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12 крутых напарников из кино, которых объединяет одна профессия

12 крутых напарников из кино, которых объединяет одна профессия

Автор:
22 ноября 2023 09:27
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   напарник   профессия   роль   съемка   фильм   
1319
13

Предлагаю вам вспомнить некоторые яркие пары из фильмов жанра бадди-муви, где двое главных героев объединены общей профессией или призванием, а также крепкой, в данном случае мужской, дружбой.

Да, в кино, как и в жизни, двух людей могут сплотить не только благородные дела, но и злодейские, поэтому профессии некоторых героев из списка мы обозначили как «профессии».


И разумеется, самым популярным занятием в фильмах этого жанра является служба в полиции. Напарников-детективов или напарников-инспекторов здесь подавляющее большинство.


Детектив Маркус Бёрнетт и детектив Майк Лоури из «Плохих парней» (1995-2020)

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Профессия: полицейские

Роли исполнили Мартин Лоуренс и Уилл Смит.


Агент Джей и агент Кей из «Людей в чёрном» (1997-2013)

Профессия: агенты секретного бюро по сотрудничеству с инопланетянами.

Роли исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс.


Инспектор Ли и детектив Джеймс Картер из «Час пик» (1998-2007)

Профессия: полицейские

Роли исполнили Джеки Чан и Крис Такер.


Рэй и Кен из «Залечь на дно в Брюгге» (2007)

«Профессия»: наёмные убийцы

Роли исполнили Колин Фаррелл и Брендан Глисон.


Сержант Мартин Риггс и сержант Роджер Мерто из «Смертельного оружия» (1987-1998)

Профессия: полицейские

Роли исполнили Мел Гибсон и Дэнни Гловер.


Глеб Жеглов и Владимир Шарапов из «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Профессия: сотрудники милиции

Роли исполнили Владимир Высоцкий и Владимир Конкин.


Сержант Николас Эйнджел и констебль Дэнни Баттерман из «Типа крутых легавых» (2007)

Профессия: полицейские

Роли исполнили Саймон Пигг и Ник Фрост.


Бутч Кэссиди и Санденс Кид из одноимённого фильма 1969 года

«Профессия»: грабители

Роли исполнили Пол Ньюман и Роберт Редфорд.


Грег Дженко и Мортон Шмидт из «Мачо и ботан» (2012-2014)

Профессия: полицейские

Роли исполнили Ченнинг Татум и Джона Хилл.


Данте Хикс и Рэндел Грейвс из «Клерков» (1994)

Профессия: продавцы

Роли исполнили Брайан О’Хэллоран и Джефф Андерсон. Была в этом фильме и другая знаковая парочка.


Уильям Сомерсет и Дэвид Миллз из фильма «Семь» (1995)

Профессия: полицейские

Роли исполнили Морган Фримен и Брэд Питт.


Рик Далтон и Клифф Бут из «Однажды в… Голливуде» (2019)

Профессия: актёры (точнее, актёр и каскадёр)

Роли исполнили Леонардо Ди Каприо и вновь Брэд Питт. Только настоящий друг может вовремя сказать, что не надо плакать перед мексиканцами.


Кого мы забыли? Пишите ваших любимых напарников из кино!

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Метки: актер   кино   напарник   профессия   роль   съемка   фильм   
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12  комментариев
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89
Ден 2 часа назад
Да-это не фильм. Ну и пофиг))
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7k
evenSeven 4 минуты назад
Ну и раз и мультики пошли, то
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7k
evenSeven 6 минут назад
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18k
Alex_Ato 15 минут назад
всегда двое их...
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17k
Majul Полчаса назад
бадди-муви, пилять... Ну есть же нормальные слова, но что за бадди-муви
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20k
Александр 41 минуту назад
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297
wgw 43 минуты назад
Отрицательные герои, тоже герои
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3k
Rhino 46 минут назад
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19k
Shtoppi 54 минуты назад
Франклин Фостер и Так Хенсон в «Значит, война».
профессия: Агенты ЦРУ
роли исполнили: Крис Пайн и Том Харди
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16k
Kostick Час назад
мне одному хочется всечь за эти - "бадимуви, роадмуви, ромком, членком"?
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28k
Lehoia 2 часа назад
Рик Далтон и Клифф Бут нифига не напарники. Учи матчасть.
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