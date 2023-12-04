Житель Самары избил женщину в лифте за просьбу не курить в подъезде

На кадрах видно, как мужчина в компании еще одного человека сидит на диване в подъезде. Зашедшая в помещение женщина с ребенком сделала ему замечание, которое мужчина воспринял агрессивно. Второй мужчина попытался удержать агрессора, но сделать это у него не получилось.





После этого он догнал их в лифте, толкнул женщину и несколько раз ударил по голове. Плач ребенка, который тоже находился в кабине лифта и обнимал получающую удары маму, агрессора не остановил.





В итоге женщина смогла вытолкнуть нападавшего из лифта. О ее состоянии пока ничего не известно.