Интересные факты о гигантских кальмарах

Точно сказать, с чем именно связано увеличение размеров тела у глубоководных жителей нельзя, поскольку существует целая куча причин. Это может быть и понижение температуры, и недостаток еды, и давление, и недостаток кислорода, и маленькое количество хищников или всё вместе. Известно, что для разных групп животных роль могут играть разные факторы.





Чем же питается владыка глубин, чтобы вырасти столь могучим? Всем, что может встретить в своём мрачном царстве: рыбами, другими кальмарами и даже себе подобными. Захватив мощными щупальцами добычу, архитеутис перемалывает плоть своих жертв мощными клювом. Именно по этим клювам учёные и обнаружили тягу гигантского кальмара к каннибализму: у выловленных особей в желудке находились останки сородичей.