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Житель Самары избил женщину в лифте за просьбу не курить в подъезде

Житель Самары избил женщину в лифте за просьбу не курить в подъезде

Автор:
04 декабря 2023 09:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Самара   замечание   конфликт   лифт   нападение   неадекват   негатив   
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Мужчина несколько раз ударил женщину по голове в лифте многоэтажки в Самаре. Нападавшего не остановил даже плач находящегося в это время рядом малолетнего ребенка.

На кадрах видно, как мужчина в компании еще одного человека сидит на диване в подъезде. Зашедшая в помещение женщина с ребенком сделала ему замечание, которое мужчина воспринял агрессивно. Второй мужчина попытался удержать агрессора, но сделать это у него не получилось.


После этого он догнал их в лифте, толкнул женщину и несколько раз ударил по голове. Плач ребенка, который тоже находился в кабине лифта и обнимал получающую удары маму, агрессора не остановил.


В итоге женщина смогла вытолкнуть нападавшего из лифта. О ее состоянии пока ничего не известно.

Все произошло в микрорайоне Южный Город – 2 на Губернаторской улице. Как уточняется, мужчина был в нетрезвом состоянии и курил в подъезде. Его разозлило замечание соседки с просьбой затушить сигарету. 


После нападения на женщину самарец не успокоился. Он зашел в соседний подъезд, где сначала поджег лифт, а затем испортил камеру видеонаблюдения. Агрессивного мужчину обезвредили местные жители, указано в сообщении. Они же и вызвали правоохранителей.

Источник:

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Метки: Видео   Самара   замечание   конфликт   лифт   нападение   неадекват   негатив   
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25  комментариев
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1k
Uganda 57 минут назад
Биомусор. Дамочкам лучше носить шокер.
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150
Константин Котов 3 минуты назад
Ущербное ничтожество. Храбрый с женщинами....тьфу.
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17k
Сергей 5 минут назад
"Агрессивного мужчину обезвредили местные жители, указано в сообщении." Надеюсь, что раз 10 обезвредили, по морде!
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6k
мемфрид 6 минут назад
Скотина
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4k
Александр 11 минут назад
Потом его помилуют, наденут пагоны и вот уже герой!
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361
Pasha Panfilov Александр 9 минут назад
На фронте не пошалишь. От сослуживцев можно звездюлей отхватить, а если сильно расстараться - то и пулю.
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5k
A Полчаса назад
Автор! Почему Вы всю статью упорно называете этого петуха мужчиной?
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18k
Роберт Шекли 40 минут назад
Биомусор. И его товарищ тоже хорош - видит, что тот идет бить женщину с ребенком и ничего не делает
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3k
xbrat 42 минуты назад
А если этому пид@ргу прилетит в жбан за беспредел, первый побежит в ментовку слезы лить. Такого нужно кастрировать, дабы потомства не было..
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57k
dima423 42 минуты назад
Конченый...
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3k
Дмитрий 43 минуты назад
я надеюсь, что до обезвреживания он упал пару-десятку раз головой об ступени
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6k
pinbalist 44 минуты назад
Я надеюсь у этого ребёнка есть отец и этот отец с нормальными яйцами.
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6k
Babangdida 44 минуты назад
Создал ты себе проблем на пустом месте парень. Да и криминальную регистрацию, тоже. А если у женщины есть мозги, она найдёт себе адвоката и посадит тебя на бабки.
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290
Серега Babangdida Полчаса назад
Парень?Не обезьяна,не животное,не тварь конченная,а парень?Ах,ну да,это же не мигрант и не Кавказец.Поэтому,просто парень.
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17k
Колька Валеркин сын 45 минут назад
Ну какой это мужчина? Это...
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276
piharev1 50 минут назад
[мат]..
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10k
МихА 53 минуты назад
УРОД.
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2k
max 57 минут назад
Петушок
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