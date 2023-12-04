Критическая глубина снега: как этот параметр влияет на жизнь животных зимой

Зима — довольно сложный период в жизни диких животных. Зверям приходится сталкиваться с массой проблем. Одна из них — глубина снежного покрова.
На первый взгляд снег не ощущается серьёзной опасностью. Ну куда он в один ряд с вымораживающими кровь холодами и критическим недостатком еды, к которому приходится готовиться аж за полгода? Однако для ряда видов именно снежные зимы являются фактором, ограничивающим ареал.
В начале зимы кристаллизованная вода не особенно мешает жить. Да, передвигаться становится немного тяжелее. Да, хищникам проще найти тебя по следам. Но настоящие проблемы начинаются, когда снег достигает критической глубины.
Так называют высоту снежного покрова, при которой затраты энергии на передвижение возрастают резко и радикально. Ну а раз энергии тратится больше, то и питаться нужно активней. Только вот чтобы раздобыть еду, приходится много двигаться. Замкнутый круг!
Критическая глубина разная для каждого вида и зависит от длины лапок. Полёвкам хватает и 3 сантиметров, чтобы увязнуть в сугробе. Лисицам становится неуютно при 30-40 сантиметрах, а лосю нормально топать по снегу глубиной вплоть до метра. Но если критическое значение достигнуто, то животным приходится изменять свою походку. С нормальных шагов звери переходят на прыжки или и вовсе бредут так, словно прорываются через бурный речной поток. Если вам доводилось гулять по глубокому снегу, то вы их понимаете.
Да, критическая глубина — это серьёзное ограничение. Но там, где есть ограничения, всегда появляются попытки их обойти! Например, мелкие животные не пытаются ползать по снегу, а начинают строить в нём тоннели. В них легче передвигаться, теплее и намного безопасней. Так что критическая глубина критична для грызунов только в начале зимы, когда снежный покров непригоден для строительства.
Для крупных животных эта фишка не сработает. Поэтому они прибегают к физике! Абсолютно все северные животные стремятся снизить свою величину весовой нагрузки. Этот параметр представляет собой соотношение между весом животины и площадью ступней/лап/копыт. Проще говоря: чем более широкая у тебя лапка, тем меньше вероятность того, что ты провалишься под снег.
Поэтому копыта лося из лесостепной зоны уже копыт собрата из заснеженных таёжных лесов. А те, кто живут в снегах постоянно, превращают лапы в полноценные снегоступы. Например, северный олень: пальцы на копытах животины подвижны. Пробегая по сугробу, зверь расставляет пальцы в сторону, отчего идёт по снегу, как на лыжах!
Ну а те, у кого с физикой проблемы, решают проблему коллективно! Например, волки. Возглавляет вереницу особь, полная сил. За ним ровно след в след идут другие члены стаи. Хищники шагают друг за другом так чётко, что зачастую непонятно: сколько волков в группе. Делают это звери не для конспирации, а для экономии сил. Легче идти по протоптанной дорожке, чем выбивать свою собственную. Когда лидер выбивается из сил, на его место встаёт тот, кто уже успел отдохнуть. И так по кругу, пока стая не дойдёт из точки А в точку В.
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Намного важнее тот факт, что лапок у них не две, как у нас, а четыре.