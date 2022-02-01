Повторный приход: атаковавший своё отражение в лифте мужчина вновь дал о себе знать

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Камера наблюдения, установленная в лифте дома липецкого микрорайона "Елецкий", запечатлела неадекватного мужчину. Неизвестный пьяный гражданин с кирпичом и бутылками в руках выскочил из кабины лифта и на кого-то бросился. Как выяснилось, это была не первая его неадекватная выходка.
Ранее он бросался в лифте с ножом на собственное отображение в зеркале и кричал "Снежная королева". После этого случая нетрезвый мужчина был задержан. Сперва его доставили в полицию, а оттуда - в больницу.
Эпизод с нападением на Снежную королеву вы найдете во второй части данного видеоролика.
Эпизод с нападением на Снежную королеву вы найдете во второй части данного видеоролика.
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