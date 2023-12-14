13 случаев, когда актёры получали за свои роли непривычно маленькие гонорары

Исполнительница роли: Дженнифер Лопес

Гонорар: Бесплатно

Также Дженнифер спродюсировала этот фильм.

Я делаю всё эти вещи, потому что люблю их. Мне не платили кучу денег за «Стриптизёрш». Я спродюсировала его и снялась абсолютно бесплатно. Я всегда рассчитываю только на себя и делаю то, что хочу и люблю.



