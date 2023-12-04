Житель Самары избил женщину в лифте за просьбу не курить в подъезде

Мужчина несколько раз ударил женщину по голове в лифте многоэтажки в Самаре. Нападавшего не остановил даже плач находящегося в это время рядом малолетнего ребенка.
На кадрах видно, как мужчина в компании еще одного человека сидит на диване в подъезде. Зашедшая в помещение женщина с ребенком сделала ему замечание, которое мужчина воспринял агрессивно. Второй мужчина попытался удержать агрессора, но сделать это у него не получилось.
После этого он догнал их в лифте, толкнул женщину и несколько раз ударил по голове. Плач ребенка, который тоже находился в кабине лифта и обнимал получающую удары маму, агрессора не остановил.
В итоге женщина смогла вытолкнуть нападавшего из лифта. О ее состоянии пока ничего не известно.
Все произошло в микрорайоне Южный Город – 2 на Губернаторской улице. Как уточняется, мужчина был в нетрезвом состоянии и курил в подъезде. Его разозлило замечание соседки с просьбой затушить сигарету.
После нападения на женщину самарец не успокоился. Он зашел в соседний подъезд, где сначала поджег лифт, а затем испортил камеру видеонаблюдения. Агрессивного мужчину обезвредили местные жители, указано в сообщении. Они же и вызвали правоохранителей.
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дурак - никогда.