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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 935 постов • 44 подписчика подписаться
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В Питере мужчина полоснул по шее сотрудника магазина, а затем устроил бомбардировку в овощном отделе

В Питере мужчина полоснул по шее сотрудника магазина, а затем устроил бомбардировку в овощном отделе

Автор:
20 ноября 2023 13:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   магазин   неадекват   негатив   овощи   
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В культурной столице 31‐летний житель Ростовской области ворвался в овощной отдел продуктового и полоснул сотрудника по шее, но это еще не все — затем он устроил бомбардировку картошкой, помидорами и огурцами. Свидетелями сцены безумия стали дети. К счастью, продавец серьезных увечий не получил, если не брать в расчет шок.


Буйного покупателя нашли через полтора часа на набережной канала Грибоедова. Сейчас сотрудники полиции выясняют детали произошедшего, возможно, особое внимание будет обращено на то, чем неадеквату так не понравилась раскладка в овощном отделе.


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Метки: Видео   конфликт   магазин   неадекват   негатив   овощи   
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8  комментариев
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11k
Б.Касторский Час назад
Что за люди пошли. Вот так просто попытаться убить человека.
Иной раз хочется отмены моратория на смертную казнь. Правда, если бы государство считало достойными такого наказания именно подобных.
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1k
thrashbox 10 минут назад
За то, что он пакеты не предложил ?
Или за то, что парадную подъездом назвал ?
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10k
Борис Карабанов 17 минут назад
А, пожалуй, эти идиотские шлёпанцы на продавце могли бы стоить ему жизни...
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10k
МихА Час назад
Хоть на улицу не выходи, каждый третий пля псих с ножом.
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5k
Alex Час назад
Мочить ублюдка
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171
smet Час назад
А это не в Дикси на Вознесенском?
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2
avnp Час назад
Причём тут "культурная столица", только.
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