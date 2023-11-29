10 самых ненавистных персонажей из сериалов по мнению зрителей

Они бесили вас, поэтому вам точно будет приятно узнать, что не вас одних. Пользователи сайта Ranker выбрали топ самых ненавистных персонажей всех времён из сериалов. В голосовании приняло участие около 30 тысяч любителей телевизионных шоу. Всего они выбрали сто самых неприятных по их мнению из персонажей из сериалов совершенно разных жанров и десятилетий. Но один сериал тут представлен особенно обширно, угадайте какой.