FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12270 постов • 1275 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
7 голливудских актеров, которые сыграли хороших русских персонажей

7 голливудских актеров, которые сыграли хороших русских персонажей

Автор:
24 ноября 2023 09:11
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   нусские   роль   съемка   фильм   
1272
8

Давайте вспомним эти фильмы, а также известных голливудских актеров, которые сыграли наших соотечественников.

Арнольд Шварценеггер (Красная жара, 1988)

В 1988 году вышел один из самых "клюквенных" фильмов под названием "Красная жара". Главную роль советского милиционера Ивана Данко исполнил известный голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер.

Для советского и российского зрителя фильм больше напоминал комедию. А все из-за того, что реплики на русском языке были сказаны с дичайшим акцентом, да и сами диалоги были настолько смешными, что буквально разлетелись на мемы.

×
×

И лично мне было непонятно, как можно было выпустить фильм с такими странными диалогами, ведь здесь снимались такие знаменитые советские актеры как Савелий Крамаров и Олег Видов.

Но все таки стоит отдать должное Шварценеггеру, который изъявил желание лично выдать диалоги на русском языке. И как раз Олег Видов ему в этом сильно помог.

Но роль Данко была не единственной в в карьере Шварценеггера в этом плане. В 2017 году он сыграл русского строителя Романа Мельника в фильме "Последствия". Фильм снят на основе реальной истории об архитекторе Виталии Калоеве, который мстил авиадиспетчеру, по вине которого в небе столкнулось 2 самолета, на борту одного из которых находились его жена и дети.


Робин Уильямс (Москва на Гудзоне, 1984)

В фильме "Москва на Гудзоне" известный актер Робин Уильямс сыграл циркового саксофониста Владимира Иванова, который попадает в Нью-Йорк. вместе со своим другом клоуном Анатолием, роль которого сыграл Илья Баскин.

Но из-за того, что за Анатолием постоянно следили КГБшники, он не смог осуществить свою мечту и сбежать навсегда из СССР. А вот Владимиру это удается, и в итоге он сталкивается с обратной стороной жизни в США.


Джуд Лоу (Враг у ворот, 2001)

В фильме "Враг у ворот", который рассказывает о событиях времен Великой отечественной войны (конкретно Сталинградской битвы), голливудский актер Джуд Лоу сыграл роль реально существовавшего героического снайпера Василия Зайцева.

Петер Стормаре (Армагеддон, 1998)

В фильме "Армагеддон" Петер Стормаре сыграл абсолютно "клюквенного" русского космонавта по имени Лев Андропов. Да, персонаж получился очень карикатурным: странное поведение, телогрейки, красная звезда, шапка-ушанка и т.д. Только балалайки с медведями не хватало.

Но несмотря на эту карикатурность, Лев Андропов показан как положительный и очень важный персонаж, который безусловно внес свой вклад в спасение нашей планеты.


Скарлетт Йохансон (Киновселенная "Марвел", 2010-2021)

Известной голливудской актрисе Скарлет Йохансон посчастливилось заполучить роль "Черной вдовы" в киновселенной Marvel. Некогда Наташа Романова (Романофф) была русской шпионкой, но позже она присоединилась к организации Щ.И.Т., а затем и стала членом команды "Мстители".

Впервые Скарлетт Йохансон появилась в данной роли в фильме "Железный человек 2", после чего она надолго закрепилась в киновселенной Marvel вплоть до ее финального сольного фильма "Черная вдова".

Правда, поговаривают, что в связи с тем, что дела у Marvel идут не очень, создатели всерьез задумываются над тем, что каким-то образом вернуть в киновселенную Железного человека и Черную вдову, которых уже нет в живых.


Дольф Лундгрен (Красный скорпион, 1988)

В 1984 году Дольф Лундгрен сыграл злого русского боксера по имени Иван Драго в фильме "Рокки 4", который хоть и случайно, но убил друга главного героя. И ладно, если бы он действительно раскаивался бы в содеянном. Но Драго он лишь усмехался, когда все бегали вокруг трупа Аполло Крида.

Тем не менее Дольфу Лундгрену все же удалось играть и хорошего русского. Речь идет о фильме "Красный Скорпион", где актер исполнил роль советского спецназовца Алексея Радченко. Лично я уже очень плохо помню, о чем был этот фильм, но зато я прекрасно помню. как Дольф Лундгрен на ломаном русском языке пел гимн СССР.


Том Харди (Номер 44, 2015)

Том Харди вообще считается одним из главных фанатов России в среде голливудских актеров (не знаю как сейчас, все таки сами понимаете). И однажды ему удалось примерить на себе роль российского офицера Льва Демидова, который попал в красную армию, когда был еще совсем юнцом. Там его усыновляет добрый командир, после чего юный Левы начинает свой военный путь. И уже спустя 12 лет Демидов становится бравым сержантом и примером для подражания, который участвовал в поднятии флага над Рейхстагом, за что он и получил звание героя Советского Союза.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актер   кино   нусские   роль   съемка   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42
Васек повесил трубача Час назад
С хера ли в Красном скорпионе "хороший русский"? Там иуда и предатель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
ralpharn 4 секунды назад
Сюзан Ивановна из Babilon5
Насквозь положительный персонаж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Shtoppi Полчаса назад
в «К-19» из именитых есть Харрисон Форд и Лиам Ниссон и менее известные Питер Сарсгаард и Кристиан Камарго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Анатолий Соколов Полчаса назад
а где К-19?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
slesarnick Полчаса назад
Крайне положительный русский Chekov...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья Час назад
Хороший Русский это предатель родины и по совместительству алкаш-мудак? Из всех перечисленных персонажей один Арни хороший Советский !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
zloykoyot Час назад
Восемь как минимум. Брайан Кокс в роли Ивана Симонова в РЭД/РЭД 2.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

797935



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Настоящее чудо: дворник Юра, который стал знаменитым благодаря другу детства, нашёл целую кучу родственников
Настоящее чудо: дворник Юра, который стал знаменитым благодаря другу детства, нашёл...
Резня бензопилой. На выборах в Аргентине победил неженатый бездетный либерторианец, отрицающий государство
Резня бензопилой. На выборах в Аргентине победил неженатый бездетный либерторианец,...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Британские ученые намерены «оживить» мамонта. Используют генную инженерию. Гибриды появятся уже совсем скоро
Британские ученые намерены «оживить» мамонта. Используют генную инженерию. Гибриды...
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Было?

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#в мире#аварии#авто аварии#Автовсячина#факты#забавно#истории
#интересно#Юмор#интересное#ДТП#дети#Ynews#Россия#история#США#Китай
#автомобили#машина#люди#Прикол#кино#фильм#позитив#работа#Разное#улыбнуло
Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Перевоплощения Леонардо ДиКаприо: 8 реальных людей, которых он сыграл Перевоплощения Леонардо ДиКаприо: 8 реальных людей, которых он сыграл Из мелодрам в криминал: 7 ярких ролей Хью Гранта, где он не романтический красавчик, а опасный и коварный тип Из мелодрам в криминал: 7 ярких ролей Хью Гранта, где он не романтический красавчик, а опасный и... 13 фильмов, главная фишка которых заключается в том, что герой и злодей не пересекаются друг с другом 13 фильмов, главная фишка которых заключается в том, что герой и злодей не пересекаются друг с... «День сурка»: сколько же времени герой Мюррея просидел в Пенсильвании «День сурка»: сколько же времени герой Мюррея просидел в Пенсильвании 12 отличных актёров и актрис, чья последняя работа в кино оказалась полным провалом 12 отличных актёров и актрис, чья последняя работа в кино оказалась полным провалом

На что жалуетесь?

Вернуться