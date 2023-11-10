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16 примеров того, что может случиться, если довериться визажисту, который ничего не знает о макияже

16 примеров того, что может случиться, если довериться визажисту, который ничего не знает о макияже

Автор:
10 ноября 2023 13:27
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   визажист   девушки   красота   макияж   фото   
1644
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Иногда девушки, желая подарить себе праздник, отправляются к профессиональному визажисту, чтобы получить образ своей мечты и по полной насладиться собственной красотой. Это ведь так здорово, довериться мастеру, который сможет подчеркнуть все твои достоинства и скрыть недостатки.

Однако порой вместо крутого и стильного макияжа доверчивые девушки получают сплошное разочарование. Ужасно яркая помада, неправильно подобранный тон, размазанные по лицу тени — это одни из немногих проблем, с которыми приходиться сталкиваться клиенткам недобросовестных мейкаперов. Остаётся только надеяться, что после случившегося девушкам больше на захочется проворачивать подобных экспериментов со своей внешностью.

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Метки: Прикол   Юмор   визажист   девушки   красота   макияж   фото   
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4  комментария
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16k
a_komolow Полчаса назад
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Шершень 2 минуты назад
На пятой сразу видно, что у визажиста руки кривые от рождения.
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49k
Aleksandr Полчаса назад
Шикарный макияж на "Хэллоуин"!
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8k
Пуриц Жорж 42 минуты назад
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