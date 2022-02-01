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Повторный приход: атаковавший своё отражение в лифте мужчина вновь дал о себе знать

Повторный приход: атаковавший своё отражение в лифте мужчина вновь дал о себе знать (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 13:04
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   липецк   лифт   нападение   неадекват   отражение   
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Камера наблюдения, установленная в лифте дома липецкого микрорайона "Елецкий", запечатлела неадекватного мужчину. Неизвестный пьяный гражданин с кирпичом и бутылками в руках выскочил из кабины лифта и на кого-то бросился. Как выяснилось, это была не первая его неадекватная выходка.
Ранее он бросался в лифте с ножом на собственное отображение в зеркале и кричал "Снежная королева". После этого случая нетрезвый мужчина был задержан. Сперва его доставили в полицию, а оттуда - в больницу.

Эпизод с нападением на Снежную королеву вы найдете во второй части данного видеоролика.

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Метки: видео   липецк   лифт   нападение   неадекват   отражение   
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7  комментариев
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9k
Alex Djeff Час назад
"Как выяснилось, это была не первая его неадекватная выходка."
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15k
ВОВЧЕГ 15 минут назад
Надеюсь его посадили на его же бутылку.
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Serg2001 52 минуты назад
Хорошие адекватные соседи это большое счастье. И наоборот...
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Kucher Час назад
Delirium tremens - горячий, совсем белый.
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Alex Chebrikov

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