"Элита целлюлита и курятник": как девушки называют чаты с подругами

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Девушки любят сплетничать и обсуждать разные темы. Они создают специальные чатики, чтобы вести там диалоги. Однажды их спросили, как называются эти секретные сообщества - и девушки поделились. Никаких тривиальных фраз!
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