В Монголии обиделись на Володина, который не стал кланяться памятнику Чингисхана

К счастью, буря негодования осталась в СМИ и соцсетях и не вызвала политических последствий. Если верить Телеграм-каналу Госдумы, рабочая поездка Володина в Монголию проходит в позитивном ключе. Как отметил сам политик, Россия придаёт большое значение развитию отношений с Монголией.



Примечательно, что Володин вместе с делегацией в Улан-Баторе также посетил мемориальный комплекс, посвящённый борьбе советского и монгольского народов против японских милитаристов в боях на Халхин-Голе в мае–сентябре 1939 года. И здесь, перед бюстом маршалу Георгию Жукову, председатель Госдумы голову склонил, что тоже не ускользнуло от взора местных журналистов.