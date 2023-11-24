7 голливудских актеров, которые сыграли хороших русских персонажей

Давайте вспомним эти фильмы, а также известных голливудских актеров, которые сыграли наших соотечественников.
Арнольд Шварценеггер (Красная жара, 1988)
В 1988 году вышел один из самых "клюквенных" фильмов под названием "Красная жара". Главную роль советского милиционера Ивана Данко исполнил известный голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер.
Для советского и российского зрителя фильм больше напоминал комедию. А все из-за того, что реплики на русском языке были сказаны с дичайшим акцентом, да и сами диалоги были настолько смешными, что буквально разлетелись на мемы.
И лично мне было непонятно, как можно было выпустить фильм с такими странными диалогами, ведь здесь снимались такие знаменитые советские актеры как Савелий Крамаров и Олег Видов.
Но все таки стоит отдать должное Шварценеггеру, который изъявил желание лично выдать диалоги на русском языке. И как раз Олег Видов ему в этом сильно помог.
Но роль Данко была не единственной в в карьере Шварценеггера в этом плане. В 2017 году он сыграл русского строителя Романа Мельника в фильме "Последствия". Фильм снят на основе реальной истории об архитекторе Виталии Калоеве, который мстил авиадиспетчеру, по вине которого в небе столкнулось 2 самолета, на борту одного из которых находились его жена и дети.
Робин Уильямс (Москва на Гудзоне, 1984)
В фильме "Москва на Гудзоне" известный актер Робин Уильямс сыграл циркового саксофониста Владимира Иванова, который попадает в Нью-Йорк. вместе со своим другом клоуном Анатолием, роль которого сыграл Илья Баскин.
Но из-за того, что за Анатолием постоянно следили КГБшники, он не смог осуществить свою мечту и сбежать навсегда из СССР. А вот Владимиру это удается, и в итоге он сталкивается с обратной стороной жизни в США.
Джуд Лоу (Враг у ворот, 2001)
В фильме "Враг у ворот", который рассказывает о событиях времен Великой отечественной войны (конкретно Сталинградской битвы), голливудский актер Джуд Лоу сыграл роль реально существовавшего героического снайпера Василия Зайцева.
Петер Стормаре (Армагеддон, 1998)
В фильме "Армагеддон" Петер Стормаре сыграл абсолютно "клюквенного" русского космонавта по имени Лев Андропов. Да, персонаж получился очень карикатурным: странное поведение, телогрейки, красная звезда, шапка-ушанка и т.д. Только балалайки с медведями не хватало.
Но несмотря на эту карикатурность, Лев Андропов показан как положительный и очень важный персонаж, который безусловно внес свой вклад в спасение нашей планеты.
Скарлетт Йохансон (Киновселенная "Марвел", 2010-2021)
Известной голливудской актрисе Скарлет Йохансон посчастливилось заполучить роль "Черной вдовы" в киновселенной Marvel. Некогда Наташа Романова (Романофф) была русской шпионкой, но позже она присоединилась к организации Щ.И.Т., а затем и стала членом команды "Мстители".
Впервые Скарлетт Йохансон появилась в данной роли в фильме "Железный человек 2", после чего она надолго закрепилась в киновселенной Marvel вплоть до ее финального сольного фильма "Черная вдова".
Правда, поговаривают, что в связи с тем, что дела у Marvel идут не очень, создатели всерьез задумываются над тем, что каким-то образом вернуть в киновселенную Железного человека и Черную вдову, которых уже нет в живых.
Дольф Лундгрен (Красный скорпион, 1988)
В 1984 году Дольф Лундгрен сыграл злого русского боксера по имени Иван Драго в фильме "Рокки 4", который хоть и случайно, но убил друга главного героя. И ладно, если бы он действительно раскаивался бы в содеянном. Но Драго он лишь усмехался, когда все бегали вокруг трупа Аполло Крида.
Тем не менее Дольфу Лундгрену все же удалось играть и хорошего русского. Речь идет о фильме "Красный Скорпион", где актер исполнил роль советского спецназовца Алексея Радченко. Лично я уже очень плохо помню, о чем был этот фильм, но зато я прекрасно помню. как Дольф Лундгрен на ломаном русском языке пел гимн СССР.
Том Харди (Номер 44, 2015)
Том Харди вообще считается одним из главных фанатов России в среде голливудских актеров (не знаю как сейчас, все таки сами понимаете). И однажды ему удалось примерить на себе роль российского офицера Льва Демидова, который попал в красную армию, когда был еще совсем юнцом. Там его усыновляет добрый командир, после чего юный Левы начинает свой военный путь. И уже спустя 12 лет Демидов становится бравым сержантом и примером для подражания, который участвовал в поднятии флага над Рейхстагом, за что он и получил звание героя Советского Союза.
Источник:
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