12 крутых напарников из кино, которых объединяет одна профессия

Предлагаю вам вспомнить некоторые яркие пары из фильмов жанра бадди-муви, где двое главных героев объединены общей профессией или призванием, а также крепкой, в данном случае мужской, дружбой.
Да, в кино, как и в жизни, двух людей могут сплотить не только благородные дела, но и злодейские, поэтому профессии некоторых героев из списка мы обозначили как «профессии».
И разумеется, самым популярным занятием в фильмах этого жанра является служба в полиции. Напарников-детективов или напарников-инспекторов здесь подавляющее большинство.
Детектив Маркус Бёрнетт и детектив Майк Лоури из «Плохих парней» (1995-2020)
Профессия: полицейские
Роли исполнили Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
Агент Джей и агент Кей из «Людей в чёрном» (1997-2013)
Профессия: агенты секретного бюро по сотрудничеству с инопланетянами.
Роли исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс.
Инспектор Ли и детектив Джеймс Картер из «Час пик» (1998-2007)
Профессия: полицейские
Роли исполнили Джеки Чан и Крис Такер.
Рэй и Кен из «Залечь на дно в Брюгге» (2007)
«Профессия»: наёмные убийцы
Роли исполнили Колин Фаррелл и Брендан Глисон.
Сержант Мартин Риггс и сержант Роджер Мерто из «Смертельного оружия» (1987-1998)
Профессия: полицейские
Роли исполнили Мел Гибсон и Дэнни Гловер.
Глеб Жеглов и Владимир Шарапов из «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Профессия: сотрудники милиции
Роли исполнили Владимир Высоцкий и Владимир Конкин.
Сержант Николас Эйнджел и констебль Дэнни Баттерман из «Типа крутых легавых» (2007)
Профессия: полицейские
Роли исполнили Саймон Пигг и Ник Фрост.
Бутч Кэссиди и Санденс Кид из одноимённого фильма 1969 года
«Профессия»: грабители
Роли исполнили Пол Ньюман и Роберт Редфорд.
Грег Дженко и Мортон Шмидт из «Мачо и ботан» (2012-2014)
Профессия: полицейские
Роли исполнили Ченнинг Татум и Джона Хилл.
Данте Хикс и Рэндел Грейвс из «Клерков» (1994)
Профессия: продавцы
Роли исполнили Брайан О’Хэллоран и Джефф Андерсон. Была в этом фильме и другая знаковая парочка.
Уильям Сомерсет и Дэвид Миллз из фильма «Семь» (1995)
Профессия: полицейские
Роли исполнили Морган Фримен и Брэд Питт.
Рик Далтон и Клифф Бут из «Однажды в… Голливуде» (2019)
Профессия: актёры (точнее, актёр и каскадёр)
Роли исполнили Леонардо Ди Каприо и вновь Брэд Питт. Только настоящий друг может вовремя сказать, что не надо плакать перед мексиканцами.
Кого мы забыли? Пишите ваших любимых напарников из кино!
Источник:
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профессия: Агенты ЦРУ
роли исполнили: Крис Пайн и Том Харди