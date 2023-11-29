10 самых ненавистных персонажей из сериалов по мнению зрителей

Важно отметить, что не все эти персонажи являются чистыми злодеями, но как же они раздражали во время просмотра!
Они бесили вас, поэтому вам точно будет приятно узнать, что не вас одних. Пользователи сайта Ranker выбрали топ самых ненавистных персонажей всех времён из сериалов. В голосовании приняло участие около 30 тысяч любителей телевизионных шоу. Всего они выбрали сто самых неприятных по их мнению из персонажей из сериалов совершенно разных жанров и десятилетий. Но один сериал тут представлен особенно обширно, угадайте какой.
Сериал: Милые обманщицы (2010-2017)
Исполнитель роли: Иэн Хардинг
Сериал: Каю (1997-2010)
Истеричный молодой человек из канадского детского сериала очень раздражал зрителей своими поступками, поведением и абсолютной безнаказанностью.
Сериал: Клан Сопрано (1999-2007)
Исполнительница роли: Нэнси Маршан
Сериал: Во все тяжкие (2008-2013)
Исполнитель роли: Джесси Племонс
Особенно людей напрягала его невозмутимость во время совершения самых жутких поступков.
Сериал: Хор (2009-2015)
Исполнительница роли: Лиа Мишель
Сериал: Игра престолов (2011-2019)
Исполнительница роли: Лина Хиди
Сериал: Ходячие мертвецы (2010-2022)
Исполнитель роли: Дэвид Моррисси
Сериал: Стальной алхимик: Братство (2009-2010)
Сцены с этим героем аниме являются самыми жуткими в сериале.
Сериал: Игра престолов (2011-2019)
Исполнитель роли: Иван Реон
Вряд ли можно представить кого-то более ненави… Хотя, постойте.
Сериал: Игра престолов (2011-2019)
Исполнитель роли: Джек Глисон
Источник:
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