Критическая глубина снега: как этот параметр влияет на жизнь животных зимой

Так называют высоту снежного покрова, при которой затраты энергии на передвижение возрастают резко и радикально. Ну а раз энергии тратится больше, то и питаться нужно активней. Только вот чтобы раздобыть еду, приходится много двигаться. Замкнутый круг!

Критическая глубина разная для каждого вида и зависит от длины лапок. Полёвкам хватает и 3 сантиметров, чтобы увязнуть в сугробе. Лисицам становится неуютно при 30-40 сантиметрах, а лосю нормально топать по снегу глубиной вплоть до метра. Но если критическое значение достигнуто, то животным приходится изменять свою походку. С нормальных шагов звери переходят на прыжки или и вовсе бредут так, словно прорываются через бурный речной поток. Если вам доводилось гулять по глубокому снегу, то вы их понимаете.