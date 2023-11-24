7 голливудских актеров, которые сыграли хороших русских персонажей

И лично мне было непонятно, как можно было выпустить фильм с такими странными диалогами, ведь здесь снимались такие знаменитые советские актеры как Савелий Крамаров и Олег Видов.

Но все таки стоит отдать должное Шварценеггеру, который изъявил желание лично выдать диалоги на русском языке. И как раз Олег Видов ему в этом сильно помог.

Но роль Данко была не единственной в в карьере Шварценеггера в этом плане. В 2017 году он сыграл русского строителя Романа Мельника в фильме "Последствия". Фильм снят на основе реальной истории об архитекторе Виталии Калоеве, который мстил авиадиспетчеру, по вине которого в небе столкнулось 2 самолета, на борту одного из которых находились его жена и дети.

Робин Уильямс (Москва на Гудзоне, 1984)

В фильме "Москва на Гудзоне" известный актер Робин Уильямс сыграл циркового саксофониста Владимира Иванова, который попадает в Нью-Йорк. вместе со своим другом клоуном Анатолием, роль которого сыграл Илья Баскин.