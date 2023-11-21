Герои с раздвоением личности, которые были сыграны одним актёром

Фильмы про персонажей, страдающих раздвоением личности, крайне интересны с точки зрения интригующей запутанности сюжета, используемых художественных приёмов, атмосферы и актёрской игры. Последний пункт особенно непрост для исполнения — уж точно в тем фильмах, где все личности героя сыграны одним и тем же исполнителем.
Подборку именно таких фильмов мы вам и приготовили. Поэтому обойдёмся сегодня без «Бойцовского клуба», «Тайного окна» и «Идентификации», чтобы посмотреть на тех, кто не хочет делить свои множественные личности с чужими телами.
Остерегайтесь! В посте будут спойлеры!
Из фильма «Психо» (1960).
Из фильма «Я, снова я и Ирэн» (2000).
Кстати, здесь можно отметить ещё один фильм с Керри — «Маска» (1994).
Из фильма «Игра в прятки» (2005).
Н-да, кое-где Чарли добряк, а где-то наоборот.
Из фильма «Фрэнки и Элис» (2009).
Из фильма «Три лица Евы» (1957).
Если вы ждали, что кто-то из списка актёров, сыгравших сложную двойную-тройную роль, должен получить за неё «Оскар», то это как раз сделала Джоан Вудворд.
Из фильма «Дубликат» (2018).
Из фильма «Убежище» (2010).
Из фильма «Доктор Джекилл и мистер Хайд» (1931).
Ещё один «Оскар» за лучшую роль первого плана — заслужено!
Фильмы «Сплит» (2017) и «Стекло» (2019).
Из мини-сериала «Сибил» (1976).
Кстати, узнали в актрисе маму Форреста Гампа?
Из фильма «Первобытный страх» (1996).
Источник:
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