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Герои с раздвоением личности, которые были сыграны одним актёром

Герои с раздвоением личности, которые были сыграны одним актёром

Автор:
21 ноября 2023 08:57
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   роль   с раздвоением личности   съемка   фильм   
1630
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Фильмы про персонажей, страдающих раздвоением личности, крайне интересны с точки зрения интригующей запутанности сюжета, используемых художественных приёмов, атмосферы и актёрской игры. Последний пункт особенно непрост для исполнения — уж точно в тем фильмах, где все личности героя сыграны одним и тем же исполнителем.

Подборку именно таких фильмов мы вам и приготовили. Поэтому обойдёмся сегодня без «Бойцовского клуба», «Тайного окна» и «Идентификации», чтобы посмотреть на тех, кто не хочет делить свои множественные личности с чужими телами.


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Из фильма «Психо» (1960).

Из фильма «Я, снова я и Ирэн» (2000).

Кстати, здесь можно отметить ещё один фильм с Керри — «Маска» (1994).

Из фильма «Игра в прятки» (2005).

Н-да, кое-где Чарли добряк, а где-то наоборот.

Из фильма «Фрэнки и Элис» (2009).

Из фильма «Три лица Евы» (1957).

Если вы ждали, что кто-то из списка актёров, сыгравших сложную двойную-тройную роль, должен получить за неё «Оскар», то это как раз сделала Джоан Вудворд.

Из фильма «Дубликат» (2018).

Из фильма «Убежище» (2010).

Из фильма «Доктор Джекилл и мистер Хайд» (1931).

Ещё один «Оскар» за лучшую роль первого плана — заслужено!

Фильмы «Сплит» (2017) и «Стекло» (2019).

Из мини-сериала «Сибил» (1976).

Кстати, узнали в актрисе маму Форреста Гампа?

Из фильма «Первобытный страх» (1996).

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Метки: актер   кино   роль   с раздвоением личности   съемка   фильм   
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8  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
Шмыгу забыли. Абыр! Абыр!

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Kozlodoev 5 минут назад
А где Лёня Ди Каприо? Он любил шизиков сыграть...
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12k
Сергей Полчаса назад
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371
Андрей Граф Полчаса назад
а где бойцовский клуб?
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