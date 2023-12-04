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10 лучших фильмов Брендана Фрейзера — актёра, вернувшегося в большую игру

10 лучших фильмов Брендана Фрейзера — актёра, вернувшегося в большую игру

Автор:
04 декабря 2023 09:09
Сообщество : Кино
Метки: Брендан Фрейзер   актер   кино   роль   съемка   фильм   
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Американо-канадскому актёру, обладателю «Оскара» за лучшую мужскую роль Брендану Фрейзеру исполняется 55 лет!

Его витиеватая карьера на данный момент делится на три периода: отличный старт в 1990-х и амплуа комедийного героя боевиков, забвение с конца нулевых, длящееся все десятые и сопряжённое с личными проблемами, и, наконец, «Бренесанс» — возвращение в игру с «Оскаром» и амплуа драматического актёра.

Давайте вспомним, какие фильмы подарил нам Брендан в двух из трёх этих периодов.

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Брендан Фрэйзер в роли талантливого еврейского студента и спортсмена из бедной семьи, который учится в одном колледже с детьми благополучных белых англосаксонских протестантов в не самые политкорректные 1950-е годы в США.

Брендан Фрэйзер в ремейке мультсериала 1960-х годов, который в свою очередь является пародией на «Тарзана». Главный герой, Король джунглей Джордж, провёл вне цивилизации всю жизнь, после чего впервые попадает в современный Сан-Франциско. Но все прелести нового для него мира не способны отвлечь Джорджа от спасения своих друзей от браконьеров — тем особенно приглянулась говорящая горилла Эйп.

Брендан Фрэйзер в фильме, который получил «Оскар» за лучший сценарий. Его герой, Клэйтон, бывший морской пехотинец, устраивается садовником на виллу пожилого человека (Иэн Маккеллен). Через некоторое время Клэйтон узнаёт, что его работодатель не кто иной, как Джеймс Уэйл — знаменитый голливудский режиссёр и создатель фильмов о Франкенштейне 1930-х годов.

Суть фильма некоторым образом похожа на «Джорджа из джунглей». Герой Фрейзера, Адам, 35 лет своей жизни провёл в комфортабельном бункере, так как его обстоятельный отец слишком сильно отнёсся к возможной ядерной войне в период Карибского кризиса. И вот Адам впервые в жизни попадает в Лос-Анджелес конца 90-х. Теперь уже давно взрослому человеку, который видел только своих родителей, нужно как-то наверстать жизнь.

Брендан Фрейзер в роли военного и искателя приключений Рика О’Коннелла. Он проходит службу в Египте, где после некоторых обстоятельств знакомится с библиотекарем Эвелин и её братом Джонатаном. Вместе они отправляются в город мёртвых Хамунаптру и, разумеется, случайно пробуждают древнеегипетского жреца Имхотепа. Ожившая мумия способна погрузить весь мир во мрак, если не отправить её туда, откуда она вылезла.

В этом же пункте мы, конечно, советуем сиквел 2001 года «Мумия возвращается». Но не триквел!

Брендан Фрейзер в роли неудачливого программиста Эллиота, который встречает Дьявола в теле Элизабет Хёрли. Тот предлагает герою исполнить 7 его желаний в обмен на душу, однако каждый раз мухлюет, оборачивая выполнение желаний в невыгодном для Эллиота свете. У героя остаётся последнее желание, которое лучше бы придержать и сформулировать максимально корректно.

Брендан Фрейзер в роли коварного «тихого американца» Олдэна Пайла, который становится частью любовного треугольника с вьетнамкой Фыонг и британским журналистом Томасом Фаулером в исполнении Майкла Кейна. Противостояние мужчин разворачивается в 1950-х годах на фоне Первой Индокитайской войны, а образ героя Фрейзера символизирует внешнюю политику США во Вьетнаме, которая впоследствии приведёт ко всем известному конфликту.

«Столкновение» получило «Оскар» за лучший сценарий и как лучший фильм. Брендан Фрейзер играет роль окружного прокурора-карьериста, который становится частью актёрского ансамбля, чьи герои в своих взаимосвязанных мини-историях попадают в неприятные ситуации, основная причина которых — расизм в США нулевых.

Фильм основан на древней китайской пословице, которая гласит, что человеческое существование состоит из четырёх краеугольных камней: Счастье, Удовольствии, Печали и Любви. Брендан Фрейзер играет роль Удовольствия (его герой так и назван) — преступника, который имеет сверхъестественную способность видеть будущее каждого встречного человека.

Оскароносная роль Фрейзера в фильме Даррена Аронофски. Его герой, Чарли, страдает патологическим ожирением и ведёт затворный образ жизни. Когда-то он бросил семью и теперь пытается наладить отношения со своей дочерью-подростком.

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Метки: Брендан Фрейзер   актер   кино   роль   съемка   фильм   
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10k
Гомерчик 57 минут назад
в Клинике тоже снимался
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13k
Андрей А Час назад
"10 лучших фильмов Фрейзера актёра, вернувшегося в большую игру" Так он никуда и не уходил
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