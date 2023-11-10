16 примеров того, что может случиться, если довериться визажисту, который ничего не знает о макияже

Иногда девушки, желая подарить себе праздник, отправляются к профессиональному визажисту, чтобы получить образ своей мечты и по полной насладиться собственной красотой. Это ведь так здорово, довериться мастеру, который сможет подчеркнуть все твои достоинства и скрыть недостатки.
Однако порой вместо крутого и стильного макияжа доверчивые девушки получают сплошное разочарование. Ужасно яркая помада, неправильно подобранный тон, размазанные по лицу тени — это одни из немногих проблем, с которыми приходиться сталкиваться клиенткам недобросовестных мейкаперов. Остаётся только надеяться, что после случившегося девушкам больше на захочется проворачивать подобных экспериментов со своей внешностью.
Источник:
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