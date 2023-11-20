В Питере мужчина полоснул по шее сотрудника магазина, а затем устроил бомбардировку в овощном отделе

В культурной столице 31‐летний житель Ростовской области ворвался в овощной отдел продуктового и полоснул сотрудника по шее, но это еще не все — затем он устроил бомбардировку картошкой, помидорами и огурцами. Свидетелями сцены безумия стали дети. К счастью, продавец серьезных увечий не получил, если не брать в расчет шок.