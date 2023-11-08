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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 898 постов • 43 подписчика подписаться
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В Екатеринбурге мужчина с битой накинулся на пару в лифте

В Екатеринбурге мужчина с битой накинулся на пару в лифте

Автор:
08 ноября 2023 09:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бита   екатеринбург   конфликт   лифт   люди   негатив   
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Все произошло в одной из многоэтажек спального района города: момент нападения попал на записи камер видеонаблюдения лифта.

Судя по кадрам, встревоженные молодые люди заходят в кабину лифта и ждут закрытия дверей. В этот момент из соседней квартиры выскакивает мужчина и бросается с битой на парня, несколько раз ударив его. Последний отбивается, а его спутница начинает истошно кричать.

Чем закончилась потасовка и в чем была причина драки до сих пор неизвестно. В полиции Екатеринбурга сообщили, что уже осведомлены о конфликте, однако никто из участников драки в УМВД не обращался.


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Метки: Видео   бита   екатеринбург   конфликт   лифт   люди   негатив   
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Колорад Полчаса назад
Это ж сколько ж в мире ебнтх во всю голову людей!?
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Snezhinka

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