Повторный приход: атаковавший своё отражение в лифте мужчина вновь дал о себе знать

Ранее он бросался в лифте с ножом на собственное отображение в зеркале и кричал "Снежная королева". После этого случая нетрезвый мужчина был задержан. Сперва его доставили в полицию, а оттуда - в больницу.



Эпизод с нападением на Снежную королеву вы найдете во второй части данного видеоролика.