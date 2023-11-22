12 крутых напарников из кино, которых объединяет одна профессия

Да, в кино, как и в жизни, двух людей могут сплотить не только благородные дела, но и злодейские, поэтому профессии некоторых героев из списка мы обозначили как «профессии».

И разумеется, самым популярным занятием в фильмах этого жанра является служба в полиции. Напарников-детективов или напарников-инспекторов здесь подавляющее большинство.

Детектив Маркус Бёрнетт и детектив Майк Лоури из «Плохих парней» (1995-2020)