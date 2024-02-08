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"Элита целлюлита и курятник": как девушки называют чаты с подругами

"Элита целлюлита и курятник": как девушки называют чаты с подругами

Автор:
08 февраля 2024 08:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   женские чаты   название чата   фото   чат девушек   
4511
12

Девушки любят сплетничать и обсуждать разные темы. Они создают специальные чатики, чтобы вести там диалоги. Однажды их спросили, как называются эти секретные сообщества - и девушки поделились. Никаких тривиальных фраз!

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Метки: Прикол   Юмор   женские чаты   название чата   фото   чат девушек   
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9  комментариев
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232
ruslan d 7 часов назад
Забавно
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Вячеслав 2 часа назад
Мужики 40+ "Алкоголики и трудоголики"
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14k
KotSkripaley 5 часов назад
Я интроверт
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12k
Krapiv 5 часов назад
мужской "футбол и баня", нам по 50 ( + - небольшой)
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18k
Сергей 5 часов назад
У нас с друзьями чат незатейливо называется "побухашечки"
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1
Елена 5 часов назад
Нас четверо, двоим около 60,ещё одной 69,мне 71,чатик называется "Бабы-ягодки"
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691
Николай Александрович 5 часов назад
у нас есть чат БЕЗ Б, там мы без женских глаз можем обсудить что-то)
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59k
dima423 6 часов назад
У нас с пацанами называется чат "бухающие институтщики"... Мы с института общаемся)
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41
Liberman dima423 6 часов назад
У нас с начала был "банщики", а сейчас "ой,не туда".
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Спелая кукурузинка

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