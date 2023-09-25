В Монголии обиделись на Володина, который не стал кланяться памятнику Чингисхана

Дипломатического скандала, к счастью, не случилось но местные СМИ негодуют, соцсети — бурлят.
Монгольские СМИ обвинили председателя Госдумы Вячеслава Володина в нарушении дипломатической традиции —во время рабочего визита в стану политик не поклонился статуе Чингисхана. Местное издание Middle Asian News опубликовало фото и видео, в которых видно, как председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар склоняет голову перед огромной скульптурой Чингисхана, а Володин просто стоит, рассматривая медного колосса.
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"У глав государств и мировых организаций, посещающих Монголию, существует дипломатическая традиция поклонения статуе Чингисхана. Но Володина, похоже, не волнует эта соседная государственная церемония. Иными словами, Володин не уважал дипломатическую традицию Монголии", — пишет Middle Asian Daily News.
Как отмечают местные журналисты (и жители Монголии им вторят в соцсетях), статуе кланяются все официальные гости страны, это уже стало традицией. Они приводят в пример папу Римского Франциска, посетившего Монголию в начале сентября нынешнего года, который даже встал с инвалидной коляски, чтобы склонить голову перед статуей Чингисхана.
К счастью, буря негодования осталась в СМИ и соцсетях и не вызвала политических последствий. Если верить Телеграм-каналу Госдумы, рабочая поездка Володина в Монголию проходит в позитивном ключе. Как отметил сам политик, Россия придаёт большое значение развитию отношений с Монголией.
Примечательно, что Володин вместе с делегацией в Улан-Баторе также посетил мемориальный комплекс, посвящённый борьбе советского и монгольского народов против японских милитаристов в боях на Халхин-Голе в мае–сентябре 1939 года. И здесь, перед бюстом маршалу Георгию Жукову, председатель Госдумы голову склонил, что тоже не ускользнуло от взора местных журналистов.
Сообщается, что сегодня, 25 сентября, в Улан-Баторе состоится первое заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания России и Великого государственного Хурала Монголии.
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Поэтому не понятно что щирые монголы возмутились ??
Власти то молчат-поскольку все по правилам
Хотя формально Чингисхан отношению к разорению Древней Руси не имеет.
Даже Калка произошла уже когда он был при смерти в Китае.
Батый был внук Ч.
Володин всё правильно сделал.
Возложил цветы, почести отдал- все норм.
У нас не принято каждой могиле кланяться,
только погибшим за Родину и родным