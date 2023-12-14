13 случаев, когда актёры получали за свои роли непривычно маленькие гонорары

В мире кино гонорары актёров часто становятся объектом широкого обсуждения и внимания. А как иначе? Ведь это настоящая диковинка, когда актёр или актриса получают даже за незначительные усилия многомиллионную прибыль. Однако существует немало случаев, когда популярные звёзды соглашались на невероятно маленькие зарплаты за довольно сложные и выдающиеся актёрские работы.
Эти уникальные ситуации демонстрируют не только их преданность искусству, но и готовность вложиться в роль ради творческого вызова или важности сюжета. Сегодня мы рассмотрим несколько знаковых примеров, когда актёры, несмотря на свою известность, выбрали работу над проектом исключительно из-за творческой ценности, игнорируя возможность высокого заработка.
Исполнитель роли: Джона Хилл
Гонорар: 60 тысяч долларов
К слову, у Леонардо Ди Каприо зарплата была 10 миллионов долларов.
Исполнитель роли: Райан Гослинг
Гонорар: 25 тысяч долларов
В неделю актёр получал всего тысячу долларов за съёмки.
Исполнитель роли: Харрисон Форд
Гонорар: 10 тысяч долларов
Исполнитель роли: Билл Мюррей
Гонорар: 9 тысяч долларов
Исполнитель роли: Брэд Питт
Гонорар: 6 тысяч долларов
Конечно, более важные роли достались Сьюзан Сарандон и Джине Дэвис. Однако не стоит приуменьшать и заслуги Питта.
Исполнительница роли: Дженнифер Лоуренс
Гонорар: 3 тысячи долларов
В начале своей карьеры Дженнифер Лоуренс была согласна на крайне скромные гонорары. Роль Дебры Граник, за которую ей заплатили совсем немного, открыла дверь к масштабным и многомиллионным проектам. Наверняка актриса ни о чём не жалеет.
Исполнительница роли: Линдси Лохан
Гонорар: 2300 долларов
Сообщается, что Линдси Лохан платили всего 100 долларов в день. Съёмки фильма длились 23 дня.
Исполнитель роли: Джон Хидер
Гонорар: 1000 долларов
Однако после того, как фильм стал кассовым хитом, актёр успешно договорился о проценте от прибыли.
Исполнитель роли: Гуннар Хансен
Гонорар: 800 долларов
Гуннар Хансен сыграл злодея по прозвищу «Кожаное лицо».
Исполнитель роли: Джон Кэнди
Гонорар: 414 долларов
Да, роль Кэнди была совсем небольшой. И это при том, что бюджет фильма составлял целых 18 миллионов долларов.
Исполнитель роли: Ник Кастл
Гонорар: 525 долларов
Ник Кастл за роль Майкла Майерса получал 25 долларов в сутки. Съёмки фильма завершились за 21 день.
Исполнитель роли: Джордж Клуни
Гонорар: 3 доллара
Актёр не только сыграл главную роль, но и выступил сценаристом, а также режиссёром собственного проекта. За каждую из должностей он запросил по 1 доллару. Джорджу Клуни пришлось заложить собственный дом, чтобы покрыть все расходы не съёмки. Конечно, после успеха фильма Джордж Клуни смог получить более 120 тысяч долларов.
Исполнительница роли: Дженнифер Лопес
Гонорар: Бесплатно
Также Дженнифер спродюсировала этот фильм.
Я делаю всё эти вещи, потому что люблю их. Мне не платили кучу денег за «Стриптизёрш». Я спродюсировала его и снялась абсолютно бесплатно. Я всегда рассчитываю только на себя и делаю то, что хочу и люблю.
Исполнитель роли: Джим Керри
Гонорар: Бесплатно
Да, Керри не платили за съёмки. Однако он подстраховался и вместо этого запросил 36,2 процента от кассовых сборов после того, как как окупятся все затраты на производство и рекламу.
Исполнитель роли: Кристофер Ли
Гонорар: Бесплатно
Актёр назвал эту роль одной из величайших в своей карьере.
Источник:
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