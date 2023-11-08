В Екатеринбурге мужчина с битой накинулся на пару в лифте

Судя по кадрам, встревоженные молодые люди заходят в кабину лифта и ждут закрытия дверей. В этот момент из соседней квартиры выскакивает мужчина и бросается с битой на парня, несколько раз ударив его. Последний отбивается, а его спутница начинает истошно кричать.



Чем закончилась потасовка и в чем была причина драки до сих пор неизвестно. В полиции Екатеринбурга сообщили, что уже осведомлены о конфликте, однако никто из участников драки в УМВД не обращался.