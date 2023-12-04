FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15338 постов • 1694 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Критическая глубина снега: как этот параметр влияет на жизнь животных зимой

Критическая глубина снега: как этот параметр влияет на жизнь животных зимой

Автор:
04 декабря 2023 07:34
Сообщество : Животные
Метки: в мире   глубина   животные   зима   интересно   снег   
980
7

Зима — довольно сложный период в жизни диких животных. Зверям приходится сталкиваться с массой проблем. Одна из них — глубина снежного покрова.

На первый взгляд снег не ощущается серьёзной опасностью. Ну куда он в один ряд с вымораживающими кровь холодами и критическим недостатком еды, к которому приходится готовиться аж за полгода? Однако для ряда видов именно снежные зимы являются фактором, ограничивающим ареал.

×
×

В начале зимы кристаллизованная вода не особенно мешает жить. Да, передвигаться становится немного тяжелее. Да, хищникам проще найти тебя по следам. Но настоящие проблемы начинаются, когда снег достигает критической глубины.

Так называют высоту снежного покрова, при которой затраты энергии на передвижение возрастают резко и радикально. Ну а раз энергии тратится больше, то и питаться нужно активней. Только вот чтобы раздобыть еду, приходится много двигаться. Замкнутый круг!

Критическая глубина разная для каждого вида и зависит от длины лапок. Полёвкам хватает и 3 сантиметров, чтобы увязнуть в сугробе. Лисицам становится неуютно при 30-40 сантиметрах, а лосю нормально топать по снегу глубиной вплоть до метра. Но если критическое значение достигнуто, то животным приходится изменять свою походку. С нормальных шагов звери переходят на прыжки или и вовсе бредут так, словно прорываются через бурный речной поток. Если вам доводилось гулять по глубокому снегу, то вы их понимаете.

Да, критическая глубина — это серьёзное ограничение. Но там, где есть ограничения, всегда появляются попытки их обойти! Например, мелкие животные не пытаются ползать по снегу, а начинают строить в нём тоннели. В них легче передвигаться, теплее и намного безопасней. Так что критическая глубина критична для грызунов только в начале зимы, когда снежный покров непригоден для строительства.

Для крупных животных эта фишка не сработает. Поэтому они прибегают к физике! Абсолютно все северные животные стремятся снизить свою величину весовой нагрузки. Этот параметр представляет собой соотношение между весом животины и площадью ступней/лап/копыт. Проще говоря: чем более широкая у тебя лапка, тем меньше вероятность того, что ты провалишься под снег.

Поэтому копыта лося из лесостепной зоны уже копыт собрата из заснеженных таёжных лесов. А те, кто живут в снегах постоянно, превращают лапы в полноценные снегоступы. Например, северный олень: пальцы на копытах животины подвижны. Пробегая по сугробу, зверь расставляет пальцы в сторону, отчего идёт по снегу, как на лыжах!

Ну а те, у кого с физикой проблемы, решают проблему коллективно! Например, волки. Возглавляет вереницу особь, полная сил. За ним ровно след в след идут другие члены стаи. Хищники шагают друг за другом так чётко, что зачастую непонятно: сколько волков в группе. Делают это звери не для конспирации, а для экономии сил. Легче идти по протоптанной дорожке, чем выбивать свою собственную. Когда лидер выбивается из сил, на его место встаёт тот, кто уже успел отдохнуть. И так по кругу, пока стая не дойдёт из точки А в точку В.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   глубина   животные   зима   интересно   снег   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
127k
parallax Час назад
"Здесь проходил снежный барс. Вес большинства из них не превышает 40 кило, а лапки крупнее человеческих!"

Намного важнее тот факт, что лапок у них не две, как у нас, а четыре.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
WELL 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Карл Карл 54 минуты назад
Комментарий к фото
это точно след снежного барса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

618966



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 ноября
30 странных и забавных ретро-фото, которые многое расскажут о прошлом
30 странных и забавных ретро-фото, которые многое расскажут о прошлом
Набирающие популярность в сообществах
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
Котенок самой знаменитой в мире амурской тигрицы попал на видео
Котенок самой знаменитой в мире амурской тигрицы попал на видео
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#США#дети#кино#милота#познавательно#драка
#люди#забавно#в мире#удивительно#детство#Китай#сарказм#подборка#нож
#Юмор#интересно#СССР#природа#животные#Мемы#ЧП#Россия
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Большеротый губан: диковинная рыба, которую сложно забыть Большеротый губан: диковинная рыба, которую сложно забыть Интересные факты о гигантских кальмарах Интересные факты о гигантских кальмарах Виды медвежьих берлог Виды медвежьих берлог Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире Тигровая акула: грозная морская хищница Тигровая акула: грозная морская хищница

На что жалуетесь?

Вернуться