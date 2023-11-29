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10 самых ненавистных персонажей из сериалов по мнению зрителей

10 самых ненавистных персонажей из сериалов по мнению зрителей

Автор:
29 ноября 2023 09:15
Сообщество : Кино
Метки: актер   злодей   кино   ненавистные персонажи   роль   съемка   фильм   
951
11

Важно отметить, что не все эти персонажи являются чистыми злодеями, но как же они раздражали во время просмотра!

Они бесили вас, поэтому вам точно будет приятно узнать, что не вас одних. Пользователи сайта Ranker выбрали топ самых ненавистных персонажей всех времён из сериалов. В голосовании приняло участие около 30 тысяч любителей телевизионных шоу. Всего они выбрали сто самых неприятных по их мнению из персонажей из сериалов совершенно разных жанров и десятилетий. Но один сериал тут представлен особенно обширно, угадайте какой.

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Сериал: Милые обманщицы (2010-2017)

Исполнитель роли: Иэн Хардинг

Сериал: Каю (1997-2010)

Истеричный молодой человек из канадского детского сериала очень раздражал зрителей своими поступками, поведением и абсолютной безнаказанностью.

Сериал: Клан Сопрано (1999-2007)

Исполнительница роли: Нэнси Маршан

Сериал: Во все тяжкие (2008-2013)

Исполнитель роли: Джесси Племонс

Особенно людей напрягала его невозмутимость во время совершения самых жутких поступков.

Сериал: Хор (2009-2015)

Исполнительница роли: Лиа Мишель

Сериал: Игра престолов (2011-2019)

Исполнительница роли: Лина Хиди

Сериал: Ходячие мертвецы (2010-2022)

Исполнитель роли: Дэвид Моррисси

Сериал: Стальной алхимик: Братство (2009-2010)

Сцены с этим героем аниме являются самыми жуткими в сериале.

Сериал: Игра престолов (2011-2019)

Исполнитель роли: Иван Реон

Вряд ли можно представить кого-то более ненави… Хотя, постойте.

Сериал: Игра престолов (2011-2019)

Исполнитель роли: Джек Глисон

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Метки: актер   злодей   кино   ненавистные персонажи   роль   съемка   фильм   
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8  комментариев
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16k
Kostick 48 минут назад
"игра престолов" действительно отличился количеством и качеством мерзоидных персонажей.
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12k
Sapsan 5 минут назад
Меня бесил этот персонаж из "Вечного зова". Скользкий тип.

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1k
b_e_l_i_a_l 19 минут назад
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66k
Александр Ломовицкий 23 минуты назад
у кого как не знаю а у меня самый ненавистный персонаж

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8k
Pravednik84 43 минуты назад
Она тоже прекрасна!
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34k
Fat Lynx 43 минуты назад
Заявленные персонажи - невинные дети в сравнении с капитаном Джонатаном Рэндаллом (Чёрный Джек)... Е-бать полчаса мужика на глазах изумленных зрителей... не каждый злодей сможет.
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