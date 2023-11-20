В Питере мужчина полоснул по шее сотрудника магазина, а затем устроил бомбардировку в овощном отделе

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В культурной столице 31‐летний житель Ростовской области ворвался в овощной отдел продуктового и полоснул сотрудника по шее, но это еще не все — затем он устроил бомбардировку картошкой, помидорами и огурцами. Свидетелями сцены безумия стали дети. К счастью, продавец серьезных увечий не получил, если не брать в расчет шок.
Буйного покупателя нашли через полтора часа на набережной канала Грибоедова. Сейчас сотрудники полиции выясняют детали произошедшего, возможно, особое внимание будет обращено на то, чем неадеквату так не понравилась раскладка в овощном отделе.
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Иной раз хочется отмены моратория на смертную казнь. Правда, если бы государство считало достойными такого наказания именно подобных.
Или за то, что парадную подъездом назвал ?