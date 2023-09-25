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В Монголии обиделись на Володина, который не стал кланяться памятнику Чингисхана

В Монголии обиделись на Володина, который не стал кланяться памятнику Чингисхана

Автор:
25 сентября 2023 12:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Вячеслав Володин   Монголия   Чингисхан   памятник   скандал   улан-батор   
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Дипломатического скандала, к счастью, не случилось но местные СМИ негодуют, соцсети — бурлят.

Монгольские СМИ обвинили председателя Госдумы Вячеслава Володина в нарушении дипломатической традиции —во время рабочего визита в стану политик не поклонился статуе Чингисхана. Местное издание Middle Asian News опубликовало фото и видео, в которых видно, как председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар склоняет голову перед огромной скульптурой Чингисхана, а Володин просто стоит, рассматривая медного колосса.

"У глав государств и мировых организаций, посещающих Монголию, существует дипломатическая традиция поклонения статуе Чингисхана. Но Володина, похоже, не волнует эта соседная государственная церемония. Иными словами, Володин не уважал дипломатическую традицию Монголии", — пишет Middle Asian Daily News.

Как отмечают местные журналисты (и жители Монголии им вторят в соцсетях), статуе кланяются все официальные гости страны, это уже стало традицией. Они приводят в пример папу Римского Франциска, посетившего Монголию в начале сентября нынешнего года, который даже встал с инвалидной коляски, чтобы склонить голову перед статуей Чингисхана.

К счастью, буря негодования осталась в СМИ и соцсетях и не вызвала политических последствий. Если верить Телеграм-каналу Госдумы, рабочая поездка Володина в Монголию проходит в позитивном ключе. Как отметил сам политик, Россия придаёт большое значение развитию отношений с Монголией.

Примечательно, что Володин вместе с делегацией в Улан-Баторе также посетил мемориальный комплекс, посвящённый борьбе советского и монгольского народов против японских милитаристов в боях на Халхин-Голе в мае–сентябре 1939 года. И здесь, перед бюстом маршалу Георгию Жукову, председатель Госдумы голову склонил, что тоже не ускользнуло от взора местных журналистов.

Сообщается, что сегодня, 25 сентября, в Улан-Баторе состоится первое заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания России и Великого государственного Хурала Монголии.

Источник:

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Метки: Видео   Вячеслав Володин   Монголия   Чингисхан   памятник   скандал   улан-батор   
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29  комментариев
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15k
L.Nemo 2 часа назад
Лучше пусть сами приезжают в Калугу, Ивану III кланяться. Он им знатно навалял

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37k
russger 7 минут назад
Обиделись в Монголии? Да вообще покер всем. Половина планеты даже не подозревает о существовании этой страны )
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12k
Марсианин 7 минут назад
Повелеваю: ДАТЬ МОНГОЛАМ МЗДЫ!
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2k
Vergüenza Ajena 11 минут назад
Вот когда они будут креститься на церковные купола, тогда и подумаем о статуе...
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4k
Еркен 22 минуты назад
Какое отношение Тимучин имеет к современной Монголии?
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5k
Евгений Д 22 минуты назад
А вообще кто то ниже правильно написал- этот визит официальный, значит все оговорено протоколом- кто, куда, что и как.
Поэтому не понятно что щирые монголы возмутились ??
Власти то молчат-поскольку все по правилам
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17k
Shtoppi 23 минуты назад
а там еще не начали писать в сми и соцсетях что монголы самая древняя нация на земле и это они создали великую степь вытоптав ее?
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22k
Виталий Касандров 24 минуты назад
Китайские дипломаты то же не кланяются .
Хотя формально Чингисхан отношению к разорению Древней Руси не имеет.
Даже Калка произошла уже когда он был при смерти в Китае.
Батый был внук Ч.
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30k
Григорий Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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20k
alexis 37 минут назад
Монголы будут кланяться могиле китайского генерала Сюй Шучжэна?
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199
Андрей Маркин 48 минут назад
А есть фото, где китайский официальный представитель склонился в поклоне?
Володин всё правильно сделал.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 53 минуты назад
Тогда пусть и они приезжают к нам на Красную площадь и Ильича в десны с языком засосут !
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5k
Евгений Д 55 минут назад
А с какого он должен Чингису кланяться ?
Возложил цветы, почести отдал- все норм.
У нас не принято каждой могиле кланяться,
только погибшим за Родину и родным
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23k
hebpat Час назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
Killgrave Час назад
Все правильно сделал - с какого он должен кланяться этой макаке узкоглазой ? Монголам следует изучить историю и не включать "подходы" офиц. лиц из РФ к таким местным "святыням" .
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25k
СергейПименов Час назад
Папа римский для меня не авторитет. Он и с [мат] в десны сосался.
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76k
Viktor Час назад
Оху-ын холбооны хурлын думын дарга в.в.володин чингисийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэхээс татгалзав!
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4k
Alex Час назад
А с хера ли мы будем ему кланяться?
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3k
poбт Час назад
есть служба протокола, она определяет как себя вести и нашим и вашим
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56k
dima423 2 часа назад
Может им еще дань за 12 лет забашлять?)))
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4k
Горожанин 2 часа назад
Смотрю, буддист такие спокойные и миролибывые))
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