   платок   религия   телевидение   
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20  комментариев
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5k
Alex Полчаса назад
Угу, а если бы я в Махачкалу в шортах приехал, сразу бы вопить стали, что чужие порядки не уважию. Короче, пусть пиз**ет на *уй и завязывает с двойными стандартами.
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62k
pynh Минуту назад
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2M
Иван Кемеров 2 минуты назад
Женский марш в поддержку Исламской революции в Иране. Тегеран, 1979 год.

Мы привыкли показывать фото, когда женщины в Иране были ещё женщинами. Но посмотрите, они сами рвались в эту пучину рабства, они сами хотели стать ниже животных, по статусу...
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3k
SmartCat101 10 минут назад
зачем тащить таких на телевидиние и создавать прециденты?
что, других врачей нету?
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1k
олег 12 минут назад
чё ,евреев в телебашне искать не будут?
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1k
Lenusya 15 минут назад
это платок. а не чадра, никаб и т.д. лицо открыто, лично я не вижу ничего плохого. С голой ж..й можно, геи тоже постоянно скачут, это нормально, а скромно одетой женщине нельзя
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 19 минут назад
Несчастные мусульмане.

Говорит Jeff Foxworthy, американский комик: "Это странно – вы можете шутить над католиками, папой римским, евреями, христианами, ирландцами, итальянцами, поляками и бог знает, над кем еще, но (говорят) это бесчувственно – шутить над мусульманами. Я убежден, что чем раньше у нас всех будут одни и те же нормы и правила для всех, тем будет лучше»:
"Мусульмане несчастны!
Они несчастны в Газе…
Они несчастны в Египте…
Они несчастны в Ливии…
Они несчастны в Марокко…
Они несчастны в Иране…
Они несчастны в Ираке…
Они несчастны в Йемене…
Они несчастны в Афганистане…
Они несчастны в Пакистане…
Они несчастны в Сирии…
Они несчастны в Ливане …
и в других мусульманских странах
А где же они счастливы?
Они счастливы в США
Они счастливы в Австралии ...
Они счастливы в Канаде ...
Они счастливы в Англии ...
Они счастливы во Франции ...
Они счастливы в Италии ....
Они счастливы в Германии ...
Они счастливы в Швеции ....
Они счастливы в Норвегии ...
Они счастливы в Голландии ...
Они счастливы в Дании ...
и в других неисламских странах
В принципе они счастливы в любой немусульманской стране и несчастны в любой мусульманской стране
И кого они в этом обвиняют?
Не ислам. И никого из его вождей. Ни самих себя.
Они обвиняют в этом страны, где они счастливы!
Они хотят изменить эти страны так, чтобы они стали как страны, из которых они приехали и где были несчастны!
Тогда нельзя перестать удивляться...
Как, черт возьми, они могут быть такими глупцами? А мы позволяем им превратить наши страны в исламские.
Мы – демократы или идиоты?
1. Если вы употребляете чистый героин, но имеете моральные претензии к алкоголю, наверное, вы мусульманин.
2. Если у вас есть автомат за 3 тысячи долларов и ракетная установка за 5 тысяч, а при этом вы не можете себе позволить купить ботинки, наверное, вы мусульманин.
3. Если у вас больше жен, чем зубов, наверное, вы мусульманин.
4. Если вы подтираетесь голой рукой, но свиную отбивную считаете нечистой, наверное, вы мусульманин.
5. Если вы считаете, что жилеты существуют лишь в двух видах - пуленепробиваемые и самоубийственные, напичканные взрывчаткой, гвоздями и шарикоподшипниками, наверное, вы мусульманин.
6. Если вы не можете припомнить кого-либо, кому вы еще не объявили джихад, наверное, вы мусульманин.
7. Если вы считаете, что телевидение опасно, а при этром постоянно носите в своей одежде взрывчатку, наверное, вы мусульманин.
8. Если вас поражает открытие, что мобильный телефон также может быть использован для иных целей, чем для запуска придорожной бомбы, наверное, вы мусульманин.
9. Если вы не имеете ничего против женщин и полагаете, что у каждого мужчины должно быть хотя бы четыре жены, наверное, вы мусульманин.
10. Если вы сочтете, что все то, что я здесь говорю, - оскорбительное и расистское, вероятно вы мусульманин.

UPD уточнение: https://www.snopes.com/fact-check/you-may-be-a-muslim/https://www.snopes.com/fact-check/you-may-be-a-muslim/

у нас свецкое государство, 1 канал имеет такой Дресс-код тут ничего не поделать.
по поводу высказывания комика ироничные да,есть немного.но учитывая что он американец там всё шуточки однобокие. но мысль что мусульмане несчасливы в мусульманских странах и переехав хотят из страны проживания сделать мусульманскую страну это конечно странная логика переехавших.
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19k
Shtoppi 19 минут назад
чурки в своих регионах, когда приезжие их обычаи не соблюдают, с налитыми кровью зенками на выкате и брызжа ядовитой слюной из пасти, начинают загоняться не по детски, а тут приехала королевна, пля, пляшите под нее. обидели мышку, сукаблRть!!!
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7k
Roman 24 минуты назад
Небось, цвет платка совпал с цветом "зелёного экрана" или ещё какой чисто-технический вопрос от человека, для которого платок это просто платок.
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58k
alertol Полчаса назад
Давайте начнём с того что по этикету женщина может не снимать головной убор в отличии от мужчины. Платок это или шапка или даже кандибобер.
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7k
Бу Полчаса назад
правильно сделали!
у нас светское гос-во.
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16k
Александр Маслов Полчаса назад
Всему СВОЁ место.
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7k
CHNM 43 минуты назад
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3k
Едондер пуп 51 минуту назад
Конечно, в истории много верующих учёных, но я как-то уверен, что одно из мировоззрений (научное или религиозное) для них неискренне.
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149
Феличита Едондер пуп Полчаса назад
согласен, как-то странно от врача такую религиозность видеть. Она и лечит наверно по принципу "на всё божья воля".
P.S. сами по себе эти платки выглядят как намеренное выпячивание своей религиозности. Думаю что нужно запретить любые религиозные символы для демонстрации в публичном пространстве.
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296
iskra Едондер пуп Полчаса назад
Есть очень много вопросов,на которые наука ответить не может. Поэтому даже сейчас некоторые ученые признают, что есть что-то,чего мы на данный момент не знаем. Понятие "Бог" условное,оно означает лишь нечто пока недоступное нашим средствам познания.
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34k
Fat Lynx 51 минуту назад
На*уя? Надо определиться: либо мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране, где все равны в правах и обязанностях, и все уважают культуру друг-друга, либо накуй об этом вообще говорить?
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296
iskra Fat Lynx 23 минуты назад
Тут сразу возникает куча вопросов - "до каких границ надо уважать чужую культуру"? Обязан ли православный одеваться так,как считается правильным в исламе? Могут ли религиозные обряды некоторых верующих ограничивать право на отдых и перемещение верующих других конфессий,а также нарушать законы РФ?
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