Интересные факты о гигантских кальмарах

С давних времён люди рассказывали друг другу мифы об огромных чудищах из бездны, охотящихся на моряков-путешественников. Сегодня о некоторых необычных обитателях морей и океанов человечеству стало многое известно. В статье речь пойдёт о гигантских кальмарах.
Ах, бескрайний солёный океан! Сколько хранишь ты в себе романтики, первозданной красоты и хтонического первобытного ужаса, пробирающего до костей даже прожженных морских волков! О, сколько криков захлебнулось в твоих чёрных пучинах на радость Древним Богам? Раз за разом посылают они свою жуткую гончую — Кракена за новыми душами, дабы насытить смертными душами свои чёрные сердца. Но не думайте, что мифы о морском чудище — сказки. Гигантский глубоководный кальмар, он же архитеутис, самый что ни на есть настоящий.
Его бесформенная туша разрастается до безумных 10-12 метров. Большая часть этой длины — монструозные щупальца, коими чудище орудует мастерски. Сотни присосок намертво вцепляются в жертву. Или соперника.
Нет в мире хтонических чудовищ порядка, ибо в хаосе они рождены, и им будут пожраны. Кашалот — древняя бестия и главный противник ужасного Кракена. Едва завидев друг друга, вцепляются они в глотку друг другу, раздирая плоть. Кашалот — зубами, кальмар — щупальцами. Ими архитеутис оставляет на теле кита глубокие шрамы.
И схватки этой вы никогда не увидите. Обитают кальмары там, где и положено хтонической нечисти — в тёмных пучинах океанов, на глубине от 300 до 1000 метров. Возможно, именно место превратило обычных кальмаров в чудовищных тварей.
В биологии есть закономерность, согласно которой некоторые виды животных, что живут на больших глубинах, имеют более крупные габариты, чем их близкие родственники с поверхности. Так, гигантский кальмар больше обыкновенного почти в 89 раз. Называется это — глубоководный, или абиссальный гигантизм.
Точно сказать, с чем именно связано увеличение размеров тела у глубоководных жителей нельзя, поскольку существует целая куча причин. Это может быть и понижение температуры, и недостаток еды, и давление, и недостаток кислорода, и маленькое количество хищников или всё вместе. Известно, что для разных групп животных роль могут играть разные факторы.
Чем же питается владыка глубин, чтобы вырасти столь могучим? Всем, что может встретить в своём мрачном царстве: рыбами, другими кальмарами и даже себе подобными. Захватив мощными щупальцами добычу, архитеутис перемалывает плоть своих жертв мощными клювом. Именно по этим клювам учёные и обнаружили тягу гигантского кальмара к каннибализму: у выловленных особей в желудке находились останки сородичей.
Удивлены, что в списке меню нет моряков и рыбаков? Что ж, их души настоящему Кракену без надобности. Хотя, может быть, кальмар слишком умён? Он имеет хорошо развитую и сложно устроенную нервную систему. Может быть, он догадался, что показывать свою личину человеку опасно, вот и скрывается в глубокой тьме океана.
У гигантского кальмара самые большие в мире глаза — до 27 см в диаметре. Больше были только у ихтиозавра. Кальмар легко распознаёт даже самые маленькие и тусклые источники света. Правда, цветов он не видит совсем. Да и нужно ли это в тёмных пучинах?
А что там действительно необходимо, так это возможность держаться на плаву. И если рыбам достаточно плавательного пузыря, то гигантский кальмар держится на воде за счёт раствора хлорида аммония, который содержится во всём теле животного.
Этот же раствор делает мясо гигантского кальмара похожим по вкусу на солёную лакрицу. Штука эта на любителя, потому на стол морское чудище не идёт. Что для самого кальмара, вероятно, большая радость. Ведь это значит, что монстр будет бороздить просторы океана ещё долгие годы, порождая мифы, легенды и ужасы.
Источник:
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ну так и пускай живут себе, а о их популяции матушка-природа позаботится...