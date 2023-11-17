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16 жутковатых ростовых кукол, которые призваны дарить радость, но дарят панические атаки

16 жутковатых ростовых кукол, которые призваны дарить радость, но дарят панические атаки

Автор:
17 ноября 2023 07:45
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Радость   Юмор   забавно   куклы   ростовые куклы   фото   
961
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Ростовые куклы призваны или развлекать честной народ на всяких массовых гуляниях, или же быть талисманом чего бы то ни было. Они должны быть забавными, весёлыми и дарить радость.

Но среди них есть настоящие антагонисты, которые могут подарить разве что нервный тик и ночные кошмары. Сегодня мы познакомим с некоторыми из них. Ну что, готовы проверить свою психику на прочность?

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Оказывается, в Колорадо есть компания по производству домов на колёсах под названием «Sasquatch Expedition Campers», которая находится прямо рядом с тем местом, где было снято недавнее видео со снежным человеком. У них даже есть костюм-талисман!


Филли является официальным талисманом бейсбольной команды высшей лиги Филадельфия Филлис. Это один из самых странных спортивных талисманов, который отличается своим несносным поведением.

Что это за существо никто не знает, но он является талисманом шотландского футбольного клуба «Партик Тисл». А нарисовал его художник Дэвид Шригли.

Хохуля — это выхухоль, которая стала символом и талисманом калужского Министерства природы.

Пожалуй, лучше не стоит угощаться апельсинами этого дружочка. И предупредите там Гену!

Эта Маша курильщика поздравляла детишек в школе Кемеровской области. Надеемся, что из баночки она раздаёт купоны на скидку к психотерапевту 🙂

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Метки: Прикол   Радость   Юмор   забавно   куклы   ростовые куклы   фото   
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Андрей Кузнецов Час назад
Воды !!!
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Kostick 38 минут назад
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Shtoppi 56 минут назад
«Сберик и Сберочка»
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