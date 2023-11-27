"В таком виде нельзя": врача-дагестанку пригласили на Первый канал, но без платка

После того как Айшат опубликовала свою историю в Инстаграм*, в комментариях врачу стали сочувствовать. Т.к. на неё подписано около 10000 человек, история быстро стала популярной в Дагестане.

Вскоре к Идармачевой снова обратилась редактор Первого, сообщив, что канал не придерживается позиции национализма и это её личное недопонимание. Редактор извинилась перед врачом и снова пригласила её на эфир.

«Если Первый канал принял многонациональность, многоконфессиональность России, то и организациям, СМИ и гражданам пора принять, что мы разные и это круто, это интересно и это делает нас лучше», — резюмирует Идармачева.