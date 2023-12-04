10 лучших фильмов Брендана Фрейзера — актёра, вернувшегося в большую игру

Его витиеватая карьера на данный момент делится на три периода: отличный старт в 1990-х и амплуа комедийного героя боевиков, забвение с конца нулевых, длящееся все десятые и сопряжённое с личными проблемами, и, наконец, «Бренесанс» — возвращение в игру с «Оскаром» и амплуа драматического актёра.

Давайте вспомним, какие фильмы подарил нам Брендан в двух из трёх этих периодов.